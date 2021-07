La variante bêta en France est une “menace” et pourrait être plus résistante au jab – avertit un scientifique | Royaume-Uni | Nouvelles

Le professeur John Edmunds, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), a déclaré qu’il pouvait comprendre les inquiétudes concernant la variante – originaire d’Afrique du Sud – qui ont conduit à des voyages de dernière minute. changements de règle. Il a été annoncé hier que les vacanciers revenant de France doivent continuer à se mettre en quarantaine – même s’ils sont doublement piqués – lorsque les restrictions sur les autres pays de la liste orange seront assouplies.

Les ministres ont déclaré que cette décision était une mesure de précaution en raison des inquiétudes suscitées par la “présence persistante” de la variante bêta dans le pays.

Le professeur Edmunds a déclaré à l’émission Radio 4 Today de la BBC: “La variante bêta est restée une menace tout au long.

“C’est probablement moins contagieux que la variante Delta qui se propage ici au Royaume-Uni en ce moment.

“Là où il a un avantage, c’est qu’il est capable d’échapper à la réponse immunitaire dans une meilleure mesure.”

Il a ajouté: “Alors que la population ici devient de plus en plus immunisée, les conditions sont réunies pour que la variante bêta obtienne un avantage, donc je peux comprendre l’inquiétude.

“Parmi les variantes qui existent et sont connues, celle-ci a toujours été une menace pour nous.”

