La variante Omicron et la bourse : Morning Brief

Lundi 29 novembre 2021

Je ne suis pas un docteur. Je me risquerai à dire que la plupart d’entre vous qui lisez ceci ne sont pas non plus des médecins.

Donc, tout ce que nous pourrions faire collectivement après le ralentissement du marché de vendredi est d’évaluer les informations entrantes sur la variante Omicron au mieux de nos capacités et de partir de là.

Voici l’état d’avancement actuel de ce cycle d’actualités COVID-19 en évolution rapide :

Moderna pense pouvoir développer un nouveau vaccin pour lutter contre la variante Omicron d’ici le début de 2022. « Si nous devons fabriquer un tout nouveau vaccin, je pense que ce sera début 2022 avant qu’il ne soit vraiment disponible en grande quantité. a déclaré Paul Burton, médecin-chef de Moderna, dans une interview dimanche à la BBC. L’action Moderna était en hausse de 20 % vendredi. Point chaud : je pense que ce commentaire peut atténuer un peu l’angoisse des investisseurs à moyen et long terme, en mettant l’accent sur un peu.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré dimanche à « Face the Nation » que les États-Unis « ont le potentiel pour entrer dans une cinquième vague » de la pandémie. Prise de vue à chaud : évidemment inquiétante, et ne fera qu’alimenter le récit baissier à court terme.

Les restrictions de voyage sont en augmentation dans les économies développées alors que les responsables gèrent leurs manuels de protection COVID-19. CNN a une ventilation solide de l’endroit où les interdictions de voyager sont entrées en vigueur. Prise de vue: voici parler de verrouillage. « Si les restrictions aux frontières ne sont pas efficaces et que les caractéristiques des variantes sont aussi mauvaises que certains le craignent, il y a un risque que davantage de verrouillages soient nécessaires pour éviter de déborder les systèmes de santé, à tout le moins dans les régions touchées. Certains services de santé peuvent s’orienter vers la prise de mesures de précaution précoces pour éviter des risques économiques beaucoup plus importants à terme », souligne l’équipe de recherche de JPMorgan.

Dimanche, l’Allemagne et l’Italie ont confirmé leurs premiers cas Omicron. Point chaud : ces rapports alimenteront le point de vue à court terme selon lequel les mutations COVID se propagent rapidement et sont résistantes aux vaccins actuels.

A court terme, nous sommes susceptibles d’assister à une vente d’abord, poser des questions plus tard, type de toile de fond pour le marché boursier. La thèse haussière sur les actions – un réveil économique mondial alimenté par les vaccinations COVID-19 – est temporairement suspendue. Si vous possédez des actions de compagnies aériennes telles que Delta Air Lines et JetBlue Airways, plus de douleur est probable. Il en va de même pour les valeurs hôtelières Hilton et Marriott. Les haies ici sont les pièces pandémiques comme Zoom et Moderna.

Le S&P 500 est entré dans ces dernières préoccupations liées au COVID en s’échangeant sur un ratio P/E supérieur de deux points à celui d’il y a deux ans. Les investisseurs ont oublié que la pandémie est toujours présente et le sera encore pendant un certain temps. Il faut maintenant éliminer ces excès.

« La pandémie et les variantes restent l’un des plus gros risques pour les marchés et continueront probablement d’injecter de la volatilité au cours des prochaines années. Il est difficile de dire à ce stade à quel point cette dernière variante sera durable ou impactante pour les marchés », m’a dit par e-mail Keith Lerner, co-directeur des investissements de Truist.

Bonne chance là-bas. N’oubliez pas qu’il y a un rapport sur l’emploi vendredi.

Le Black Friday s’est bien passé, détendez-vous : La couverture du Black Friday en direct pour Yahoo Finance à Herald Square a été à nouveau une joie, pour la plupart. J’ai vu plus de gens se promener (y compris des touristes grâce à la levée de l’interdiction de voyager), par rapport à un New York largement vacant le Black Friday 2020. Les foules ont bien augmenté tout au long de la journée (j’ai vu cela continuer le week-end dans les centres commerciaux J’ai visité), qui semblait être le thème ailleurs dans le pays le Black Friday, selon mes sources. Donc, de cet aspect, c’était une joie d’être au milieu de tout (ce qui comprenait cette interprétation de « Jingle Bells » d’un jeune fan de Yahoo Finance

).

