LA VARIANTE DELTA PLUS PEUT « ÉVITER LA RÉPONSE DES ANTICORPS »

Selon les « scientifiques » qui n’ont même pas encore prouvé que le virus du SRAS-CoV-2 existe en l’isolant, la variante delta plus qu’ils ont constituée peut « échapper à la réponse des anticorps ». Les médias grand public n’ont pas tardé à le souligner.

L’émergence de nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 qui peuvent se propager rapidement et saper l’immunité induite par le vaccin menace la fin de la pandémie de COVID-19. Nous savons tous que les classes dirigeantes ont désespérément besoin de maintenir ce canular aussi longtemps que possible afin d’injecter autant que possible les vaccins qui causent plus de mal qu’autre chose.

La comparaison des rapports officiels du gouvernement suggère que les personnes entièrement vaccinées développent un syndrome d’immunodéficience acquise

Plus de décès par COIVD-19 Vax: pensez-vous qu’ils en accuseront COVID-21?

Ils vont avoir besoin d’une raison pour laquelle les « vaccinés » ne seront pas protégés contre le rhume ou la grippe (ce qui a été rebaptisé COVID-19) et pourquoi ils sont confrontés à une dégradation à 100 % du système immunitaire.

[Scientists] ont pu montrer que Delta et Delta Plus infectent les cellules pulmonaires avec une efficacité supérieure à celle du virus d’origine. De plus, l’un des quatre anticorps utilisés pour traiter le COVID-19 n’était pas efficace contre Delta, et Delta Plus était même résistant contre deux anticorps thérapeutiques. De même, les anticorps générés lors de la vaccination avec les vaccins BioNTech-Pfizer et Oxford-AstraZeneca étaient également moins efficaces contre Delta et Delta Plus par rapport au virus d’origine. Delta et Delta Plus, en revanche, étaient inhibés de manière comparable, ce qui suggère que Delta Plus ne présente peut-être pas un plus grand risque pour les personnes vaccinées que Delta. –SCITECHDaily

Tout cela semble être une excuse très pratique pour provoquer un autre verrouillage et étendre davantage la dystopie tyrannique dans laquelle nous nous trouvons. Mais avant d’accepter simplement les chaînes de notre oppression, nous devrions au moins comprendre que les mensonges ont commencé il y a longtemps. Selon les propres expériences du gouvernement, les êtres humains ne se transmettent pas de maladies virales. Cela signifie qu’on nous a menti à propos de la théorie des germes il y a longtemps et que peu ont pris la peine de chercher la vérité :

Alors, que pouvons-nous faire? Soyez juste conscient de ce qui se passe. Cherchez plus profondément, faites des recherches, utilisez votre esprit critique et ne suspendez pas la logique pour obéir et vous conformer à ceux qui insistent pour nous mentir à plusieurs reprises afin de nous asservir. Continuez à chercher plus profondément. Ce terrier de lapin semble durer éternellement.

