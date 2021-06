La variante Delta Plus émerge dans trois états, confinement immédiat des clusters

Ceci était basé sur les récentes découvertes de l’INSACOG.

Vingt-deux cas de la nouvelle variante Delta Plus du virus Covid-19 ont été trouvés dans le Maharashtra, le Kerala et le Madhya Pradesh. Seize de ces cas ont été découverts dans les districts de Ratnagiri et Jalgaon du Maharashtra, a déclaré mardi le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, lors d’un briefing du ministère de la Santé.

Delta Plus reste une « variante intéressante » et n’est pas encore devenue une « variante préoccupante », a déclaré Bhushan. La variante Delta Plus est actuellement présente dans neuf autres pays : États-Unis, Royaume-Uni, Portugal, Suisse, Japon, Pologne, Népal, Chine et Russie. La variante Delta est une « variante préoccupante » et s’est étendue à 80 pays.

Le ministère de la Santé a conseillé aux gouvernements du Maharashtra, du Kerala et du Madhya Pradesh de prendre des mesures de confinement immédiates, d’améliorer les tests, le suivi et la vaccination dans les districts et les clusters où la variante Delta Plus a été trouvée. Il leur a été demandé d’envoyer des échantillons adéquats de patients positifs aux laboratoires désignés de l’INSACOG afin que les corrélations épidémiologiques cliniques puissent être établies, a déclaré Bhushan.

Ceci était basé sur les récentes découvertes de l’INSACOG. Cette variante a été trouvée dans des échantillons séquencés du génome des districts de Ratnagiri et Jalgaon des districts de Maharashtra, Palakkad et Pathanamthitta du Kerala, et dans les districts de Bhopal et Shivpuri du Madhya Pradesh. L’INSACOG a réalisé à ce jour le séquençage de 45 000 échantillons.

L’INSACOG est un consortium de 28 laboratoires du ministère de la Santé et du Bien-être familial, du département de biotechnologie, du Conseil indien de la recherche médicale et du Conseil de la recherche scientifique et industrielle pour le séquençage du génome entier dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Outre le séquençage du génome, l’INSACOG doit également fournir des informations opportunes sur les mesures de réponse de santé publique appropriées à adopter par les États et les territoires de l’Union.

Selon l’INSACOG, la variante Delta Plus est actuellement une « variante préoccupante », ce qui signifie qu’elle pourrait avoir une transmissibilité accrue, est plus forte pour se lier aux récepteurs des cellules pulmonaires et entraîner une réduction potentielle de la réponse des anticorps monoclonaux.

