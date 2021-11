La variante COVID d’Omicron ne fait pas que Delta et United révisent les vols en Afrique du Sud

WASHINGTON – Delta Air Lines et United Airlines ont déclaré vendredi qu’elles ne prévoyaient aucun changement sur leurs liaisons Afrique du Sud-États-Unis après que la Maison Blanche a annoncé son intention d’imposer de nouvelles restrictions de voyage en Afrique australe à partir de lundi au milieu des inquiétudes concernant une nouvelle variante COVID-19 .

Delta et United sont les seuls transporteurs de passagers américains à proposer des vols directs vers l’Afrique australe.

Delta exploite actuellement un service entre Johannesburg et Atlanta trois fois par semaine et la compagnie aérienne américaine a déclaré « qu’il n’y a aucun ajustement prévu du service pour le moment ».

La Maison Blanche a déclaré qu’elle prévoyait d’interdire l’entrée à la plupart des citoyens non américains qui se sont rendus en Afrique du Sud et dans sept autres pays africains au cours des 14 derniers jours.

Airlines for America, un groupe commercial représentant les principaux transporteurs américains de passagers et de fret, a déclaré vendredi qu’il restait « en communication avec le gouvernement américain, car les détails restent inconnus pour le moment et de nombreuses questions restent sans réponse ». Au milieu de cette situation en évolution rapide, il est essentiel que les décisions du gouvernement américain concernant les restrictions et les exigences des voyages internationaux soient ancrées dans la science. »

United a déclaré qu’il « reste déterminé à maintenir un lien sûr et vital pour que les fournitures et le personnel essentiels transitent entre le continent africain et les États-Unis dans la mesure du possible ». Nous n’avons pas d’ajustements à apporter à notre calendrier pour le moment.

United opère actuellement cinq vols par semaine entre Newark et Johannesburg et a réitéré vendredi son intention de redémarrer le service entre Newark et Le Cap le 1er décembre comme prévu.