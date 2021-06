La variante 10z virale

in

Si vous pensiez que Loki avait tourné la page après l’épisode 1 de la saison 1 de Loki, vous n’avez clairement regardé aucun film de Thor.

Le dieu de la malice a toujours un deuxième ordre du jour, ce qui est devenu évident lors de l’épisode 2 de la saison 1 de Loki. Cependant, il peut parfois être difficile d’interpréter ses véritables motivations.

Comme Loki l’a dit, aucun bien n’est vraiment bon, et aucun mal n’est vraiment mauvais. Le monde n’est pas en noir et blanc, et c’est la raison pour laquelle Loki est un personnage si intéressant à discuter et à disséquer.

Au cours de la première scène de crime de Loki, il a essayé de tromper Mobius pour qu’il lui donne une réunion avec les Gardiens du Temps. Son plan aurait fonctionné, mais il a sous-estimé la capacité de Mobius à voir à travers lui.

C’est le même Loki que nous avons vu sur les films Thor et le premier film Avengers. Il a une si haute opinion de lui-même et si peu des autres qu’il croit que ses plans fonctionneront toujours.

Le succès de Loki repose sur la stupidité des gens, mais tout le monde n’est pas aussi stupide que Loki le croit.

Mobius : J’ai besoin que vous examiniez chacun des dossiers de la Variante, puis que vous me donniez votre… Comment dire ? Votre point de vue unique sur Loki. Et qui sait? Peut-être qu’il y a quelque chose que nous avons raté.

Loki : Eh bien, vous êtes des idiots. Je soupçonne que vous avez probablement manqué beaucoup de choses.

Malgré tout cela, Loki a toujours un cœur. Nous l’avons vu pleurer en lisant le dossier sur la destruction d’Asgard et Ragnarok. Il se soucie de son peuple même s’il prétend être au-dessus d’eux.

Il y a une dualité chez Loki qui est si intéressante, et c’est pourquoi les pouvoirs en place chez Marvel et les fans reviennent sans cesse.

Nous avons vu Loki se développer et régresser plus de fois que les Avengers n’ont détruit de villes, mais c’est toujours excitant à regarder.

Cela peut être dû aux couches très conflictuelles de ce personnage, ou aux relations compliquées qu’il développe et dans lesquelles il est si facile de s’investir.

Dans les films, c’est sa relation avec Thor. Mais comme Thor n’est pas disponible pour ce spectacle Disney +, Loki doit consacrer tout son temps et son énergie à Mobius.

Loki : Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Nous devons tester correctement cette théorie.

Mobius : Eh bien, voici une théorie amusante. Vous m’attirez sur le terrain, puis vous me poignardez dans le dos. Et c’est une théorie que je ne veux pas tester.

Loki : Je ne poignarderais jamais personne dans le dos. C’est une forme de trahison tellement ennuyeuse.

Mobius : Loki, j’ai étudié presque chaque instant de ta vie entière. Vous avez littéralement poignardé des gens dans le dos, genre, cinquante fois.

Loki : Eh bien, je ne le referais plus jamais parce que c’était vieux.

La dynamique entre Loki et Mobius est, sans aucun doute, un moment fort de la série. C’est similaire à Thor et Loki parce qu’ils ont tellement de mal à se faire confiance, mais ils ont besoin l’un de l’autre pour atteindre leurs objectifs individuels.

Loki et Mobius partagent une chimie naturelle, c’est pourquoi nous sommes en partie d’accord pour dire que la plupart des scènes de la série jusqu’à présent sont assis à une table et parlent.

Alors que le mystère de la série tourne autour de la variante Loki, la TVA elle-même reste un peu une énigme grâce à ses insaisissables Time Keepers et ses employés suspects.

Oui, Loki est le personnage évident dont il faut s’inquiéter compte tenu de ses trahisons passées, mais il est difficile de ne pas craindre la TVA.

Comment une organisation peut-elle détenir autant de pouvoir ? Le libre arbitre existe-t-il alors que la TVA existe ? Et pourquoi tout le monde suit-il si aveuglément les Gardiens du Temps, même si la plupart d’entre eux ne les ont même pas rencontrés ?

