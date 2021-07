La variante Delta change-t-elle les symptômes du coronavirus ?

23/07/2021 à 15h07 CEST

Comme toujours lorsque nous discutons avec des scientifiques sérieux et rigoureux des évolutions affectant le coronavirus, la réponse est répétée : “ce n’est pas encore clair”.

Mais la vérité est qu’en Grande-Bretagne, où la variante Delta est répandue, des rapports commencent à apparaître selon lesquels les symptômes semblent changer.

Ce n’est pas un test de laboratoire, mais c’est une déclaration faite par des chercheurs qui mènent la Covid Symptom Study, dans laquelle les personnes qui contractent la maladie sont invitées à signaler leurs symptômes dans une application.

Les nouveaux symptômes du Covid-19

C’est avec ces données que ces chercheurs assurent que les symptômes les plus courants de Covid ont changé à mesure que la variante Delta s’est propagée à travers la Grande-Bretagne.

• “Ce que nous avons remarqué avec les données du mois dernier, c’est que nous voyons maintenant des ensembles de symptômes différents de ceux que nous avons vus en janvier”, a déclaré en juin Tim Spector, épidémiologiste génétique au King’s College de Londres, qui dirige l’étude.

Maux de tête, maux de gorge et nez qui coule sont désormais parmi les symptômes les plus courants, a déclaré le Dr Spector, et la fièvre, la toux et la perte d’odorat sont moins courantes.

Cependant, ces données n’ont pas encore été publiées dans une revue scientifique et certains chercheurs ne sont toujours pas convaincus que le profil des symptômes ait réellement changé.

Grande variété d’une personne à l’autre

Ces experts estiment que le Covid-19, quelle que soit la variante, peut grandement varier d’une personne à l’autre.

• « Covid est généralement associé à une grande variété de symptômes, il est donc difficile de dire si ce que nous voyons est vraiment inhabituel ou s’il est anecdotique. J’attends donc que les données soient examinées par des pairs et publiées avant de tirer une conclusion », a déclaré Angela Rasmussen, virologue à l’Organisation des vaccins et des maladies infectieuses de l’Université de la Saskatchewan.

Même si les données étaient vérifiées, cela ne signifierait pas nécessairement que la variante Delta pourrait provoquer des symptômes différents et nous induire en erreur. Car le profil des patients a beaucoup changé.

Application d’étude ZOE Covid

En tout cas, c’est un fait qu’à partir de l’application ZOE Covid Study, les chercheurs ont détecté différents symptômes et certains d’entre eux sont nouveaux.

Mais elle ne dépend pas d’une différenciation par variantes. Bien que la réalité soit que les participants à cette étude soient pour la plupart infectés par la variante Delta, comme on peut en conclure à partir de son origine.

Ainsi, les auteurs de l’étude ont détecté les 5 principaux symptômes selon les circonstances de chacun.

Symptômes chez les vaccinés : la toux diminue et les éternuements augmentent en tant que symptôme

Pour ces patients, les premiers symptômes « traditionnels » de la pandémie tels que l’anosmie (perte de l’odorat), la fièvre et l’essoufflement continuent d’apparaître, mais à des niveaux beaucoup plus faibles. Spécifiquement en place 5, 12 et 29 respectivement.

Maintenant les 5 plus fréquentes sont, dans cet ordre :

1. Maux de tête

2. Nez qui coule

3. Éternuer

4. Maux de gorge

5. Anosmie ou perte de l’odorat

Même ce qui était peut-être le principal indicateur de contagion au début, qui était une toux persistante, se classe désormais au 8e rang parmi les vaccinés.

L’importance que l’éternuement prend comme symptôme est surprenante. A tel point que les chercheurs qui analysent ces données assurent que si vous êtes vacciné et que vous commencez à éternuer beaucoup sans explication, il est conseillé de passer un test COVID.

Symptômes avec une dose : la toux revient, mais sous le mucus

La classification change légèrement après une dose du vaccin. Et la principale différence est que l’indicateur principal d’origine, la toux persistante, figure parmi les cinq symptômes les plus importants.

Mais il le fait sous le mucus et les éternuements, qui n’étaient même pas considérés auparavant comme des symptômes d’infection.

1. Maux de tête

2. Nez qui coule

3. Maux de gorge

4. Éternuer

5. Toux persistante

Symptômes non vaccinés : la perte d’odorat devient rare

C’est peut-être le plus important lorsqu’il s’agit de s’assurer que les symptômes du Covid-19 évoluent avec les nouvelles variantes.

Parce que chez les non vaccinés, il y a aussi des changements importants.

Par exemple, la perte d’odorat arrive au n° 9 et l’essoufflement est très bas sur la liste, au n° 30.

1. Maux de tête

2. Maux de gorge

3. Nez qui coule

4. Fièvre

5. Toux persistante

Le monde fait de nouveaux pas

La réponse à cette question a été donnée hier jeudi, lors d’un briefing à la Maison Blanche, par le directeur du CDC (Centers for Disease Control and Prevention), le Dr Rochelle P. Walensky :

• « La variante Delta est plus agressive et beaucoup plus transmissible que les souches circulant auparavant. C’est l’un des virus respiratoires les plus infectieux que nous connaissions et que nous ayons vus au cours de mes 20 ans de carrière.

Et la propagation du virus oblige le monde à prendre de nouvelles mesures :

– Aux États-Unis, Delta est déjà responsable de plus de 80% des infections à coronavirus, principalement chez les personnes non vaccinées.

– En Australie, ils ont confiné certaines des grandes villes pour répondre aux nouvelles épidémies.

– En Malaisie, ils ont demandé aux gens de rester chez eux.

– L’Irlande a retardé les plans de réouverture de l’intérieur de la restauration.

– Hong Kong a restreint les vols entrants en provenance de Grande-Bretagne.

– L’Italie a annoncé hier qu’elle commencerait à exiger une preuve de vaccination ou un test négatif récent pour entrer dans les restaurants, visiter des musées ou participer à d’autres activités.

Même l’OMS, avec la montée de la variante Delta, les pénuries de vaccins et les taux de transmission communautaires élevés dans de nombreuses régions du monde, encourage les personnes entièrement vaccinées à continuer à porter des masques.

Et c’est que ce qu’on appelait initialement « double souche mutante de l’Inde » est déjà localisée dans 124 pays et devient majoritaire dans plusieurs d’entre eux grâce à son énorme capacité d’infecter et sa rapidité.