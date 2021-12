La variante d’Omicron est « tempête dans une tasse de thé », dit l’ancien chef des vaccins – « Cela pourrait être une bonne chose ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Clive Dix a déclaré qu’il pourrait être judicieux d’assouplir les restrictions de Covid et d’autoriser le Omicron variante à devenir dominante car la nouvelle variante est plus infectieuse que Delta mais provoque des symptômes moins graves. Cependant, il a souligné que le gouvernement avait raison d’être prudent jusqu’à ce que l’on en sache plus.

S’adressant à l’i, M. Dix, qui a démissionné de ses fonctions de président du groupe de travail britannique sur les vaccins en avril, a déclaré qu’il était encore trop tôt pour tirer des conclusions sur les dangers posés par la variante émergente.

Il a dit qu’il était « assez calme et pas vraiment inquiet » à propos de la nouvelle variante.

Il a déclaré : « Je pense que tout va se calmer bientôt, ce ne sera pas une grande histoire dans quelques semaines.

« Si nous examinons tous les faits que nous connaissons jusqu’à présent, aucun d’entre eux ne va dans le sens d’être une super préoccupation.

« Oui, il semble qu’elle transmette très facilement, peut-être même plus facilement que la variante Delta.

« Mais nous ne voyons pas encore de maladie grave et nous ne voyons pas la mort.

« L’image semble être maintenant un virus plus doux – et c’est ce à quoi vous vous attendez avec les virus.

« Ils mutent pour devenir plus transmissibles. Ils n’ont pas l’air d’être mortels, sinon ils ne se transmettent pas.

« Cela pourrait même être une tempête dans une tasse de thé.

« Il se pourrait que dans deux semaines, nous revenions à mesurer le nombre de personnes atteintes de Delta et qu’il y ait moins de personnes hospitalisées et que nous soyons peut-être à la traîne. »

« Mais dire que le gouvernement a fait ce qu’il fallait en étant prudent et en disant : ‘Assurons-nous que tout le monde a un niveau d’immunité aussi élevé que possible.' »

Il a poursuivi en disant que dans le meilleur des cas, Omicron pourrait s’avérer être une bonne chose pour le Royaume-Uni.

« Il existe une école de pensée selon laquelle s’il est plus faible en termes de ce qu’il fait aux gens, nous devrions le laisser nous submerger – nous devrions nous débarrasser de Delta et nous avons alors un virus plus faible en circulation que nous ne sommes pas inquiet. C’est vraiment bon.

«Vous n’encourageriez pas sa propagation, mais vous laisseriez simplement les choses revenir à la normale parce que nous supprimons ces mesures que nous avons en ce moment.

« Dans ce scénario, les gens pourraient commencer à revenir à la normale et nous commencerions à voir un grand nombre de ce virus mais aucune hospitalisation. »