Vous savez, certaines choses… En fait, la plupart des choses dans l’histoire sont un peu stupides, et tout finit par se gâcher. Mais au début des années 1990, pendant un bref moment brillant, il y avait une belle union de forme et de fonction, que nous appelons le jet ski, et un homme raisonnable ne peut pas différer. Mobius

Mobius, pour une raison quelconque, est plus impatient que les autres d’attraper la variante, ce qui pourrait être la raison pour laquelle il met tant de foi en Loki. Et Ravonna est la plus méfiante de toutes, grâce à son appréhension envers Loki et son « analyste » à côté.

Il y a beaucoup de secrets à divulguer sur Loki, un peu comme sur WandaVision, et c’est ce qui nous fait revenir pour plus. Il y a plus de questions que de réponses, mais nous n’en sommes qu’à deux épisodes de la saison 1 de Loki.

Sur “The Variant”, les scénaristes se sont appuyés sur le charme de Loki et sa chimie avec Mobius pour réaliser l’épisode. Et bien que cela ait fonctionné à moitié, cela nous a également laissé impatients que l’action commence.

La plupart du temps passé pendant l’heure était de découvrir l’emplacement de la variante Loki, et bien que cela conduise à une scène épique à Pompéi, cela a duré plus longtemps que nécessaire.

Heureusement, vers la fin de l’heure, Loki, Mobius et le reste de la TVA sont passés à la vitesse supérieure lorsqu’ils se sont rendus en Alabama en 2050.

C’est là que nous avons finalement eu notre premier vrai regard sur Loki Variant, qui semble être une version féminine de Loki ou de Lady Loki.

De nombreux fans ont émis l’hypothèse que Lady Loki était la coupable de tous les événements liés au lien qui avaient tourmenté la TVA. Et tandis que Marvel peut toujours nous tirer un appât et un interrupteur, il semble qu’ils avaient raison.

Elle semble être plus puissante que notre Loki, à sa grande consternation. Il veut être le supérieur Loki parce qu’il est un maniaque égoïste qui cherche le pouvoir, mais Lady Loki lui en donne pour son argent.

Hunter B-15 : Nous avons récupéré suffisamment d’aura temporelle pour savoir qu’il s’agit de notre variante Loki. Mais quel genre de Loki, reste inconnu.

Loki : Ils sont du moindre genre, pour être clair.

Jusqu’à présent, elle est plus intelligente et a plus de succès que lui parce qu’elle a pu accomplir sa mission sans révéler exactement ce que c’était à l’avance.

Lady Loki a fait exploser la chronologie sacrée, provoquant la formation de plusieurs branches. Et certains pensaient que les singeries du voyage dans le temps des Avengers sur Avengers: Endgame étaient troublantes.

Loki utilise évidemment Mobius et la TVA pour renverser les gardiens du temps et acquérir le plus grand pouvoir de l’univers pour lui-même. Mais, avec Lady Loki, il est difficile de déterminer ses motivations pour perturber la chronologie.

Loki a toujours eu pour objectif de provoquer le chaos au nom du gain de pouvoir, mais peut-être que Lady Loki aime créer le chaos juste pour le plaisir.

L’existence est chaos. Rien n’a de sens, alors nous essayons de le comprendre. Et j’ai juste de la chance que le chaos dans lequel j’ai émergé m’ait donné tout cela… Mon propre but glorieux. Mobius

Quoi qu’il en soit, la TVA a du pain sur la planche grâce au dieu et à la déesse de la malice.

Non seulement ils doivent réinitialiser plusieurs chronologies, mais ils doivent également retrouver Lady Loki et Loki.

Loki ne laisserait jamais passer une chance de s’échapper, mais, compte tenu de sa chance, nous avons le sentiment que la TVA aura plus de facilité à le trouver que son homologue féminin.

Qu’en avez-vous pensé, Loki Fanatics ?

Loki changera-t-il un jour définitivement ses manières sournoises ? Êtes-vous aussi méfiant que moi vis-à-vis de la TVA ? Quelles sont vos théories concernant Lady Loki ? De qui est l’analyste dont parlait Mobius ?

Et à quel point avez-vous envie de voir une scène où Mobius fait du jet ski ?

Faites-moi savoir dans les commentaires!

Loki est diffusé le mercredi sur Disney+.

