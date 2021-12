Lors d’une conférence de presse, le professeur Chris Whitty a déclaré que la variante Omicron se propageait à un « rythme absolument phénoménal » et a averti qu’il s’agissait d’une « menace très sérieuse » pour le pays. Mercredi, le Royaume-Uni a enregistré son plus grand nombre de cas quotidiens de COVID depuis le début de la pandémie, avec 78 610 nouvelles infections.

Selon les dernières données disponibles, les admissions quotidiennes à l’hôpital pour Covid-19 ont augmenté modérément au cours de la dernière semaine, avec une moyenne de 760 en Angleterre au cours des sept jours jusqu’à lundi.

Jusqu’à présent, une personne atteinte d’Omicron est décédée, 11 autres personnes confirmées atteintes de la variante sont à l’hôpital et cinq autres personnes hospitalisées sont soupçonnées d’avoir Omicron.

Les choses pourraient encore empirer dans les hôpitaux selon M. Whitty, car il a déclaré qu’il pourrait y avoir des « écarts importants dans les rotations » dans le NHS au cours des prochaines semaines.

Le « pic très élevé » attendu de la nouvelle variante entraînera simultanément la maladie d’un grand nombre de membres du personnel.

Incidemment, les médecins, les infirmières et les autres travailleurs de la santé pourraient être invités à travailler entre les départements et les fiducies pour remplacer leurs homologues infectés.

Le professeur Whitty a déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street: « Avant la situation d’un grand nombre de personnes se retrouvant à l’hôpital, un grand nombre de personnes dans la société, et cela comprend des médecins, des infirmières et d’autres travailleurs de la santé, vont attraper Covid à le même temps.

« Ce sera un pic très marqué, et il y aura des problèmes importants de personnes fournissant du personnel à l’homme et pour être généralement en mesure de s’occuper de n’importe quelle partie du système de santé et de soins sociaux, nous pourrions nous retrouver avec des écarts assez importants dans les rotations à court terme. remarquer.

« Compte tenu des difficultés que mes collègues de la santé et des services sociaux ont eues au cours des deux dernières années à dire que c’est assez déprimant, car ils ont vraiment dû se lever et revenir encore et encore, mais la réalité est que cette vitesse d’apparition va conduire à ce que de nombreuses personnes tombent malades simultanément et nous devons être réalistes à ce sujet. »

Il a ajouté : « Il y a deux épidémies en cours ; Delta et Omicron. Et c’est une situation d’urgence pour le service de santé britannique.

« Cela deviendra extrêmement grave dans les deux prochaines semaines, peut-être plus rapidement. »