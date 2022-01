La variante omicron cause moins de mortalité en Espagne que la grippe 2018-2019

02/01/2022 à 15:24 CET

La variante omicron, protagoniste de la sixième vague de la pandémie en Espagne, a provoqué une croissance exponentielle des infections. Cependant, cela n’a pas conduit à une augmentation de la mortalité. La plus faible virulence de cette souche promet à certains experts que nous pourrions être à la fin du stade pandémique pour entrer dans une endémique. L’OMS a souligné que cela pourrait se produire tout au long de cette 2022. Le coronavirus resterait, désormais, comme un virus similaire à celui du grippe. Avec les données en main, on peut dire que la variante omicron, même avec un nombre de cas plus élevé, a causé moins de décès en Espagne que la grippe en 2019, l’année avant la pandémie.

Selon les chiffres de l’Institut de santé Carlos III, entre le 26 novembre, date à laquelle l’OMS a déclaré l’omicron comme variante préoccupante, et le 30 décembre, un total de 1 163 733 infections à coronavirus ont été enregistrées en Espagne. Ce chiffre signifie qu’en un mois seulement, le virus a causé plus du double du nombre de cas de grippe en 2019, lorsque 490 000 cas ont été détectés. Malgré cette incidence plus élevée d’infections, en un peu plus de 30 jours, ómicron a causé 1 450 décès, à peine un quart des décès (6 300) qu’il y avait eu à cause de la grippe en 2019.

Au cours de la saison 2018/2019, avant le déclenchement de la pandémie, les soins primaires ont traité environ 490 000 cas de grippe. Les hôpitaux ont enregistré 35 300 admissions de patients touchés par ce virus endémique. Dans l’ucis, il y avait 2500 critiques. Seulement 54 % des personnes de plus de 64 ans avaient reçu le vaccin contre la grippe.

Certaines grandes entreprises ont déjà remarqué dans leurs gabarits le degré d’impact différent de l’omicron, par rapport aux variantes précédentes du coronavirus. C’est le cas, par exemple, de Mercadona. Des sources de l’entreprise ont assuré que parmi les 3 500 travailleurs qui sont actuellement touchés par le covid, il n’y a eu aucun cas grave ni hospitalisation.

Les premières études scientifiques soulignaient déjà que l’omicron est beaucoup plus transmissible que les variantes précédentes, mais, d’autre part, il provoque symptômes moins graves. Et de nouvelles recherches soutiennent cette idée : cette souche affecte moins les poumons et la gorge davantage, un facteur qui expliquerait pourquoi elle est plus contagieuse mais moins mortelle. Le risque de l’omicron n’est pas tant qu’il provoque une maladie plus grave mais que, du fait de l’explosion des infections, le virus fasse à nouveau s’effondrer le système de santé.

Les autorités sanitaires font confiance à la dose de rappel du vaccin contre le covid comme moyen de réduire l’incidence de cette variante. En ce sens, l’OMS rappelle que la grande majorité des personnes hospitalisées ou décédées par coronavirus sont personnes non vaccinées.