La variante Delta est utilisée pour masquer le nombre réel de victimes du vaccin Covid ⋆ 10z viral

Vous êtes sur le point de lire un rapport qui expose la plus grande fraude jamais perpétrée contre le peuple américain. Il n’y a pas de sources anonymes qui craignent de sortir de l’ombre par peur de perdre leur emploi ou même de perdre la vie. Les paroles du CDC condamnent cette fraude massive au CV-19 perpétrée contre notre nation autrefois grande.

J’ai récemment interviewé un avocat très courageux, honnête et CHRÉTIEN de l’Ohio. Il s’appelle Tom Renz. Comme moi, M. Renz est un one-man-show. Pourtant, ce serviteur de Dieu presque autodérision et humble est le fer de lance de ce qui pourrait un jour être considéré comme le procès le plus important de l’histoire américaine !

Tom Renz risque sa vie, son intégrité physique et sa carrière pour représenter ce que l’on appelle désormais les médecins de première ligne. POUR ÉCOUTER CETTE INTERVIEW INNOVANTE AVEC TOM RENZ, CLIQUEZ ICI

Les vaccins contre le COVID sont une expérience dangereuse qui peut finir par causer plus de dégâts qu’ils n’en empêchent. Les vaccins n’ont fait AUCUNE étude d’innocuité à long terme et il n’y a AUCUNE preuve qu’ils sont efficaces contre les variantes. Il y a eu un nombre sans précédent d’effets secondaires à court terme et pourtant ils continuent d’être poussés par le Dr Fauci et son équipe qui se trouvent être copropriétaires des droits de propriété intellectuelle sur eux….

Le tableau, répertorié ci-dessus par nul autre que le CDC, fait que les médecins de première ligne affirment qu’aucun enfant ne devrait être vacciné, jamais !

Au cours de notre entretien, M. Renz et moi-même avons exploré pourquoi le CDC recommanderait un traitement pour un non-événement virtuel, d’un point de vue médical. Sur le chemin de la compréhension de la justification du CDC, de M. Renz, nous avons tous deux avancé ce qui suit :

