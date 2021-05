La variante indienne provoquera-t-elle un autre verrouillage? Les experts pèsent | UK | Nouvelles

Le 17 mai, “ l’étape 3 ” de la feuille de route pour la sortie du verrouillage commencera, ce qui signifie que les gens seront autorisés à se mêler à l’intérieur dans les maisons, les pubs et les restaurants. Toutes les restrictions de verrouillage ne devraient pas prendre fin avant au moins le 21 juin, ce qui est indiqué au crayon comme la date la plus rapprochée possible de «l’étape 4» de la feuille de route. Cependant, l’arrivée au Royaume-Uni de la variante Covid détectée pour la première fois en Inde pourrait faire dérailler la dernière étape du plan d’assouplissement du verrouillage.

La variante détectée pour la première fois en Inde a inquiété les scientifiques, certains experts avertissant que la souche pourrait être 50% plus transmissible que la souche dominante «Kent» au Royaume-Uni.

Cependant, pour le moment, il semble que les preuves ne suggèrent pas que la variante indienne causera une maladie plus grave ou échappera aux vaccins actuels.

Alors que beaucoup se sont déclarés préoccupés par l’assouplissement prévu des mesures lundi, le ministre de la Santé Edward Argar a défendu la décision ce week-end.

Il a déclaré à BBC Breakfast: “Nous ne savons pas à quel point il est plus transmissible [the variant] est encore.

«Toutes les preuves jusqu’à présent suggèrent qu’il n’y a aucune preuve d’une gravité accrue de la maladie ou qu’elle échappe au vaccin.

“Donc, pour le moment, sur la base des preuves, nous faisons la bonne chose, froidement, continuant calmement avec lundi, mais en gardant tout sous examen.”

LIRE LA SUITE: L’évaluation accablante d’Andrew Neil sur la zone euro: “ C’est une euromesse ”

La variante indienne retardera-t-elle le plan de la feuille de route?

Le 21 juin a été cité comme la date la plus rapprochée possible pour toutes les restrictions légales en Angleterre.

Mais sur la base des critères énoncés dans la feuille de route de verrouillage, la variante indienne pourrait signifier que la dernière étape du plan de la feuille de route est repoussée.

L’évaluation des risques qui ne sont pas «fondamentalement modifiés» par de nouvelles variantes préoccupantes est l’un des quatre tests du gouvernement pour assouplir les restrictions de verrouillage.

Et ces derniers jours, les ministres ont suggéré que la variante indienne serait surveillée de très près pour voir si les restrictions pouvaient continuer à être assouplies fin juin.

Vendredi, Boris Johnson s’est dit “anxieux” au sujet de la variante B1.617.2 et a averti que la variante pourrait provoquer “de graves perturbations”, retardant la fin prévue de toutes les restrictions légales.

Le nombre de cas au Royaume-Uni de la variante a fortement augmenté, passant de 520 la semaine dernière à plus de 1300 au 12 mai, ce qui a entraîné le déploiement de ressources et de vaccins supplémentaires dans les zones où la variante a été trouvée.

Le professeur Ferguson a ajouté que si un autre verrouillage “ne peut être complètement exclu”, il est devenu de plus en plus “optimiste” ces derniers mois.

Il a ajouté: «Dans le pire des cas, si nous avons une nouvelle variante qui parvient à échapper aux vaccins, disons la fin de l’été au début de l’automne, il peut être nécessaire de revenir sur certaines de ces mesures au moins temporairement jusqu’à ce que nous peut renforcer l’immunité des gens.

“Est-ce que je pense que cela est susceptible de se produire? Non, je ne le fais pas. Je pense que nous sommes beaucoup plus susceptibles d’être sur une trajectoire stable maintenant hors de cette pandémie, du moins dans ce pays.”

Le déploiement réussi des vaccins au Royaume-Uni a été cité comme la sortie potentielle du pays du verrouillage, les données suggérant déjà que les vaccins sont efficaces pour réduire les maladies graves et les décès dus au COVID-19.

Pour contrôler le virus à l’avenir, le gouvernement étudie déjà des jabs potentiels de rappel cet automne, ce qui pourrait aider à lutter contre de nouvelles variantes du virus.

Plutôt qu’un verrouillage complet à nouveau, les ministres n’ont pas exclu la possibilité de verrouillages locaux à l’avenir, qui pourraient être utilisés pour contrôler les épidémies locales.

Interrogé pour savoir si les verrouillages locaux pourraient revenir dans les zones touchées par la variante indienne, le secrétaire à l’Environnement George Eustice a déclaré à Sky News cette semaine: «Nous ne pouvons rien exclure d’autre que notre plan qui a été présenté par le Premier ministre et la raison pour laquelle nous sommes incroyablement prudent avant de quitter le verrouillage, c’est parce que nous voulons que ce soit le dernier. »