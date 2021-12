La variante d’Omicron devrait augmenter dans la région de Seattle alors que les responsables de la santé demandent des injections de rappel

Dr Jeffrey Duchin, responsable de la santé publique pour le comté de Seattle et de King. (Santé publique – Seattle et photo du comté de King)

Les responsables de la santé du comté de King prévoient une augmentation probable de la variante Omicron COVID-19 à propagation rapide, a déclaré mercredi le responsable de la santé du comté, le Dr Jeffrey Duchin, lors d’un point de presse mercredi. Il a exhorté les gens à recevoir leurs injections de rappel et à doubler le masquage et d’autres mesures.

« Je pense que nous pouvons supposer qu’Omicron est assez répandu en ce moment, bien qu’il soit encore à des niveaux relativement bas par rapport à Delta », a-t-il déclaré. « Sur la base de ce qui est fait partout ailleurs, nous nous attendons à ce que cela augmente très rapidement. »

La variante, identifiée pour la première fois en Afrique du Sud en novembre, devrait devenir la variante dominante dans plusieurs pays européens cette semaine.

Les premières données publiées lundi par le laboratoire de virologie de l’Université de Washington ont montré qu’Omicron était présent dans plus de 10% des échantillons positifs pour COVID-19 collectés le 8 décembre, bien que les données doivent être confirmées par une analyse plus approfondie. Le laboratoire analyse une grande partie des tests COVID-19 de l’État.

Duchin prévoit que la vaccination protégera contre une maladie grave. Mais il conseille aux personnes qui n’ont pas encore reçu de rappel d’en prendre un.

Les premières données du Royaume-Uni suggèrent que deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech étaient efficaces à environ 35 % pour prévenir l’infection symptomatique par Omicron, mais que le rappel avec une troisième dose a fait passer cette efficacité à 75 %.

Les boosters sont actuellement très demandés, mais le comté de King a augmenté son offre et sa livraison de vaccins. Les dix sites gérés par le comté ont augmenté leur capacité de vaccination de 60 % au cours du mois dernier.

« Les choses les plus importantes à savoir sur Omicron sont qu’il se propage dans l’air de la même manière que Delta, mais beaucoup mieux, et les vaccins sont la chose la plus importante que nous puissions faire pour réduire notre risque », a déclaré Duchin. « Mais ils doivent être utilisés en combinaison avec d’autres stratégies. »

Ces stratégies incluent les mesures familières de masquage, de distanciation sociale, de se faire tester et de rester à la maison en cas de maladie. « Je pense que le moment est particulièrement mal choisi pour abandonner vos précautions lors des rassemblements », a ajouté Duchin.

De telles mesures sont nécessaires pour éviter que les systèmes de santé ne soient submergés à l’approche de la saison de la grippe et que la variante Delta circule également largement, a déclaré Duchin.

« Quand tant de personnes sont infectées en si peu de temps, c’est un problème », a déclaré Duchin. « C’est particulièrement un problème pour le système de santé, mais peut également être un problème pour les entreprises et autres qui comptent sur le fait qu’un certain nombre de personnes font leur travail un jour donné. »

Le taux de vaccination relativement élevé dans le comté de King peut aider à atténuer les effets d’une vague, a déclaré Duchin. 86 % des personnes de 16 ans et plus ont terminé leur série vaccinale, et environ les deux tiers des personnes de 65 ans et plus ont reçu un rappel. Moins de 50 % des moins de 50 ans n’ont pas encore reçu de rappel.

Il y a quelques premiers indices en provenance d’Afrique du Sud que la variante peut provoquer une maladie moins grave, mais il est trop tôt pour en être sûr.

« Même une proportion relativement faible de personnes gravement malades peut rapidement représenter un grand nombre, et notre système de santé n’a pas beaucoup de capacité de pointe pour le moment », a déclaré Duchin.

Les responsables de la santé du comté ne prévoient pas de mettre en œuvre de nouvelles mesures obligatoires pour réduire la transmission communautaire dans un proche avenir. « À ce stade, nous pouvons très bien faire avec la conformité volontaire », a déclaré Duchin. « Mais Omicron et Delta et COVID en général sont un peu imprévisibles. »

Il conseille également aux personnes qui ont déjà eu une infection au COVID-19 de se faire vacciner également, car ces personnes sont plus sensibles à Omicron par rapport à Delta. De nombreux cas d’Omicron en Afrique du Sud concernent des personnes précédemment infectées.

Pendant ce temps, les entreprises retardent ou abandonnent les dates de retour au bureau. Meta et Lyft ont annoncé mardi qu’ils retarderaient leur retour au bureau, rejoignant Docusign, Google et d’autres. Les organisateurs de la conférence JP Morgan Healthcare de janvier, la plus grande conférence annuelle de la biotechnologie, ont annoncé mercredi qu’ils passeraient à un format exclusivement virtuel. Apple a fermé trois magasins en raison de cas de COVID-19 parmi le personnel.

Duchin a exhorté les personnes qui n’ont pas reçu leurs premiers vaccins à se faire vacciner pour se protéger et protéger la communauté, et pour éviter de submerger les hôpitaux.

« Il y a eu juste une quantité très tragique de désinformation anti-vaccin intentionnelle qui a inondé Internet et divers canaux médiatiques », a déclaré Duchin. « Cela a dérouté beaucoup de gens. »

Duchin a ajouté: « Le vrai risque reste pour les non vaccinés. »

Duchin a également fait le point sur une épidémie de COVID-19 parmi les lutteurs du secondaire dans l’État de Washington.

L’épidémie est associée à quatre tournois de lutte au lycée le 9 décembre. Plus de 80 cas sont liés à l’épidémie, notamment des lutteurs, des entraîneurs et certains membres de la famille et des spectateurs. Au moins trois des cas ont été causés par la variante Omicron. Environ 80 % des cas sont « complètement vaccinés ». Vingt écoles ont au moins une personne affectée associée à l’école. Neuf écoles ont des épidémies de trois personnes ou plus dans le programme de lutte. Les responsables de la santé sont au courant d’une personne qui a été hospitalisée, mais ce n’était que pour la nuit. « Toutes ces personnes semblent très bien se porter », a déclaré Duchin. Les responsables de la santé ont déclaré qu’il y avait un faible respect du masquage, dans certains cas, par les spectateurs et les lutteurs sur la touche. Certains lutteurs ont assisté à l’entraînement ou à la compétition alors qu’ils étaient symptomatiques, et il y a eu un rapport d’une célébration après le tournoi sans masque. Les noms des écoles pourraient être divulgués ultérieurement.