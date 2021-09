in

Le variant C.1.2 a 44-59 mutations, ce qui le rend différent de la souche Wuhan

Une nouvelle variante de covid a été détectée par des scientifiques qui serait potentiellement plus transmissible par rapport aux variantes connues précédentes. Cette variante mortelle appelée C.1.2 a également été trouvée en Afrique du Sud et dans d’autres pays. Le rapport PTI suggère que la variante C.1.2, considérée comme une “variante d’intérêt” a été détectée pour la première fois par des scientifiques de l’Institut national des maladies transmissibles (NICD) et de la Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (KRISP) en Afrique du Sud ce année en mai 2021.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) définissent une variante d’intérêt comme « des marqueurs génétiques spécifiques qui ont été associés à des modifications de la liaison aux récepteurs, une neutralisation réduite par les anticorps générés contre une infection ou une vaccination antérieure, une efficacité réduite des traitements, un impact diagnostique potentiel, ou augmentation prévue de la transmissibilité ou de la gravité de la maladie ».

Cette variante nouvellement découverte a plus de mutations que les autres variantes préoccupantes qui ont été détectées dans le monde jusqu’à présent. « La variante a 44 à 59 mutations, ce qui la rend différente de la souche Wuhan. Cette variante pourrait être hautement transmissible et peut provoquer des maladies graves chez ceux qui l’attrapent », a déclaré le Dr Suranjit Chatterjee, consultant senior en médecine interne, cité à l’Indian Express.

Est-ce plus mortel que la variante Delta ?

“Il est un peu tôt pour dire si la variante est plus mortelle/contagieuse que les variantes Delta déjà existantes”, a déclaré le Dr Ravi Shekhar Jha, directeur supplémentaire et HOD, pneumologie, Fortis Escorts Hospital, Faridabad à l’Indian Express. “Les données disponibles jusqu’à présent suggèrent qu’il n’est pas aussi infectieux et mortel que la variante Delta”, a-t-il ajouté.

Variante C.1.2 en Inde

Le gouvernement n’a jusqu’à présent enregistré aucun cas de nouvelles variantes, selon l’agence de presse ANI. “La variante n’augmente pas encore en circulation, mais il est conseillé de maintenir une bonne hygiène et des mesures de distanciation sociale sûres par la population”, conseille le Dr Chatterjee.

Le Dr Maria Van Kerkhove, responsable technique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est adressée à Twitter le 30 août et a répondu aux préoccupations concernant la variante C.1.2. Dans le tweet, elle a écrit que l’OMS était en contact permanent avec des chercheurs sud-africains concernant le suivi du séquençage tout au long de la pandémie de COVID-19.

Dans la série de Tweets, elle a également écrit que le processus de surveillance et d’évaluation des variantes est en cours. « Il est également extrêmement important de comprendre l’évolution de ce virus, dans la lutte contre le COVID-19 et l’adaptation des stratégies au besoin », a-t-elle écrit.

