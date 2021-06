La variante indienne est 40% plus transmissible – Réouverture du 21 juin dans le doute

M

att Hancock a déclaré que la variante indienne avait rendu les décisions derrière le déverrouillage du 21 juin “plus difficiles” car il a confirmé que le dernier conseil est que la soi-disant mutation Delta est 40% plus transmissible que la variante Kent.

Samedi, les chiffres officiels ont montré que les cas de Covid avaient augmenté de 70% en une semaine à mesure que la variante indienne se propageait.

Vendredi a vu le plus grand nombre de nouveaux cas depuis mars, avec 6 238 nouvelles transmissions signalées.

Le scientifique du gouvernement, le professeur Stephen Reicher, a déclaré qu’il serait « insensé » de poursuivre la réouverture le 21 juin alors que les cas augmentaient.

S’adressant à Sky News dimanche matin, le secrétaire à la Santé a déclaré que le virus était « plus difficile à gérer » avec la nouvelle variante ».

LIRE LA SUITE

“Mais surtout, après deux doses de vaccin, nous sommes convaincus que vous obtenez la même protection qu’avec l’ancienne variante”, a-t-il déclaré.

« La bonne nouvelle est donc que le vaccin fonctionne toujours aussi efficacement.

«Tout le monde doit aller chercher son deuxième jab parce que le premier n’est pas aussi efficace seul.

“Donc, finalement, cela rend le calcul plus difficile pour le 21 juin mais cela ne change pas notre stratégie qui est que nous devons tous aller nous faire vacciner et ainsi nous briserons ce lien entre le nombre de cas et le nombre d’hospitalisations. “