Mais ne vous y trompez pas, ce n’est pas la période des fêtes pré-pandémique. La pandémie a changé à jamais la façon dont nous consommons les biens et services, point final. Par conséquent, ne vous attendez pas à voir des gens quitter les magasins en masse en novembre et décembre avec 15 sacs à provisions, puis se précipiter dans un autre magasin, en ressortant avec 15 sacs de plus. Donc, de ce point de vue, couvrir le Black Friday n’était pas une joie, car le grésillement et le frisson sont partis pour de bon. Je vois des acheteurs cette année être plus chirurgicaux dans leurs achats dans des magasins tels que Macy’s, JC Penney, Gap et Nordstrom car ils essaient probablement d’éviter l’inflation et la pandémie en achetant des choses en ligne (ou c’est ce que les acheteurs m’ont dit). À cette fin, certains s’étonnent que les dépenses en ligne aux États-Unis aient totalisé 8,9 milliards de dollars le Black Friday, contre 9 milliards de dollars l’année dernière, selon Adobe Analytics. Je pense que cette baisse est mal comprise – les ventes en ligne de l’année dernière étaient énormes alors que la pandémie faisait rage et que les gens restaient à l’intérieur. En d’autres termes, les comparaisons sont difficiles. Je vais sortir du lot et dire que la saison des fêtes a commencé beaucoup plus fort que les gens ne le pensent, alors que les consommateurs libèrent leurs économies accumulées sur les membres de leur famille ou sur eux-mêmes. Avec des prix plus élevés d’une année à l’autre et ce qui pourrait être un volume important, il y aura beaucoup de gagnants au détail cette saison des fêtes. Quelques-uns qui me viennent à l’esprit d’après ce que je vois et entends : Tapestry (propriétaire de Kate Spade et Coach) ; Movado ; PVH ; Nike ; Meilleur achat; Apple (choquant, je sais); Lévi’s.

Rivien : Au milieu de la séance brutale de vendredi pour les marchés, la capitalisation boursière de Rivian est tombée en dessous de 100 milliards de dollars (la capitalisation boursière de Ford est de 79 milliards de dollars et celle de GM est de 87 milliards de dollars). Je dirais que rien n’a changé dans l’histoire de Rivian par rapport à il y a deux semaines, c’est juste que le marché va d’abord vendre des sociétés non prouvées avec des valorisations gonflées telles que Rivian en période d’incertitude économique et poser des questions plus tard. Si vous êtes un taureau Rivian et possédez le stock (ou si vous avez regardé de côté en attendant un recul… ce qui s’est maintenant produit), donnez une montre à cette nouvelle critique de YouTuber Doug DeMuro. Doug est sans doute la personne la plus approfondie qui examine les voitures sur Internet, et il a joliment découpé en tranches et en dés la camionnette électrique bleue Amazon de Rivian. Mon plat à emporter: Rivian est légitime. Que ce soit près de 100 milliards de dollars deux semaines après son introduction en bourse est un autre débat pour un autre jour.

Dans d’autres nouvelles: Les problèmes de chaîne d’approvisionnement vont affecter les entreprises américaines jusqu’en 2022, laisse entendre le Wall Street Journal. Un risque pour les bénéfices du quatrième trimestre pour les fabricants d’alcools Diageo et Brown-Forman est la pénurie continue de bouteilles, selon le Financial Times. Il était également bon de voir les agences de presse locales obtenir une bouée de sauvetage financière grâce au projet de loi Build Back Better, comme expliqué dans le New York Times. Pendant ce temps, l’ancien vice-président (et créateur autoproclamé d’Internet ?) La société d’investissement d’Al Gore achète des actions d’Alibaba, rapporte Barron’s.

Brian Sozzi est rédacteur en chef et présentateur chez Yahoo Finance. Suivez Sozzi sur Twitter @BrianSozzi et sur LinkedIn.

Que regarder aujourd’hui

Économie

10h00 HE : En attendant les ventes à domicile, d’un mois à l’autre, octobre (0,8% attendu, -2,3% en septembre)

10 h 30 HE : Indice d’activité manufacturière de la Réserve fédérale de Dallas, novembre (17,0 attendu, 14,6 en octobre)

Gains

Politique

Président Joe Biden fournira une mise à jour sur la variante Omicron et rencontrera également les PDG pour discuter des problèmes de la chaîne d’approvisionnement aujourd’hui. De plus, des restrictions de voyage dans huit pays d’Afrique australe entrent en vigueur aujourd’hui, après avoir été annoncées par Biden au cours du week-end de Thanksgiving.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell prendra la parole à 15 h HE lors d’un événement pour lancer le New York Innovation Center, un nouveau partenariat stratégique hébergé par la Fed de New York pour « améliorer le fonctionnement du système financier mondial ».

Actualité à la Une

Les marchés boursiers européens rebondissent malgré les craintes de la variante Omicron COVID [Yahoo Finance UK]

Bitcoin et Ethereum rebondissent alors que la crypto suit les actions en rebond [Yahoo Finance UK]

Les États-Unis se préparent à lutter contre Omicron mais trop tôt pour les blocages: Fauci [.]

Binance rouvre les retraits Dogecoin après que Musk a craché avec le PDG [Bloomberg]

