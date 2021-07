La variante Delta soulève des inquiétudes dans les établissements de soins de longue durée ⋆ 10z viral

Les responsables de la santé de certains États ont commencé à tirer la sonnette d’alarme concernant les épidémies de coronavirus dans les établissements de soins de longue durée, le personnel des maisons de soins infirmiers et les résidents étant touchés car la variante delta hautement contagieuse alimente les cas dans les communautés à travers le pays.

Les décès de Covid-19 dans les établissements de soins de longue durée ont plongé avec la disponibilité des vaccins, et les données gouvernementales montrent que 81% des résidents des maisons de soins infirmiers sont désormais entièrement vaccinés. Mais l’augmentation de la variante delta et les inquiétudes concernant le taux de vaccination des personnes travaillant dans ces installations, qui dans certains États du Sud est inférieur à 50%, inquiètent les experts et les défenseurs des épidémies.

[Image via U.S. Secretary of Defense, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons]

Alors que les experts ont déclaré qu’il n’y avait pas encore de données suggérant que les cas de Covid augmentaient largement dans les établissements de soins de longue durée et les maisons de soins infirmiers à l’échelle nationale, dans certains endroits, y compris le Mississippi et l’Indiana, des responsables ont déclaré que des travailleurs non vaccinés propageaient le virus. Les craintes surviennent alors que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) continuent d’avertir que Delta est “très contagieuse et susceptible d’être plus grave” et que, bien que rares, “les infections révolutionnaires peuvent être aussi transmissibles que les cas non vaccinés”.

Dans le Mississippi, l’épidémiologiste de l’État a déclaré mercredi qu’il y avait plus de 100 épidémies dans les établissements de soins de longue durée de l’État, dont 72 dans des maisons de soins infirmiers. Dans l’Indiana, sept résidents sont décédés récemment dans un établissement sans nom où moins de la moitié du personnel a été vacciné, ont déclaré des responsables locaux de la santé plus tôt ce mois-ci. Les cas ont également augmenté dans les États du Sud, notamment en Louisiane et au Texas.

Lorsque des infections à percée Delta post-vaccination surviennent, leur durée est beaucoup plus courte (et leur potentiel de propagation) que chez les personnes non vaccinées. https://t.co/n1DPHeHwTO préimpression aujourd’hui pic.twitter.com/rpJuQtfk2v – Eric Topol (@EricTopol) 31 juillet 2021

La principale préoccupation parmi les experts et les défenseurs concerne le faible nombre de membres du personnel vaccinés dans certains États, en particulier dans le Sud, reflétant le défi des taux de vaccination inégaux à travers le pays.

⚠️Sainte Mère—le pire rapport du CDC #DeltaVariant de tous les temps : PLUS CONTAGIEUX que la variole* 📌DOUBLE transmission de Wuhan 1.0* 📌PLUS GRAVE que jamais* 📌 Les vaccinés peuvent transmettre* et des charges virales révolutionnaires ~ non vaxxées. ➡️* Chaque élément que j’ai déjà prévenu🧵https://t.co/dN6abWQp1W pic.twitter.com/Xf01KdQKes – Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) 30 juillet 2021

À l’échelle nationale, environ 58% du personnel et 81% des résidents des maisons de soins infirmiers ont été vaccinés, selon les données des Centers for Medicare et Medicaid Services des États-Unis. Mais ces chiffres peuvent varier considérablement selon l’État, la Louisiane, la Floride, le Missouri, l’Oklahoma, le Mississippi, la Géorgie, le Tennessee et le Kentucky se classant parmi les plus bas, avec moins de 50% du personnel ayant terminé leurs vaccinations.

Les non vaccinés ressentiront les pires effets de la variante Delta. S’il vous plaît, contactez vos proches qui n’ont pas reçu le vaccin. Cela vaut la peine d’essayer, et vous pourriez sauver une vie. – Sheldon Whitehouse (@SenWhitehouse) 31 juillet 2021

Lundi, près de 60 grandes organisations de soins de santé ont signé une déclaration commune en faveur des mandats de vaccination pour les travailleurs de la santé et des soins de longue durée. Parmi eux se trouvait LeadingAge, qui représente plus de 5 000 fournisseurs de services de vieillissement à but non lucratif, y compris des maisons de soins infirmiers.