M. Renz et moi-même convenons que le coronavirus n’est pas naturel. Il est possible de retracer l’évolution du virus et cela montrera la manipulation artificielle du virus en une arme biologique. Je soutiens que l’arme biologique a été développée par le CHICOMS, dans le laboratoire de Wuhan avec l’aide de l’agent du Parti démocrate et de l’État profond, Anthony Fauci, de la manière décrite et révélée par le Dr Rand Paul lors des récentes audiences du Congrès. Lorsque nous réduisons ces événements à un plus petit dénominateur commun, la libération de cette arme biologique était, au moins en partie, conçue pour provoquer un changement dans la façon dont les Américains votent. Le changement majeur concernait les bulletins de vote par correspondance. Sans ces bulletins de vote frauduleux, Biden n’aurait jamais pu générer suffisamment de faux votes pour voler l’élection. Fauci, les CHICOMS, le Parti démocrate et d’autres co-conspirateurs inconnus ont le sang de millions d’êtres humains sur les mains. Dire que Fauci est un Dr Mengele des temps modernes serait un euphémisme ! De son enquête menant à la découverte juridique, M. Renz a conclu qu’afin de gonfler considérablement les chiffres de covid, agissant ainsi comme un multiplicateur de force, le gouvernement a payé les responsables de la santé nécessaires pour utiliser un test qui exagérerait considérablement le nombre de positifs diagnostic covid. Plus loin dans cet article, la fraude derrière les tests de covid sera examinée à partir des publications que j’ai faites sur le CSS en avril/mai 2020. En bref, la FDA n’a pas exigé de validation par un tiers de l’efficacité du test PCR en 2020. Le La FDA a utilisé comme excuse pour pardonner le manque de rigueur scientifique dans le diagnostic de covid-19, qu’il n’y avait pas le temps de faire la validation étant donné le caractère d’urgence de la pandémie. La raison n’a pas d’importance. S’il n’y a pas de test de validité, il n’y a pas de test de covid. J’ai déjà enseigné la recherche et les statistiques au niveau collégial, universitaire et post-universitaire, et dans aucun de mes cours un étudiant n’aurait survécu à mon examen de mi-session avec ce genre d’approche de mauvaise qualité et non scientifique. La validation par un tiers est la pierre angulaire de tous les tests médicaux. Pourquoi ces professionnels de la FDA bien formés appliqueraient-ils la rigueur scientifique d’un élève de troisième année ? Lisez la suite, la réponse sera évidente. N’est-il pas intéressant que la FDA ait récemment décertifié le test PCR, un test qu’elle n’a jamais certifié d’un point de vue scientifique ? Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu’il n’y a jamais eu de test capable d’identifier et d’isoler avec précision le covid-19. Mais attends, ça devient pire. À l’échelle nationale, la grippe a pratiquement disparu en 2020. Pourquoi ? Il a maintenant été découvert que la PCR est si large dans le spectre de son analyse, que tout virus dans le corps serait positif pour le covid, y compris la grippe. Et le gouvernement fédéral a payé pour cette marque trompeuse de science vaudou afin d’instiller la peur dans le public, afin de gagner l’acceptation généralisée des citoyens d’accepter l’abrogation des droits constitutionnels au nom de la lutte contre cette pandémie imaginaire. Afin de perpétrer cette fraude sur le public, le gouvernement fédéral a payé un diagnostic douteux de covid-19. Pour ajouter l’insulte à l’injure dans l’abâtardissement du processus scientifique, le gouvernement fédéral a favorisé la fraude incitative en payant davantage pour une cause de décès due au covid-19 dans les rapports d’autopsie finaux. Littéralement, les personnes décédées d’un traumatisme crânien dans un accident de voiture ont été déterminées comme étant décédées du covid-19 si les tests à large spectre défectueux révélaient que le covid-19 était dans le système de la personne décédée au moment du décès. Pourquoi cela a-t-il été fait ? M. Renz et moi-même pensons que cela a été fait pour ouvrir la voie à un vaccin non testé et très dangereux qui tue un grand nombre de personnes. Alors que nous continuons dans le terrier du lapin, M. Renz a découvert que la plupart des personnes qui meurent aujourd’hui des effets du virus sont entièrement vaccinées. Estimation de la plage jusqu’à 85 %. Même en Israël, 85 % des décès viraux sont des personnes complètement vaccinées. Entrez dans la variante dite Delta. Tout d’abord, permettez-moi de dire qu’il y a très probablement une mutation qui est survenue à cause de covid-19. Cependant, presque toutes les variantes sont plus contagieuses, mais beaucoup moins nocives en termes de létalité. IL Y A UNE QUESTION IMPORTANTE QUI DOIT ÊTRE POSÉE : S’IL N’Y A ACTUELLEMENT AUCUN TEST POUR DIAGNOSTIQUER COVID-19 ET DES VARIANTES, ÉTANT DONNÉ LA DÉCERTIFICATION DU TEST PCR PAR LA FDA, COMMENT LE CDC SAVOIR QUE LA VARIANTE DIT DELTA BALAYAGE À TRAVERS LA POPULATION ET ELLE REPOSE UNE GRAVE MENACE POUR L’AMÉRIQUE ? La réponse avec laquelle M. Renz et moi-même serions d’accord est qu’il n’existe pas de test facilement disponible pour établir un tel diagnostic. Encore une fois, l’Amérique est plongée dans un état de peur et de panique afin que le public accepte le verrouillage 2.0. M. Renz et moi concluons tous les deux que ce que nous voyons dans les salles d’urgence des hôpitaux et les hôpitaux, en général, n’est pas principalement une variante Delta, c’est une réaction sévère au vaccin chez les personnes complètement vaccinées. De mon point de vue personnel, la raison d’un deuxième verrouillage est nécessaire car le public s’éveille lentement à la trahison marxiste-communiste de l’administration Biden dont l’objectif clair est de détruire le pays sous sa forme actuelle. Ils doivent conserver les moyens post-pandémiques de voler une élection, car aucun citoyen sain d’esprit ne votera jamais pour sa propre autodestruction. Sans élections libres et valides, il n’y a pas d’Amérique. Une nation confinée ne forcera pas la réforme électorale et ne décertifiera pas les pratiques électorales criminelles. Soit dit en passant, avec la pression exercée par moi-même et d’autres, l’audit des élections du comté de Maricopa a inversé le cours de la direction inefficace du sénateur d’État Fann et a délivré de nouvelles assignations à comparaître au Dominion et au Conseil des superviseurs du comté de Maricopa. En réponse, parce que nous arrivons maintenant à fermer à la vérité, le compte Twitter de l’équipe d’audit a été simplement suspendu afin de garder le public dans l’ignorance. C’est exactement ce contre quoi Tom Renz et les médecins de première ligne se battent. La stratégie de la gauche est toujours la même. Dénigrer et censurer la vérité de ceux qui exposeraient des actes répréhensibles à la fois dans le manque d’efficacité et de sécurité des vaccins et le manque d’intégrité dans le traitement du covid19 très exagéré où l’objectif est de maximiser les bénéfices des vaccins.

Amérique, ne vous laissez pas tromper par cette variante imaginaire du Delta. Nous examinons principalement les effets secondaires des vaccins et c’est ainsi qu’ils sont dissimulés.

Avant de terminer, je veux exposer la fraude aux tests covid-19 que j’ai exposée l’année dernière.

