La variante delta du coronavirus à l’origine d’une infection grave chez les jeunes, selon des experts américains de la santé

Même si la menace d’une transmission généralisée du coronavirus s’est considérablement dissipée aux États-Unis, les experts de la santé ont souligné que les cas de coronavirus causés par la variante Delta rendent les patients plus jeunes plus malades et plus vulnérables par rapport au passé. Les experts de la santé ont non seulement cité des cas de jeunes patients dans la vingtaine et la trentaine admis en soins intensifs, mais beaucoup ont finalement succombé à la maladie, a rapporté le New York Times.

Les experts disent que par rapport à l’année dernière, où seuls les patients âgés, souffrant de comorbidités majeures, tombaient généralement gravement malades, la variante delta pourrait être la raison pour laquelle plusieurs jeunes sans comorbidité tombent gravement malades. La variante delta, qui est à l’origine de 80% des nouveaux cas signalés aux États-Unis, s’est déjà révélée être la cause d’une infection grave dans plusieurs pays du monde, dont l’Inde.

Une section d’experts de la santé a également déclaré que l’augmentation des infections et des affections qui en résultent chez les jeunes patients est également due à la faible couverture vaccinale parmi eux. Le NYT a rapporté qu’un total de 97% des patients atteints de coronavirus admis dans différents hôpitaux à travers le pays sont ceux qui ne sont pas vaccinés et que la couverture vaccinale chez les jeunes est très inférieure.

Le Dr Adam Ratner, professeur agrégé de pédiatrie et de microbiologie à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York, a déclaré au NYT qu’il n’y avait pas de preuves substantielles pour prouver que la variante delta causait plus de gravité chez les patients. Le Dr Adam a en outre déclaré que la gravité de la maladie pourrait également être une manifestation de la différence de comportement des gens – sans précautions, pas de masques faciaux, peur réduite du virus – par rapport à l’année dernière, lorsque dans l’ensemble les gens prenaient le maximum de précautions possibles.

Cependant, le Dr Catherine O’Neal, qui est médecin-chef au centre médical régional Our Lady of the Lake à Baton Rouge, a déclaré au NYT qu’il y avait quelque chose de différent associé à ce virus dans le groupe d’âge plus jeune. De même, le Dr Cam Patterson, qui est le chancelier de l’Université de l’Arkansas pour les sciences médicales, a déclaré au NYT que l’âge moyen des patients admis en raison de Covid était de 60 ans en hiver, mais il est maintenant réduit à 40, ce qui montre que plus de jeunes les patients sont touchés par la nouvelle variante.

