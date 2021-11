La variante de Covid se propage aux pays du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de l’Italie

La nouvelle variante omicron potentiellement plus contagieuse du coronavirus est apparue samedi dans davantage de pays européens, quelques jours seulement après avoir été identifiée en Afrique du Sud, laissant les gouvernements du monde entier se démener pour arrêter la propagation.

Le Royaume-Uni a resserré samedi ses règles sur le port du masque et sur les tests des arrivées internationales après avoir trouvé deux cas. De nouveaux cas ont été confirmés samedi en Allemagne et en Italie, la Belgique, Israël et Hong Kong signalant également que la variante a été trouvée chez des voyageurs.

Aux États-Unis, le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert du gouvernement en matière de maladies infectieuses, a déclaré qu’il ne serait pas surpris si la variante omicron était déjà aux États-Unis également.

« Nous ne l’avons pas encore détecté, mais lorsque vous avez un virus qui montre ce degré de transmissibilité … il finira presque invariablement par disparaître pratiquement partout », a déclaré Fauci à la télévision NBC.

En raison des craintes que la nouvelle variante ait le potentiel d’être plus résistante à la protection offerte par les vaccins, on craint de plus en plus dans le monde que la pandémie et les restrictions de verrouillage associées persistent beaucoup plus longtemps que prévu.

Près de deux ans après le début de la pandémie qui a fait plus de 5 millions de morts dans le monde, les pays sont en état d’alerte. Beaucoup ont déjà imposé des restrictions de voyage sur les vols en provenance d’Afrique australe car ils cherchent à gagner du temps pour évaluer si la variante omicron est plus transmissible que la variante delta dominante actuelle.

En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il était nécessaire de prendre des « mesures ciblées et de précaution » après que deux personnes ont été testées positives pour la nouvelle variante en Angleterre.

« Pour le moment, c’est la ligne de conduite responsable pour ralentir l’ensemencement et la propagation de cette nouvelle variante et pour maximiser nos défenses », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Parmi les mesures annoncées, Johnson a déclaré que toute personne arrivant en Angleterre doit passer un test PCR pour COVID-19 le deuxième jour après son arrivée et s’auto-isoler jusqu’à ce qu’elle fournisse un test négatif. Et si quelqu’un est positif pour la variante omicron, il a déclaré que ses contacts étroits devront s’auto-isoler pendant 10 jours quel que soit leur statut vaccinal – actuellement, les contacts étroits sont exemptés des règles de quarantaine s’ils sont complètement vaccinés.

Il a également déclaré que le port du masque dans les magasins et dans les transports publics sera obligatoire et a déclaré que le groupe indépendant de scientifiques qui conseille le gouvernement britannique sur le déploiement des vaccins contre le coronavirus a été invité à accélérer le programme de vaccination. Cela pourrait impliquer d’élargir le programme de rappel aux groupes d’âge plus jeunes, de réduire le délai entre une deuxième dose et un rappel et de permettre aux enfants plus âgés d’obtenir une deuxième dose.

« A partir d’aujourd’hui, nous allons renforcer la campagne de rappel », a-t-il déclaré.

Le ministère britannique de la Santé a déclaré que les deux cas trouvés au Royaume-Uni étaient liés et impliquaient des voyages en provenance d’Afrique australe. L’un des deux nouveaux cas se trouvait dans la ville de Brentwood, dans le sud-est de l’Angleterre, tandis que l’autre se trouvait dans la ville centrale de Nottingham. Les deux cas confirmés s’auto-isolent avec leurs ménages pendant la recherche des contacts et des tests ciblés.

Le gouvernement britannique a également ajouté quatre autres pays – l’Angola, le Malawi, le Mozambique et la Zambie – sur la liste rouge des voyages du pays à partir de dimanche. Six autres – Botswana, Eswatini (anciennement Swaziland), Lesotho, Namibie, Afrique du Sud et Zimbabwe – ont été ajoutés vendredi. Cela signifie que toute personne autorisée à arriver de ces destinations devra se mettre en quarantaine.

De nombreux pays ont imposé des restrictions à divers pays d’Afrique australe au cours des deux derniers jours, notamment l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Union européenne, l’Iran, le Japon, la Thaïlande et les États-Unis, en réponse aux avertissements concernant la transmissibilité de la nouvelle variante. Cela va à l’encontre de l’avis de l’Organisation mondiale de la santé, qui a mis en garde contre toute réaction excessive avant que la variante ne soit étudiée en profondeur.

Malgré l’interdiction des vols, on craint de plus en plus que la variante ait déjà été largement répandue dans le monde.

