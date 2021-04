La variante britannique de Covid-19 se propage plus rapidement mais aucune preuve qu’elle est plus dangereuse: étude du Lancet

L’étude a comparé le comportement du virus chez les patients infectés par le variant B.1.1.7 et les patients infectés par des souches de virus Covid-19 prédominantes antérieures.

Alors même que le coronavirus se propage avec plusieurs variantes dans différents pays du monde à un rythme astronomique, deux nouvelles études publiées dans Lancet Infectious Diseases et Lancet Public Health n’ont trouvé aucune preuve que la variante britannique du coronavirus provoquait des symptômes plus graves de la maladie par rapport à d’autres variantes de la maladie. Cependant, comme déjà signalé dans divers pays, la nouvelle souche britannique de Coronavirus était plus infectieuse que ses souches précédentes et se propageait à un rythme beaucoup plus rapide, selon l’étude. ont été soulevées au sujet du taux d’infection plus rapide, des symptômes plus mortels et de la capacité d’une nouvelle souche à éviter l’immunité fournie par les vaccins Covid-19.

L’étude qui a été publiée dans le Lancet Infectious Diseases a analysé un groupe de patients Covid-19 qui ont été admis à l’University College London Hospital et au North Middlesex University Hospital entre le 9 novembre et le 20 décembre de l’année dernière. C’était la période où la variante britannique nommée B.1.1.7 venait juste d’apparaître et causait des ravages à Londres et dans d’autres régions du pays en raison de son taux d’infection plus élevé. L’étude a comparé le comportement du virus chez les patients infectés par le variant B.1.1.7 et les patients infectés par des souches de virus Covid-19 prédominantes antérieures.

Un total de 341 patients ont été analysés dans le cadre de l’étude, parmi lesquels 198 avaient été infectés par le variant B.1.1.7 tandis que 143 avaient une infection non B.1.1.7. La proportion de patients qui sont tombés gravement malades ou qui ont succombé à la maladie était à peu près la même dans les deux groupes de patients. Alors que 36 pour cent des patients infectés par B.1.1.7 sont tombés gravement malades et sont décédés, la part des patients non infectés par B.1.1.7 qui ont présenté des symptômes graves et sont décédés était d’environ 38 pour cent.

En ce qui concerne le taux de transmission de la nouvelle variante, l’étude s’est appuyée sur le test RT-PCR des patients infectés par la nouvelle variante et a constaté que la charge virale était beaucoup plus élevée par rapport aux variantes précédentes. Les chercheurs ont également constaté que le B.1.1.7. les patients infectés avaient une charge virale plus élevée dans leurs écouvillons que dans les écouvillons non B.1.1.7. Patients Covid.

Le Dr Eleni Nastouli, qui est de l’University College London Hospitals NHS Foundation Trust, aurait déclaré que la recherche avait pris de l’importance car elle avait été menée à une période où la nouvelle variante britannique ainsi que les variantes plus anciennes du coronavirus étaient répandues dans le pays. De Eleni a en outre déclaré que la fenêtre temporelle cruciale offrait l’occasion de mieux comprendre la gravité de la nouvelle variante ainsi que son taux infectieux.

