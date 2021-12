La variante omicron devrait inciter à repenser nos protocoles de quarantaine Covid

Beaucoup de gens vont contracter la nouvelle variante omicron dans les semaines à venir. Certains d’entre eux se sentiront malades et, comme cela a toujours été le cas, ces personnes devraient s’isoler. D’autres peuvent être identifiés par des tests réglementés pour le travail, l’école ou les voyages, et ne présentent aucun symptôme.

À l’heure actuelle, toutes les personnes testées positives pour Covid-19 – symptomatiques ou non, vaccinées ou non – sont invitées à s’isoler pendant 10 jours complets. Certains experts en santé publique se demandent : est-ce que cela a toujours du sens ?

La prochaine onde omicron ne sera pas la même que celles qui l’ont précédée. Plus de 60% de la population américaine est vaccinée, et le coronavirus lui-même est également différent : les premières preuves suggèrent qu’avec la variante omicron, les gens pourraient récupérer et éliminer le virus de leur corps plus rapidement, surtout s’ils sont vaccinés, et ils peuvent donc être contagieuse pendant une période plus courte.

Les directives du CDC indiquant quand et combien de temps les Américains complètement vaccinés doivent s’isoler ont été mises à jour pour la dernière fois en octobre. Il recommande toujours que si une personne, vaccinée ou non, est testée positive pour Covid-19, elle doit s’isoler pendant 10 jours, rester à la maison, se tenir à l’écart de toute autre personne qui vit dans sa maison, utiliser une salle de bain différente et porter un masque comme autant que possible. (Pour les personnes vaccinées qui pensent avoir été exposées à Covid mais qui ne sont pas sûres, le conseil n’est pas de s’isoler mais de se faire tester après plusieurs jours.)

Certains experts soutiennent qu’il est temps d’envisager de raccourcir la fenêtre d’isolement ou même de modifier les directives pour se fier davantage aux résultats des tests et moins au timing.

Les enjeux sont élevés. Une quarantaine de 10 jours pour un enfant à l’école ou quelqu’un avec un travail qui ne peut pas être fait à distance peut être un inconvénient majeur. Le CDC assouplit déjà ses directives pour les écoliers, affirmant que ceux qui ont été exposés à une personne atteinte de Covid-19 peuvent continuer à assister aux cours tant qu’ils continuent à être testés négatifs. Mais certains de ces experts demandent une réévaluation plus large de recommandations similaires pour les personnes qui contractent le virus.

La durée des fenêtres de quarantaine pourrait également déterminer si les hôpitaux américains disposent ou non du personnel nécessaire pour gérer la vague de patients Covid-19 attendue alors qu’omicron balaie le pays dans les semaines et les mois à venir.

Les données préliminaires en provenance d’Afrique du Sud indiquent que les personnes hospitalisées avec omicron restent à l’hôpital pendant une période plus courte. Cela peut signifier que le virus élimine désormais le corps plus rapidement, a déclaré Monica Gandhi, chercheuse en maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco.

Il est trop tôt pour en être certain. Mais si cette tendance se maintient, ce serait une raison pour réévaluer les recommandations.

« Nous devons continuer à réévaluer si l’isolement peut être raccourci », a déclaré Gandhi, « alors que nous passons à une société où il y aura beaucoup d’exposition aux omicrons, compte tenu de son degré d’infection, mais espérons-le, une protection continue contre les maladies graves dues aux cellules immunité. »

Des tests rapides devraient aussi, en théorie, faciliter la révision des protocoles d’isolement. Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security, a déclaré que les preuves suggèrent que les personnes vaccinées avec une infection percée sont contagieuses pendant moins que la fenêtre d’isolement actuelle de 10 jours. Il aimerait modifier les protocoles afin que les personnes vaccinées dont le test est positif continuent de passer des tests rapides à domicile.

