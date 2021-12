La variante Omicron de Corona «fait rage à travers le monde», les voyages augmentent les risques, selon le Dr Fauci

Le nombre de cas d’Omicron double en 1,5 à 3 jours dans les zones de transmission communautaire et se propage rapidement dans les pays où l’immunité de la population est élevée, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé.

Le virus Omicron fait rage à travers le monde à l’approche de la saison des vacances d’hiver, rendant les vaccinations COVID-19 et les injections de rappel plus cruciales que jamais pour les voyageurs américains, a déclaré dimanche le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci. Omicron a été trouvé à travers des tests dans 43 des 50 États américains et environ 90 pays jusqu’à présent après avoir été identifié pour la première fois en Afrique australe et à Hong Kong fin novembre.

Le nombre de cas double en 1,5 à 3 jours dans les zones de transmission communautaire et se propage rapidement dans les pays où l’immunité de la population est élevée, a annoncé samedi l’Organisation mondiale de la santé. « C’est juste, vous savez, qui fait rage dans le monde », a déclaré Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, sur « Meet the Press » de NBC.

« L’impact du virus se propage à travers les États-Unis, les hospitalisations augmentant, les matchs sportifs étant reprogrammés et les lieux de divertissement annulant les spectacles. Depuis le début du mois, les cas et les décès de COVID aux États-Unis ont augmenté d’environ 50 % et le nombre de patients COVID hospitalisés a augmenté de 26 %, selon un décompte de ..

Le président Joe Biden prévoyait de prononcer un discours mardi sur la variante à propagation rapide et envisage de la combattre, martelant son message aux Américains non vaccinés de se faire vacciner et à ceux qui sont vaccinés de recevoir un rappel. Une partie du plan de Biden consiste à se concentrer sur une augmentation des tests, a déclaré Fauci dans le programme « State of the Union » de CNN.

« Nous devons faire mieux », a-t-il déclaré. « Nous devons vraiment inonder le système de tests. Nous devons avoir des tests disponibles pour tous ceux qui le souhaitent. » Fauci a exhorté les Américains qui voyagent pendant les vacances à obtenir un rappel, à porter des masques et à éviter les espaces publics bondés pour aider à ralentir la propagation d’Omicron. Voyager augmentera le risque d’infection même chez les personnes vaccinées, a déclaré Fauci dans une interview avec « Meet the Press » de NBC.

« Nous allons voir une infection percée – cela ne fait aucun doute », a déclaré Fauci. Un rappel augmente considérablement la protection contre une maladie grave due à une infection à Omicron, a déclaré Fauci. La variante Omicron dépassera probablement Delta en tant que variante dominante aux États-Unis, a-t-il ajouté.