L’Italie et l’Allemagne ont été les derniers à signaler des cas confirmés de variante omicron.

Un Italien qui avait voyagé au Mozambique pour affaires a atterri à Rome le 11 novembre et est rentré chez lui près de Naples. Lui et cinq membres de sa famille, dont deux enfants d’âge scolaire, ont depuis été testés positifs, a déclaré l’agence de presse italienne LaPresse. Tous sont en isolement dans la banlieue napolitaine de Caserte en bon état avec des symptômes légers.

La variante a été confirmée par l’hôpital Sacco de Milan, et l’Institut national de la santé italien a déclaré que l’homme avait reçu deux doses du vaccin. Le ministère italien de la Santé exhorte toutes les régions à augmenter son traçage du virus et son séquençage pour détecter les cas de la nouvelle variante identifiée pour la première fois en Afrique du Sud.

En Allemagne, l’Institut Max von Pettenkofer, un centre de microbiologie basé à Munich, a déclaré que la variante omicron avait été confirmée chez deux voyageurs arrivés par vol en provenance d’Afrique du Sud le 24 novembre. Le directeur de l’institut, Oliver Keppler, a déclaré que le génome le séquençage n’est pas encore terminé, mais il est » prouvé sans aucun doute qu’il s’agit de cette variante « , a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

L’institut néerlandais de santé publique a déclaré que la variante omicron avait été « probablement trouvée chez un certain nombre de personnes testées » qui ont été isolées après leur arrivée vendredi à Amsterdam sur deux vols en provenance d’Afrique du Sud. L’institut a déclaré dans un communiqué qu’une analyse de séquençage supplémentaire est en cours pour déterminer avec certitude qu’il s’agit de la nouvelle variante. Les résultats étaient attendus dimanche. Au total, 61 personnes ont été testées.

Israël a déclaré avoir détecté la nouvelle souche chez un voyageur qui était revenu du Malawi et recherchait 800 voyageurs récemment revenus des pays d’Afrique australe. Et l’Australie a déclaré dimanche matin que ses scientifiques travaillaient pour déterminer si deux personnes testées positives pour COVID après leur arrivée d’Afrique australe sont infectées par la variante omicron.

La propagation rapide de la variante chez les jeunes en Afrique du Sud a alarmé les professionnels de la santé même s’il n’y avait aucune indication immédiate si la variante provoque une maladie plus grave.

Un certain nombre de sociétés pharmaceutiques, dont AstraZeneca, Moderna, Novavax et Pfizer, ont déclaré avoir mis en place des plans pour adapter leurs vaccins à la lumière de l’émergence de l’omicron. Pfizer et son partenaire BioNTech ont déclaré qu’ils s’attendaient à pouvoir peaufiner leur vaccin dans environ 100 jours.

Le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, qui a développé le vaccin AstraZeneca, a exprimé un optimisme prudent quant au fait que les vaccins existants pourraient être efficaces pour prévenir les maladies graves dues à la variante omicron, notant que la plupart des mutations semblent se trouver dans des régions similaires à celles dans d’autres variantes.

« Au moins d’un point de vue spéculatif, nous avons un certain optimisme quant au fait que le vaccin devrait toujours fonctionner contre une nouvelle variante pour une maladie grave, mais nous devons vraiment attendre plusieurs semaines pour que cela soit confirmé », a-t-il déclaré à la radio BBC.

Certains experts ont déclaré que l’émergence de la variante illustrait à quel point la thésaurisation des pays riches en vaccins menace de prolonger la pandémie.

Moins de 6 % des personnes en Afrique ont été entièrement immunisées contre le COVID-19, et des millions d’agents de santé et de populations vulnérables n’ont pas encore reçu une seule dose. Ces conditions peuvent accélérer la propagation du virus, offrant plus de possibilités pour qu’il évolue vers une variante dangereuse.

« L’un des facteurs clés de l’émergence de variantes pourrait bien être les faibles taux de vaccination dans certaines parties du monde et l’avertissement de l’OMS selon lequel aucun de nous n’est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous et ne doivent pas être pris en compte », a déclaré Peter Openshaw, professeur de médecine expérimentale à l’Imperial College de Londres.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu samedi avec son homologue sud-africain, Naledi Pandor, et ils ont souligné l’importance de travailler ensemble pour aider les pays africains à vacciner leurs populations, a indiqué le département d’État dans un communiqué. Il a déclaré que Blinken a félicité les scientifiques sud-africains pour avoir identifié rapidement la variante omicron et le gouvernement pour sa transparence dans le partage de ces informations, « qui devraient servir de modèle pour le monde ».