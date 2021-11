La variante Omicron Covid pourrait amener la Chine à doubler le zéro-Covid

Des volontaires en tenue de protection manipulent des ordures à l’extérieur d’un immeuble d’appartements du Collège des arts et de l’ingénierie de l’information de l’Université polytechnique de Dalian dans la ville universitaire de Zhuanghe le 15 novembre 2021 à Dalian, dans la province chinoise du Liaoning. Plus de 60 étudiants de la ville universitaire de la ville de Zhuanghe ont été diagnostiqués comme cas de COVID-19, dimanche à Dalian.

VCG | Groupe visuel Chine | .

La Chine pourrait doubler son approche zéro Covid alors que la nouvelle variante omicron ravive les inquiétudes concernant une autre vague de Covid dans la pandémie mondiale et a fait des ravages sur les marchés mondiaux la semaine dernière, selon les analystes.

« La propagation de variantes hautement transmissibles peut finalement rendre la stratégie intenable. Mais à court terme, les autorités sont plus susceptibles de doubler », a déclaré Mark Williams, économiste en chef pour l’Asie chez Capital Economics, dans une note vendredi, ajoutant qu’il aura des « implications » pour la stratégie zéro Covid de la Chine.

« Les blocages locaux intermittents continueront de toucher directement l’activité, tandis que les craintes d’être signalés comme un contact étroit maintiendront de nombreuses personnes à la maison », a-t-il déclaré.

La variante omicron nouvellement identifiée, également connue sous le nom de B.1.1.529, a été signalée pour la première fois en Afrique du Sud. Il a été désigné comme une variante préoccupante par l’Organisation mondiale de la santé vendredi en raison du grand nombre de mutations. « Les preuves préliminaires suggèrent un risque accru de réinfection avec cette variante, par rapport à d’autres [variants of concern],' », a déclaré l’agence de santé des Nations Unies.

Avec l’émergence de cette nouvelle variante, l’impact économique à court terme sera probablement limité – mais cela signifie que tous les efforts de réouverture seront probablement repoussés plus loin…

Certes, l’OMS a déclaré qu’il reste difficile de savoir si la variante omicron Covid provoque une maladie plus grave que d’autres souches, telles que delta.

Helen Zhu, directrice générale de la société d’investissement basée à Hong Kong, Nan Fung Trinity, a fait écho à des sentiments similaires à propos de la réponse de la Chine.

« Si Omicron s’avère être une menace majeure, je pense que la Chine continuera certainement à allonger la période d’isolement », a-t-elle déclaré lundi sur « Street Signs Asia » de CNBC.

La Chine est restée fidèle à sa stratégie zéro Covid alors même que de nombreux pays ont décidé de vivre avec le virus et ont levé certaines restrictions. Les pays ont initialement adopté une approche agressive par le biais de blocages de masse et de restrictions sociales strictes, mais ils ont progressivement abandonné cette stratégie car la variante delta hautement infectieuse s’est propagée rapidement et les blocages sont devenus moins efficaces.

Dans un rapport publié lundi, Morgan Stanley a déclaré que la nouvelle souche d’omicron pourrait retarder davantage la réouverture – non seulement en Chine, mais également à Hong Kong et à Taïwan.

« Ces économies ont largement maintenu une stratégie Covid-zéro. Avec l’émergence de cette nouvelle variante, l’impact économique à court terme sera probablement limité – mais cela signifie que tous les efforts de réouverture seront probablement poussés plus loin, retardant un rebond plus fort dans croissance de la consommation », ont écrit les économistes de la banque.

Impact sur le commerce et la navigation

La stratégie zéro-Covid ultra-stricte de la Chine implique des blocages de masse – même si un seul ou une poignée de cas sont détectés. Il comprend également des tests approfondis, des frontières fortement contrôlées ou fermées, ainsi que des systèmes de recherche des contacts robustes et des mandats de quarantaine.

Le géant asiatique a également mis en place des contrôles stricts dans ses ports, notamment la surveillance des navires et des cargaisons, pour éviter que des cas ne glissent dans le pays.

Avec la nouvelle variante, tout resserrement éventuel des mesures affectera la capacité des exportateurs, selon Williams.

« Pour les exportateurs, des contrôles stricts sur les équipages aériens et maritimes ainsi que d’éventuelles fermetures de ports imposeront des limites supplémentaires à leur capacité à répondre aux commandes », a déclaré Williams.

Pendant ce temps, une étude réalisée par des mathématiciens de l’Université de Pékin a déclaré que la Chine pourrait faire face à plus de 630 000 infections à Covid-19 par jour si elle abandonnait ses politiques de tolérance zéro en levant les restrictions de voyage.

Dans le rapport publié dans China CDC Weekly par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, les mathématiciens ont déclaré que la Chine ne pouvait pas se permettre de lever les restrictions de voyage sans vaccinations plus efficaces ou traitements spécifiques.