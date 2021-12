La variante Omicron ne peut pas annuler les plans de Noël, disent les Britanniques | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Premier ministre a annoncé aujourd’hui que toutes les personnes éligibles à un rappel se verront offrir un d’ici la fin janvier, afin de protéger le plus de personnes possible de la souche Omicron Covid. Les citoyens doivent désormais porter des masques dans les magasins et dans les transports en commun, tous les voyageurs internationaux doivent s’auto-isoler jusqu’à ce qu’ils reçoivent un résultat négatif, et ceux qui entrent en contact avec un cas Omicron doivent s’isoler quel que soit leur statut vaccinal.

Mardi, le Dr Jenny Harries, chef de la Health Security Agency du Royaume-Uni, a déclaré à Sky News que les Britanniques pouvaient ralentir la propagation du virus en « ne socialisant pas lorsque nous n’en avons pas particulièrement besoin ».

Mais Downing Street a assuré au public que les règles de socialisation n’avaient pas changé.

La nouvelle variante comporte 50 mutations, dont 32 dans la protéine de pointe qui se connecte à nos cellules. En comparaison, la variante Delta présentait deux mutations dans la protéine de pointe.

Les ministres du gouvernement ont souligné qu’il y a beaucoup de choses sur la variante Omicron Covid que les scientifiques ne comprennent pas encore, et par conséquent, la façon dont Noël sera célébré est incertaine à ce stade.

Dans un sondage auprès de 4 553 personnes, 76% des électeurs ont déclaré que le Premier ministre ne devrait pas annuler Noël face à Omicron.

De nombreux électeurs ont déclaré qu’ils n’écouteraient pas Boris Johnson s’il annulait Noël et avaient l’intention de célébrer les vacances normalement, indépendamment de l’augmentation des cas Omicron.

La nation semble divisée sur le choix d’introduire de nouvelles règles Covid; 54% des électeurs d’Express ont déclaré que Boris devrait arrêter tous les voyages internationaux, 42% ont dit qu’il ne le devrait pas et 4% n’étaient pas sûrs.

L’introduction de passeports vaccinaux dans les espaces intérieurs et extérieurs surpeuplés est également une question controversée parmi les Britanniques, car 50% des électeurs Express soutiendraient leur introduction tandis que 46% étaient opposés aux passeports vaccinaux et 4% n’étaient pas sûrs.

Un autre problème sur lequel les lecteurs d’Express étaient divisés était de savoir si les gens devaient être condamnés à une amende pour avoir refusé de porter un masque facial; 51 % des personnes interrogées ont déclaré que des amendes devraient être infligées, 47 % ont déclaré qu’elles ne devraient pas être imposées et 2 % n’étaient pas sûres.

La majorité des électeurs étaient contre l’idée de fermer les écoles au fur et à mesure que Omicron se propage, avec 81% des lecteurs d’Express disant que les écoles devraient rester ouvertes.

Certains électeurs se sont opposés à l’introduction de toute restriction visant à ralentir la propagation de la nouvelle variante.

Un électeur de l’Express passant par ‘HRHtheDude’ a déclaré: « Il n’y a absolument pas besoin de mesures plus draconiennes. »

Un électeur, surnommé ‘Queen Anne’, a commenté: « Soyez juste raisonnable, portez votre masque là où c’est nécessaire et n’entrez pas dans des situations ‘très’ proches avec les autres.

« Faites-vous vacciner, et si vous choisissez de ne pas le faire, ne vous attendez pas à ce que les médecins risquent leur vie pour s’occuper de vous à l’hôpital (pourquoi le devraient-ils ?).

« Si vous faites ces choses, vous aurez fait tout ce que vous pouvez et devriez être en sécurité.

« Pas besoin d’annuler, profitez simplement – Joyeux Noël! »

