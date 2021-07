La variante Delta, les non vaccinés, les deux Amériques et autres fabrications de propagande ⋆ .

in

par Jon Rappoport, Plus de fausses nouvelles :

Il n’y a pas de variante Delta.

Parce qu’il n’y a rien à changer. Autrement dit, comme je le prouve depuis plus d’un an, le SARS-CoV-2 n’existe pas.

Mais l’établissement des vaccins et les responsables de la santé publique amplifient le canular Delta afin de convaincre davantage de personnes de prendre les vaccins à ARN COVID très dangereux (traitements génétiques).

Leur récit est une menace : dans les poches non vaccinées, le Delta s’infiltre puis éclate, infectant de nombreux… suivi d’une nouvelle propagation dans les communautés de vaccinés, où…

Il peut infecter même ces personnes.

Charabia.

Chaque opération secrète commence avec un but, un objectif. Ensuite, un plan d’action pour atteindre l’objectif. Ensuite, l’histoire qui sera racontée pour donner l’impression que les actions qui se déroulent sont des “réponses à des événements réels en temps réel”.

L’histoire de la variante Delta, par exemple – depuis le début de la fausse pandémie, les histoires de variantes ont toujours fait partie du plan, afin de se rapprocher de l’objectif de la vaccination universelle.

« Quand nous verrons l’ampleur de la résistance contre la vaccination, nous leur donnerons un récit de variante, pour inciter plus de personnes à se faire vacciner. »

“Droite. Nous dirons que la variante est plus mortelle et contagieuse que la forme originale du virus. »

Autre élément de propagande actuel : « nous avons maintenant deux Amériques ; les États avec des taux élevés de vaccination et ceux avec des taux faibles ; ce clivage est intolérable ; nous ne pouvons pas le permettre.

Pourquoi pas? Si des millions de personnes ignorantes insistent pour recevoir l’injection destructrice, et qu’un petit nombre refuse, et que vous avez des États frontaliers avec des politiques et des taux de vaccination très différents, alors les gens ont le choix. Vivez dans l’état A ou B.

Mais le choix n’est pas ce que veut l’établissement. C’est pourquoi ils pleurnichent, gémissent et mettent en garde contre deux Amériques.

Et dès le début de l’opération, ils savaient qu’il y aurait des États avec des taux de vaccination très différents et ils savaient qu’ils mettraient en garde contre cela.

Mais attendez. Il y a plus. La propagande décrit les personnes/zones où les taux de vaccination sont faibles comme : non éduqués et républicains, ou « personnes de couleur ».

Depuis le début, la planification impliquait un ciblage spécial de ces groupes. Diaboliser les « républicains sans éducation » et sympathiser avec les « personnes de couleur » en tant que victimes de la désinformation.

« Vous les Noirs et les Hispaniques, ce n’est pas de votre faute si vous pensez que le vaccin est dangereux. Les Diables blancs anti-vaccins vous ont dit des mensonges.

La somme totale de toute cette propagande ? « Nous ne le voulons pas, mais pour sauver la nation, nous devrons peut-être instituer une vaccination obligatoire. »

Le terme technique est « couches de conneries ».

Au cas où vous auriez manqué les 10 000 dernières années de l’histoire de l’humanité, les dirigeants politiques ont toujours appelé à l’unité. C’est leur arnaque de base.

La dissidence et la liberté d’expression ont toujours été des arrière-pensées, en ce qui concerne ces élitistes.