Une fois qu’ils ont été testés négatifs, tant qu’ils se sentent en bonne santé, a-t-il déclaré, ils ne devraient pas avoir besoin de s’isoler.

« Une chose que nous pourrions faire aujourd’hui est de commencer à dire: » Utilisez ces tests à domicile lorsque vous avez une percée « », a-t-il triste. « Quand vous êtes négatif et que vous vous sentez bien, retournez à votre vie. »

Des tests rapides à domicile pourraient alors servir de sorte de test de contagiosité, remplaçant une directive stricte basée sur le temps pour indiquer aux gens quand commencer et arrêter l’isolement. Même de petits ajustements pourraient aider : comme me l’a dit Adalja, pouvoir reprendre une vie normale après neuf jours au lieu de 10 peut faire une réelle différence.

D’autres experts conviennent qu’il pourrait être judicieux de réduire les périodes d’isolement pour les personnes entièrement vaccinées qui ne présentent pas de symptômes. Mais il faut du temps pour obtenir la base empirique la plus solide pour ces changements de politique.

« Nous n’aurons pas la base de preuves sur laquelle évaluer l’impact des changements dans ces protocoles pendant une semaine ou des mois et omicron sera sur nous avant cela », a déclaré Bill Hanage, épidémiologiste à l’Université Harvard.

Nous travaillons donc avec des informations imparfaites à un moment critique de la pandémie : il est impératif de limiter la propagation autant que possible, mais il existe également un risque de demander aux travailleurs de la santé critiques de mettre en quarantaine trop longtemps lorsque les hôpitaux s’attendent à une vague de Covid- 19 malades.

Les directives d’isolement actuelles posent un problème de dotation en personnel aux hôpitaux

Nous ne savons pas combien de personnes ont strictement suivi les directives du CDC après avoir été testées positives. Mais les hôpitaux font avec leur personnel.

À l’heure actuelle, les hôpitaux demandent généralement à leurs membres du personnel dont le test est positif de se mettre en quarantaine pendant 10 jours complets – et ils voient déjà des tests positifs monter en flèche, même avec omicron ne représentant toujours qu’une fraction des cas aux États-Unis, selon les données disponibles.

L’hôpital méthodiste de Houston a vu le nombre de tests positifs parmi ses membres du personnel passer de 46 la semaine du 6 décembre à 200 la semaine suivante.

« Nous devons suivre les directives du CDC et de l’OSHA, qui exigent les 10 jours de quarantaine », a déclaré Stefanie Asin, porte-parole de Houston Methodist, dans un e-mail. « S’ils modifient les directives, nous suivrons notre propre politique. »

C’est une autre façon dont la variante omicron pourrait pousser le système de santé dans une crise.

Même si la variante a tendance à provoquer une maladie plus bénigne en moyenne, comme le suggèrent certaines indications précoces, un certain pourcentage de personnes infectées, en particulier les personnes non vaccinées, finiront par tomber vraiment malades. Plus le dénominateur (personnes infectées) est grand, plus le numérateur (patients hospitalisés) le sera également. Plus nous verrons d’hospitalisations, plus de décès s’ajouteront aux 800 000 vies américaines perdues jusqu’à présent et plus le risque qu’il n’y aura pas de lits ou d’infirmières pour les personnes qui se présentent dans un hôpital avec des urgences médicales non-Covid sera élevé.

La crise sera encore plus aiguë si une vague de patients malades frappe les hôpitaux où les médecins, les infirmières et le personnel sont mis à l’écart pendant des jours avec des cas bénins ou asymptomatiques. Omicron semble apte à échapper à l’immunité des vaccins et à provoquer des infections par percée bénignes ou asymptomatiques chez certaines personnes, bien que les vaccins offrent toujours une forte protection contre les maladies graves. Mais ce changement dans le virus pourrait conduire à ce que beaucoup d’infirmières et de médecins soient positifs – et obligés de se mettre en quarantaine, même s’ils ne présentent pas de symptômes ou s’ils se sentent mieux rapidement.

