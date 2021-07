La variante Delta est aussi contagieuse que la varicelle et vous oblige à « reconnaître que la guerre a changé ».

30/07/2021 à 11h53 CEST

Un rapport interne du CDC américain auquel le New York Times a eu accès, assure que la variante Delta du coronavirus SARS-CoV-2 est aussi contagieuse que la varicelle, qui dans les pays tempérés a atteint 90% des individus sensibles avant 20 ans.

De plus, ce rapport ajoute que les personnes vaccinées transmettent l’infection à variante Delta comme les personnes non vaccinées. Et avec la capacité de propager une maladie grave.

Nous savons que la variante Delta est beaucoup plus contagieuse que les précédentes. Mais chaque nouvelle nouvelle que nous entendons à propos de cette variété est presque pire que les précédentes.

Et les experts commencent à dire qu’ils voient chaque jour plus probable que cela pourrait briser les protections fournies par les vaccins. De plus, il peut provoquer une maladie plus grave que toutes les autres versions connues du virus.

Il s’agit de deux nouvelles déclarations extraites par le prestigieux journal The New York Times, d’une présentation interne qui circule au sein des CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

Le plus grand danger est au nez et à la gorge, d’où les masques

Les personnes infectées par la variante Delta ont à peu près la même quantité de virus dans le nez et la gorge que celles qui ne sont pas vaccinées. Et cela signifie qu’ils peuvent propager le virus tout aussi facilement et au même risque pour les personnes qui les entourent.

Mais la chose ne s’arrête pas là, puisque le document interne qu’ils manipulent au CDC présente une vision plus large et beaucoup plus préoccupante.

Parce qu’il considère Delta comme plus contagieux que les virus qui causent le MERS, le SRAS, Ebola, le rhume, la grippe saisonnière et la variole. Et aussi contagieuse que la varicelle, selon le document, dont une copie a été obtenue par le New York Times.

C’est pourquoi, selon le rapport, et comme l’a annoncé le Washington Post jeudi soir, la prochaine étape immédiate pour l’agence est de “reconnaître que la guerre a changé”.

Toutes les personnes qui ont eu accès au document, qui pourrait être rendu public aujourd’hui, assurent que leurs diapositives reflètent parfaitement l’alarme qui existe parmi les scientifiques quant à la propagation de la variante Delta dans le monde.

Ils demandent d’agir maintenant !

Delta est une menace très sérieuse et elle l’est maintenant. C’est pourquoi il faut agir maintenant. Au CDC, nous sommes très préoccupés par les données qui arrivent sur la menace de cette variante & rdquor ;.

Et s’il est vrai que certains scientifiques maintiennent encore que la transmission du virus par les personnes vaccinées est rare, de nombreux scientifiques affirment désormais qu’elle est beaucoup plus courante qu’on ne le pensait auparavant.

C’est la justification qui a conduit le CDC à recommander l’utilisation de masques pour les personnes vaccinées. Et dans ce rapport, ils qualifient d'”essentielle” la nécessité de son utilisation. Surtout pour les personnes immunodéprimées ou celles qui, vaccinées ou non, ont des contacts étroits avec de jeunes enfants, des personnes âgées ou des personnes vulnérables.

L’infection par la variante Delta produit des quantités de virus dans les voies respiratoires dix fois plus élevées que celles observées chez les personnes infectées par la variante Alpha, qui est également très contagieuse, note le document.

La quantité de virus chez une personne infectée par Delta est mille fois supérieure à celle observée chez les personnes infectées par la version originale du virus, selon une étude récente.

Un vrai exemple & mldr;

Le rapport fait écho, entre autres, à un cas réel qui s’est produit dans une ville du Massachusetts à la suite des festivités du Jour de l’Indépendance qui ont eu lieu le dimanche 4 juillet.

Eh bien, jeudi, à peine 4 jours plus tard, il y avait déjà 882 cas de coronavirus. Et selon les responsables, 74% ont été vaccinés.

Un fait que les spécialistes des maladies infectieuses ont décrit comme “l’un des exemples les plus impressionnants de science citoyenne que nous ayons vu”.

Mauvaises nouvelles et bonnes nouvelles

Comme dans tant de choses dans la vie, il est possible de trouver une mauvaise et une bonne nouvelle autour d’un même événement.

Dans ce cas précis, le mal pourrait être très mal, et cela nous oblige à élever le système de protection, les précautions individuelles et à nous imposer les limitations nécessaires.

Parce que dans ce rapport, on commence déjà à dire que l’infection par la variante Delta est plus susceptible de conduire à une maladie grave qu’avec les autres variantes connues à ce jour.

En outre, des études menées au Canada et en Écosse ont révélé que les personnes infectées par la variante sont plus susceptibles d’être hospitalisées, tandis que d’autres recherches, menées à Singapour, ont indiqué que les personnes infectées par Delta sont plus susceptibles d’avoir besoin d’oxygène.

Mais la bonne nouvelle, et très importante, est qu’avec les chiffres que gère le CDC, il est toujours possible de défendre avec des données que les vaccins sont très efficaces pour empêcher la contagion de se terminer par une maladie grave, des hospitalisations et des décès.

C’est ce que dit le prestigieux virologue John Moore :

“Dans l’ensemble, Delta est la variante inquiétante que nous savions déjà qu’elle était, mais le ciel ne nous tombe pas dessus et la vaccination protège toujours fortement contre les pires résultats.”