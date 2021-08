La valorisation de VerSe Innovation a plus que doublé pour atteindre 3 milliards de dollars après la levée de fonds

L’investissement, qui a été levé par tranches jusqu’en décembre 2020 et février, en a fait une licorne avec une valorisation de plus d’un milliard de dollars.

VerSe Innovation, qui exploite Dailyhunt et la plate-forme vidéo courte Josh, a levé plus de 450 millions de dollars de nouveaux financements dirigés par Siguler Guff, Baillie Gifford et Carlyle Asia Partners. La valorisation de la société a plus que doublé pour atteindre près de 3 milliards de dollars après la levée de fonds, ont indiqué des sources.

L’investissement, qui fait partie du cycle financier de série I de la société technologique, a également vu la participation des investisseurs existants Sofina Group, Qatar Investment Authority et BCap. Le financement intervient seulement six mois après que la société a clôturé un tour de table de plus de 200 millions de dollars soutenu par Qatar Investment Authority, Google et Microsoft, entre autres. L’investissement, qui a été levé par tranches jusqu’en décembre 2020 et février, en a fait une licorne avec une valorisation de plus d’un milliard de dollars. VerSe Innovation a récolté plus de 650 millions de dollars auprès d’investisseurs au cours du seul premier semestre de l’année, a annoncé jeudi la société dans un communiqué.

Une partie importante du capital sera utilisée pour alimenter l’expansion internationale de l’entreprise alors qu’elle cherche à puiser dans les besoins de contenu non satisfaits du public local dans le monde. L’application de courte vidéo Josh a déjà rassemblé plus de 115 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) en Inde tandis que Dailyhunt, qui propose du contenu dans 14 langues locales aidé par son vaste réseau de créateurs de contenu, s’adresse à plus de 300 millions d’utilisateurs chaque mois. La plate-forme compte plus de 100 000 partenaires de contenu et créateurs de contenu individuels. En outre, des fonds seront également alloués pour soutenir l’innovation et renforcer ses capacités technologiques.

« Dans ce contexte, VerSe prévoit à la fois d’approfondir et d’élargir ses capacités d’IA/ML (intelligence artificielle/apprentissage automatique) et de science des données pour élargir davantage sa position de leader sur toutes les métriques d’utilisateurs, d’engagement et de rétention, pour aller plus loin dans la monétisation, y compris le commerce électronique et diffusion en direct, et consolider davantage son leadership clair sur le marché à travers sa base de créateurs en langue locale de plus de 50 millions de créateurs ainsi que son écosystème de contenu en langue locale qui enregistre plus de 80 milliards de lectures vidéo par mois », a déclaré la société dans un communiqué.

Selon une étude publiée par le cabinet de conseil RedSeer en avril, Josh a une forte audience dans les villes de niveau deux couvrant la ceinture hindi de l’Inde. La croissance de l’application est également tirée par la satisfaction de ses influenceurs dans la tranche d’âge des 18-35 ans, ont-ils déclaré.

À la fin du mois dernier, la société mère de Rival Moj, Mohalla Tech, avait levé 145 millions de dollars de financement dirigé par Temasek et Moore Strategic Ventures pour une valorisation de 2,88 milliards de dollars.

