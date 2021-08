La valorisation premium de Zomato est là pour rester ; Jefferies initie la couverture, vérifie la cote, le prix cible

Outre les livraisons de nourriture, Zomato propose également un service d’abonnement appelé Zomato Pro et une entreprise de fourniture d’ingrédients appelée Hyperpure. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action de Zomato continue de grimper alors qu’il entre dans la deuxième semaine de négociation depuis sa cotation à succès en bourse. Les valorisations peuvent être considérées comme extrêmement élevées par certains, mais les analystes de la société mondiale de courtage et de recherche Jefferies n’en prennent aucune, car la société de courtage initie la couverture de Zomato avec une note d’achat et un prix cible de 170 Rs par action. « La valorisation de Zomato à environ 15 x FY23 EV/ventes brutes se compare à 2 à 12 x pour les pairs régionaux/mondiaux, ce qui doit être considéré dans le contexte d’une piste de croissance plus longue, de la prime dont bénéficient les actions indiennes dans toutes les catégories de consommation et de la prime de rareté, ” Jefferies a déclaré dans un rapport.

Zomato est entré sur le marché à une fourchette de prix fixe de 72 à 76 roupies par action. Après avoir été coté à Rs 115 par action, le titre a continué à monter. Aujourd’hui, le cours de l’action de Zomato est à Rs 135 par action, 78% au-dessus de l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse.

Seuil de rentabilité d’ici 2026

« La liste de Zomato est un moment décisif dans l’espace Internet indien. Une solide opportunité de livraison de nourriture devrait générer un TCAC de 45% des revenus au cours de l’exercice 21-26E, soutenu par d’autres segments », a déclaré Jefferies. La société de courtage a déclaré que la livraison de nourriture est une opportunité intéressante sur le marché attrayant des services de restauration en Inde. Bien que Zomato soit toujours une entité déficitaire, Jefferies prévoit un EBITDA à l’équilibre d’ici l’exercice 2025-2026, ajoutant que Zomato devrait se concentrer sur la croissance et que la rentabilité suivrait.

Après la pandémie, Jefferies a déclaré qu’au-delà de l’exercice en cours, ils prévoyaient une perte d’Ebitda plus élevée à Rs 800 – 1 100 crore. «Nous intégrons l’équilibre de l’Ebitda d’ici l’exercice 2025-2026 et notons que le bénéfice avant l’équilibre fiscal sera plus précoce en raison de la trésorerie élevée dans le livre. Notre scénario de base intègre une traînée minimale des nouvelles initiatives (épicerie, nutraceutique) », a-t-il ajouté. Zomato a 2 milliards de dollars en espèces sur les livres, selon Jefferies. La société gère un modèle d’actifs légers avec des besoins en fonds de roulement et en dépenses d’investissement modestes.

Autre croissance commerciale

Outre les livraisons de nourriture, Zomato propose également un service d’abonnement appelé Zomato Pro et une entreprise de fourniture d’ingrédients appelée Hyperpure. Pour ce dernier, un TCAC de 55% des revenus a été prévu par Jefferies sur les exercices 2021-2026 tandis que pour l’offre premium de Zomato pro, les revenus devraient rebondir l’année prochaine.

Objectif de cours et valorisation

« Nous évaluons la franchise de livraison à 2,5 fois le GMV FY26E, les restaurants/Zomato Pro à 10 fois les revenus FY26 et Hyperpure à 1x les revenus FY26E. Nous l’escomptons pour arriver à un 12M PT de Rs 170. Sur notre 12M PT, l’action se négocierait à 20x FY23 EV/ventes brutes et impliquerait 5,7x GMV dans le secteur de la livraison de nourriture », a déclaré Jefferies. Des liquidités importantes sur les livres peuvent entraîner des investissements agressifs, une perturbation de la troisième vague de Covid et une concurrence accrue, sont quelques-unes des principales préoccupations concernant Zomato vues par Jefferies.

