La valorisation grimpe à 2,2 milliards de dollars, Cred rejoint le club des licornes

Plateforme de remboursement par carte de crédit, Cred a annoncé mardi avoir clôturé un nouveau cycle de financement de 215 millions de dollars dirigé par le nouvel investisseur Falcon Edge Capital et le bailleur de fonds existant Coatue Management. Avec cet investissement qui valorise l’entreprise à 2,2 milliards de dollars, la fintech dirigée par Kunal Shah rejoint le club des licornes. L’évaluation post-monétaire de Cred s’élevait à 806 millions de dollars en janvier après avoir obtenu environ 81 millions de dollars de capital auprès d’une poignée d’investisseurs.

Les investisseurs existants DST Global, RTP Global, Tiger Global, Greenoaks Capital, Dragoneer Investment Group et Sofina ont également participé au dernier financement qui fait partie du cycle de financement de série D. Le nouvel investisseur Insight Partners a été ajouté au tableau des plafonds de l’entreprise. Au total, les investisseurs ont injecté plus de 400 millions de dollars dans l’entreprise.

«… Nous avons connu une croissance rapide au cours des 2,5 dernières années, avec 35% des titulaires de cartes de crédit premium et le traitement de 22% de tous les paiements par carte de crédit en Inde sur une base mensuelle. Alors que la catégorie des cartes de crédit continue de croître rapidement en Inde, notre opportunité est d’imaginer de nouveaux cas d’utilisation, de permettre aux membres du Cred d’utiliser le crédit de manière responsable et de les récompenser pour leur bon comportement financier », a déclaré le fondateur Kunal Shah dans un courrier interne adressé aux employés. FE a examiné une copie du courrier.

Cred a déclaré qu’il offrirait également à son équipe une autre opportunité de rachat ESOP, d’une valeur cumulée de 5 millions de dollars. «Alors que la plupart d’entre vous souhaitaient conserver vos options d’achat d’actions pendant la série C, nous nous sommes engagés à créer de la richesse pour les parties prenantes et nous vous offrons donc une autre opportunité de rachat d’ESOP», a déclaré Shah dans le courrier.

Les pertes de la société basée à Bengaluru ont grimpé à Rs 360,31 crore au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020, après des pertes de Rs 60,86 crore enregistrées au cours de l’exercice 2019. Les revenus d’exploitation se sont élevés à seulement Rs 52 lakh en FY20.

Lancé en 2018, Cred revendique plus de 5,9 millions de membres. Seule plate-forme de paiement des factures par carte de crédit des membres, le cabinet récompense ses membres pour avoir réglé leurs factures de carte de crédit à temps.

Cred est la deuxième start-up indienne à avoir tourné une licorne cette semaine. La start-up de commerce social soutenue par Facebook, Meesho, est entrée dans le club des licornes après que des investisseurs dirigés par SoftBank ont ​​injecté 300 millions de dollars dans l’entreprise.

