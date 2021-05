La variante de l’Inde sur la carte du Royaume-Uni montre que les cas ont augmenté de 8 fois en seulement 2 semaines | UK | Nouvelles

Deux nouvelles variantes liées à la variante B.1.617 trouvée en Inde sont désormais classées comme «variantes sous enquête» par Public Health England. Jeudi, PHE a déclaré avoir identifié 202 cas de l’une des variantes et cinq cas de l’autre. Les cas des deux nouvelles variantes ont été enregistrés en plus des 172 cas de la variante B.1.617 découverts pour la première fois en Inde.

Où sont les variantes de Covid au Royaume-Uni?

Selon la dernière mise à jour de PHE, 172 cas de la variante B.1.617 en provenance d’Inde ont été trouvés en Angleterre, dont 13 en Écosse et huit au Pays de Galles.

PHE a déclaré que les deux nouvelles variantes récemment identifiées sont “géographiquement dispersées en Angleterre”.

L’agence a déclaré dans une mise à jour: «Le nombre de cas identifiés reste faible et est géographiquement dispersé en Angleterre.

«Lorsque des cas ont été identifiés, un suivi supplémentaire des cas, des tests sur les contacts et un dépistage ciblé des cas seront utilisés pour limiter la propagation de ces variantes.»

Les cartes du Wellcome Sanger Institute montrent où des cas de la variante B.1.617 trouvés pour la première fois en Inde ont été trouvés au Royaume-Uni.

Selon les dernières données jusqu’à la semaine se terminant le 10 avril, des échantillons séquencés en Angleterre, 1,7 pour cent ont été enregistrés comme variante B.1.617.

En comparaison, les données de deux semaines auparavant (semaine se terminant le 27 mars), 0,2 pour cent des échantillons ont été enregistrés comme la variante B.1.617.

Selon ces données, le nombre de cas de la variante B.1.617 en Angleterre a été multiplié par huit en deux semaines.

À ce jour, les données montrent que la plupart des cas de la variante ont été identifiés à Leicester, avec 11 échantillons testés positifs par semaine depuis que la variante a été identifiée.

Harrow a également signalé six échantillons positifs par semaine, tandis que 5,5 par semaine ont été signalés à Hounslow.

Le Dr Duncan Robertson, de l’Université de Loughborough, a déclaré dans un tweet: “Beaucoup d’entre eux sont probablement liés aux voyages.”

D’autres endroits où la variante a été trouvée incluent:

WiltshireBournemouthBasingstokeLes arrondissements londoniens de Hillingdon, Harrow, Ealing, Hounslow, Brent, Barnet, Enfield, Haringey, Kensington & Chelsea, Hammersmith & Fulham, Kingston upon Thames, Sutton, Lambeth, Southwark, Lewisham, Bromley, Tower Hamlets, Newham, Waltham Forest, Redbridge et Barking et DagenhamCambridgeBirminghamNottinghamBradford

Les données de l’Institut, qui suit différentes variantes de coronavirus au Royaume-Uni, montrent également que la variante indienne est devenue plus courante que la souche sud-africaine.

Cependant, la variante indienne ne représente pas autant de cas que la variante Kent, qui est toujours la souche la plus dominante en Grande-Bretagne – représentant 96% de tous les cas de Covid.

L’augmentation des cas au Royaume-Uni survient alors que l’Inde a enregistré vendredi 386 452 autres infections et 3 498 décès.

Les chiffres sont déjà incroyablement élevés, mais les médecins du pays préviennent que les vrais chiffres pourraient être dix fois plus élevés.

Les vaccins fonctionneront-ils contre la variante?

Dans sa mise à jour, PHE a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les nouvelles variantes provoquent une maladie plus grave ou rendent les vaccins actuels moins efficaces.

PHE a déclaré qu’il surveillait les variantes depuis avril et avait augmenté ses tests en laboratoire.

Lors d’un point de presse à Downing Street mercredi, le directeur médical adjoint de l’Angleterre, le professeur Jonathan Van-Tam, a déclaré qu’il espérait que les vaccins aideraient encore à se protéger contre les maladies graves en cas d’infection par des variantes.

Le professeur Van-Tam a ajouté: «Je ne pourrais pas qualifier les chiffres de triviaux, mais en même temps, je ne les vois pas se précipiter maintenant ou dans les prochaines semaines pour nous donner un nouveau type de problème.

«La façon dont vous testez ces vaccins contre ces variantes est soit que vous avez cette variante qui circule largement dans votre population, et vous apprenez ensuite à la dure si les vaccins fonctionnent ou non – vous obtenez des données épidémiologiques réelles.

“Nous ne pouvons pas faire cela s’ils ne circulent pas – nous essayons de ne pas les laisser circuler afin que nous n’allions pas créer cette situation, alors nous faisons plutôt une série d’études en laboratoire appelées études de neutralisation.”

En référence aux études de laboratoire disponibles, le professeur Van-Tam a ajouté: “Selon moi, la première chose à faire – si quelque chose se passe – sera de se protéger contre les infections, mais j’espère que la protection contre les maladies graves sera beaucoup plus solide et bien plus durable.”