Une fraude pour les âges

Que l’on valide l’efficacité d’un traitement ou que l’on fournisse une allégation de diagnostic plus « fiable », il faut établir le taux de faux positifs afin de déterminer si un traitement efficace ou des diagnostics précis se situent dans des limites acceptables. Et bien sûr, la cohérence est nécessaire dans le processus de test et cela est établi par de multiples études dans lesquelles des résultats cohérents sont obtenus. Dans les tests de santé, une marge d’erreur de moins de 5 % est acceptable. Tout ce qui dépasse cela remet en question la validité du diagnostic.

La question dans ce rapport est l’efficacité des procédures de diagnostic utilisées par les responsables de la santé fédéraux et des États pour déterminer le véritable taux d’infection aux États-Unis, qui peut être utilisé comme guide pour imposer des restrictions à la population de ce pays. Parfois, dans les reportages d’investigation, nous pouvons utiliser les mots de l’enquêteur pour les condamner pour des actes répréhensibles. C’est certainement le cas ici.

Du FDA dans une déclaration d’avril du commissaire aux aliments et drogues – Food and Drug Administration Stephen M. Hahn MD., dans laquelle la FDA admet qu’elle n’a pas l’intention de valider les chiffres des tests pour COVID-19. Au lieu de cela, la FDA admet qu’elle laissera les développeurs de tests valider leur propre fiabilité et validité de test.

… Reconnaissant qu’une plus grande flexibilité était nécessaire pendant une pandémie de cette ampleur et de cette vitesse, et incorporant les commentaires de la communauté médicale, des États et des développeurs de tests, nous avons également fourni une flexibilité réglementaire pour les tests sérologiques dans le but de fournir aux laboratoires et aux prestataires de soins de santé accès rapide à ces tests, étant entendu que la FDA ne les a pas examinés ou autorisés (ou « approuvés »), du moins pas initialement, et ces tests ne doivent pas être utilisés pour diagnostiquer ou exclure une infection active par le SRAS-CoV-2.

Ce que le paragraphe ci-dessus dit au lecteur, c’est que la FDA a l’habitude de ne pas valider complètement l’exactitude des kits de test avant de les utiliser sur le terrain et de collecter des données à partir de ces tests non validés sur lesquels les décisions politiques seront basées ! En termes simples, la FDA est coupable depuis longtemps d’avoir violé les principes scientifiques standard lorsqu’il s’agit de valider des tests. La pratique rend parfait et c’est pourquoi la FDA et son partenaire criminel, le CDC, sont si habiles à tromper le public.

Voici d’autres auto-déclarations accablantes du même rapport de la FDA sur les kits de test :

Plus précisément, le mois dernier (avril 2020), dans le cadre de notre stratégie plus large, la FDA a publié une politique expliquant que La FDA n’a pas l’intention de s’opposer lorsque les développeurs de tests sérologiques commercialisent ou utilisent leurs tests sans examen préalable de la FDA lorsque : 1) les tests sont validés par le développeur pour déterminer qu’ils sont précis et fiables, 2) la notification de la validation du développeur est fournie à FDA, et 3) les tests sont étiquetés de manière appropriée, y compris qu’ils ne doivent pas être utilisés comme seule base de diagnostic. Notre politique ne s’applique pas à la collecte d’échantillons à domicile ou aux tests à domicile en raison des défis supplémentaires que ceux-ci posent pour garantir l’exactitude des tests. La politique s’applique aux tests qui peuvent être effectués dans les établissements de soins aux patients. Les laboratoires pourraient valider les tests qu’ils reçoivent des fabricants commerciaux et déterminer s’ils doivent être utilisés dans leurs installations. Certains laboratoires l’ont déjà fait ou ont développé leurs propres tests sérologiques…

Les résultats des tests ne seront pas déterminés par la FDA, mais seront-ils plutôt validés par le développeur des tests ? L’invitation ouverte à la fraude est évidente pour quiconque a des yeux pour voir. Ensuite, la FDA essaie de se soustraire à sa responsabilité en disant que les laboratoires peuvent valider le test. Pourquoi les laboratoires devraient-ils s’engager dans une pratique de validation, car les tests de validation se produiraient APRÈS l’achat des kits de test par les laboratoires ? En d’autres termes, en Amérique, il n’y a aucune surveillance pour déterminer si ces tests mesurent ce qu’ils prétendent mesurer. C’est comme regarder sous le capot de la voiture APRÈS l’avoir achetée ! Et pourtant, ces numéros de test seraient quotidiennement dans les médias grand public et fourniraient aux gouverneurs et aux maires la possibilité de verrouiller leurs juridictions car ces despotes violent les droits constitutionnels de leurs citoyens et l’ensemble du processus basé sur de faux numéros !

