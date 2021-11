23/11/2021 à 11:38 CET

Carlos Velasco Carballo, président du comité technique des arbitres de la Fédération royale espagnole de football jusqu’au 30 novembre, est passé par « El Largero » du SER et « El Partidazo » du COPE le jour même où la RFEF a officiellement annoncé son départ de l’instance d’arbitrage pour entreprendre une nouvelle aventure liée au VAR à l’UEFA.

« J’ai profité d’un train qui est passé dans ma gare ce qui est un rêve quand j’ai commencé dans le monde de l’arbitrage et j’ai décidé de monter car c’est un challenge qui me passionne et je veux continuer à grimper, » Carlos Velasco a introduit. « Aller à l’UEFA, c’est réaliser un rêve professionnel ».

Velasco Carballo a nié qu’il allait diriger le VAR de la plus haute instance de football européen, comme différentes informations l’ont affirmé tout au long de cette semaine, et il ne voulait pas se mouiller au sujet de son éventuel remplacement. Pour l’instant, celui qui sonne le plus est Luis Médina Cantalejo. Selon l’ancien arbitre lui-même, Rubiales Il lui a dit que « c’est important d’avoir une personne dans les organisations internationales » et que « c’est bon pour le football espagnol ».

« Je vais développer des projets au sein de l’arbitrage UEFA, c’est quelque chose de plus intégral que pas seulement le VAR »a-t-il commenté. « Je n’ai que des mots de remerciement à Luis Rubiales. »

« La VAR apporte beaucoup plus de controverse que l’arbitrage sans VAR, et j’étais déjà clair là-dessus », a-t-il ajouté. « Le VAR en Espagne a eu une évolution et la saison 1 n’est pas la même que la saison quatre. Ils me critiquent à bien des égards mais ce qui m’excite, c’est quand ils me disent que l’Espagne est le pays d’Europe qui a pu suivre le les plus attachés à la philosophie des erreurs claires et manifestes. «

Le leader a encore une fois apprécié la mise en œuvre de l’arbitrage vidéo qu’il a lui-même apporté à la Liga, et bien qu’il ait avoué qu' »il doit s’améliorer », il a déclaré que « le niveau est très bon ».

« La tendance est que tout le monde veut que le VAR intervienne davantage et que l’arbitre aille davantage à l’écran, mais dans tous les pays que j’ai vu que cela s’est produit, le VAR a été détruit et les critiques se sont multipliées. Le plus important à propos de VAR, c’est que nous avons pu faire savoir plus clairement à tout le monde quand oui et quand non », a-t-il assuré. Il n’y a rien que je regrette. »

Sur le possible hors-jeu de Mbappé en finale de Ligue des Nations, Carlos Velasco s’est accroché à l’argument de Rosetti, président des arbitres de l’UEFA, et a déclaré : « On m’a interrogé deux millions de fois sur ce jeu, mais je ne parle pas de jeux spécifiques. Mes mains ou un jeu de notre compétition me donnent beaucoup plus de guerre. »

« Nous n’avons pas été en mesure de faire comprendre que le VAR n’est pas parfait. Les arbitres du VAR ont également tort. Nous ne pouvons prétendre que jamais dans l’histoire il n’y a eu moins d’erreurs d’arbitre qu’aujourd’hui. Si quelqu’un pense que le VAR n’a pas tort, c’est lorsqu’il est frustré », a déclaré Velasco Carballo.