Comme les hôpitaux l’ont dit tout au long de la pandémie, le personnel est autant une contrainte sur leur capacité à prodiguer des soins que les lits ou les fournitures physiques. Avant qu’omicron ne frappe, près de 99 % des hôpitaux ruraux avaient déjà déclaré dans une récente enquête qu’ils connaissaient une pénurie de personnel ; 96 pour cent ont déclaré avoir du mal à trouver des infirmières en particulier. Ces hôpitaux ont tendance à se trouver dans des communautés où les taux de vaccination sont plus faibles, où le besoin de soins devrait exploser à mesure qu’omicron prend le relais.

Même si les recommandations du CDC sont jusqu’à présent inchangées, les protocoles d’isolement dans certaines industries commencent déjà à changer avant la vague omicron.

La NFL a annoncé cette semaine, après une série de tests positifs qui ont mis en péril plusieurs des matchs du week-end à venir, qu’elle assouplirait ses politiques d’isolement pour les joueurs vaccinés dont le test est positif. Au lieu de leur demander de retourner deux tests négatifs séparés à 24 heures d’intervalle, ces joueurs n’ont plus besoin d’attendre une journée complète entre les tests. Deux tests négatifs sont suffisants pour permettre à un joueur de reprendre l’entraînement et les matchs. (Dans le même temps, la ligue rétablit également les exigences en matière de masques et impose des restrictions sur ce que les joueurs et les entraîneurs peuvent faire en dehors des installations de l’équipe, des étapes peu vues en dehors de la NFL.)

Ce type de transition est nécessaire, a soutenu Adalja. Nous passons d’une réalité dans laquelle Covid-19 est une urgence de santé publique qui change le monde à une réalité dans laquelle c’est l’un des nombreux virus qui circulent et infectent les gens tout le temps. Dans le premier scénario, des lignes directrices générales à taille unique avaient de la valeur.

Mais alors que nous passons au second, les cas individuels devraient être traités individuellement, a-t-il déclaré. Une personne vaccinée qui ne présente aucun symptôme n’est pas la même chose qu’une personne qui n’est pas vaccinée et qui se sent malade. Il devrait y avoir un protocole qui permet aux premiers de reprendre vie le plus tôt possible, tout en donnant aux seconds un moyen de savoir quand ils peuvent faire de même.

Il y a un gros obstacle : la fin des quarantaines sur la base des résultats des tests dépend de la disponibilité des tests et de la volonté des personnes de les passer. Certaines personnes pourraient ne pas le faire, car les tests quotidiens aux tarifs actuels pourraient coûter cher. La Maison Blanche Biden a cherché à alléger le fardeau des coûts avec son plan visant à ce que les gens soumettent leurs reçus à leur assureur pour remboursement, mais cela pourrait s’avérer trop lourd pour de nombreuses personnes à suivre.

Dans les années à venir, alors que le coronavirus continue de circuler sans, on l’espère, provoquer des vagues massives d’hospitalisations et de décès, cette orientation sera moins nécessaire ; le CDC offrira ses recommandations et les gens décideront s’ils doivent les respecter.

C’est déjà ainsi que nous gérons la grippe et d’autres maladies saisonnières, et il est probable que cela finira par être vrai pour Covid-19 aussi. « La médecine de précision, c’est lorsque nous élaborons des recommandations basées sur des caractéristiques individuelles », a déclaré Adalja. « Au fur et à mesure que cela devient plus endémique et géré par des médecins individuels, vous verrez naturellement une évolution vers la médecine de précision. »

Pour les individus, cette transition peut se produire au fil des années. Mais pour les hôpitaux anticipant une vague imminente de patients omicron, il est urgent d’envisager une nouvelle politique d’isolement. Ils auront besoin de toutes les mains sur le pont pour prendre soin de leurs patients.