Le professeur Andrew Pollard a déclaré à l’émission Today de Radio 4 qu’il s’attend à ce que la variante bêta du coronavirus, qui était à l’origine de l’imposition de quarantaines aux voyageurs français, puisse échapper à la vaccination et a averti qu’elle était « assez bonne » pour le faire. Le professeur Pollard a expliqué que des études en Afrique du Sud ont montré que des vaccins comme AstraZeneca avaient une “faible efficacité” contre les infections bénignes, mais ont soutenu que le vaccin était toujours efficace pour prévenir les hospitalisations et les décès. Il a ajouté qu’il est probable que les variantes bêta et delta échappent à la vaccination et continuent de se propager, mais l’impact que cela a sur les personnes vaccinées sera beaucoup moins grave.