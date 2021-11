La variante Omicron s’est probablement propagée même si les gens portent des masques: experts | Royaume-Uni | Nouvelles

LA variante OMICRON peut continuer à se propager même si les gens continuent de porter des masques, a averti un professeur d’Oxford au milieu de la hausse COVID-19[feminine cas de la nouvelle variante au Royaume-Uni. La déclaration intervient au moment où le gouvernement a réintroduit les couvre-visages dans les transports en commun et dans les commerces.

Jusqu’à présent, 11 cas de la variante ont été signalés en Grande-Bretagne, dont six ont été signalés en Écosse.

À partir de mardi, les acheteurs et les voyageurs en Angleterre s’exposent à des amendes de 200 £ pour refus de porter un masque, les peines doublant pour chaque infraction jusqu’à un maximum de 6 400 £.

Jim Naismith, directeur du Rosalind Franklin Institute et professeur de biologie structurelle à l’Université d’Oxford, a déclaré que les mandats de masque n’avaient pas fait grand-chose pour empêcher la propagation de la variante delta en Écosse et qu’il était peu probable qu’ils arrêtent l’omicron.

Le professeur Naismith a déclaré: «Les résultats de l’enquête de l’Office for National Statistics sur la prévalence montrent que l’approche écossaise et anglaise du masquage, bien que formellement différente depuis juillet, n’a fait aucune différence significative pour delta.

« Dans les deux pays, des niveaux de prévalence très élevés se sont maintenus pendant des mois. Ainsi, il est peu probable que les nouveaux changements annoncés aient beaucoup d’impact si omicron se propage effectivement rapidement. »

Les experts restent divisés sur l’impact des masques faciaux sur la prévention de la propagation de Covid.

Certains pensent que les couvre-visages ne sont utiles que lorsque la distance sociale ne peut pas être maintenue, tandis que d’autres pensent qu’ils empêchent la capture de particules virales dans l’air même lorsque les gens ne sont pas proches.

Robert Dingwall, professeur de sociologie à l’Université de Nottingham Trent et ancien conseiller du gouvernement Covid, a déclaré: «Nous pouvons certainement dire avec confiance que toutes les restrictions supplémentaires dans ces pays ne semblent pas avoir beaucoup d’effet, étant donné que la trajectoire des infections ne diffère pas sensiblement de celui de l’Angleterre.

« Cependant, nous ne pouvons pas ensuite sélectionner un élément et tirer des conclusions à ce sujet. Les mandats de masque ne sont qu’une partie du paquet, et les comparaisons manquent souvent de détails sur l’application et la conformité.

« J’entends, par exemple, qu’Aberdeen est beaucoup plus détendue que Glasgow ou Édimbourg – et je soupçonne qu’une fois que vous entrez dans les petites villes, il ne se passe pas grand chose. »

LIRE LA SUITE: La reine a « judicieusement » inclus une clause de « capture » dans l’accord avec les Sussex

Cependant, certains scientifiques pensent que les masques peuvent aider lorsqu’ils sont utilisés avec d’autres interventions.

Le Dr Julian Tang, professeur agrégé honoraire et virologue clinique à l’Université de Leicester, a déclaré : « La protection n’est pas en noir et blanc – le masquage, la distanciation sociale et une ventilation améliorée ne font que réduire ces risques, ils ne les suppriment pas complètement.

«Donc, porter n’importe quel masque ou couvre-visage – tissu, chirurgical, etc. – vaut mieux que rien, un certain degré de distanciation sociale vaut mieux que rien, une certaine ventilation vaut mieux que rien. Une combinaison de ceux-ci est également mieux qu’un seul.

« À mon avis, la seule chose qui a vraiment un impact sur la transmission est de travailler à domicile et de réduire complètement les contacts sociaux, mais le gouvernement est désespéré de ne pas retarder le mouvement de retour au bureau. »

A NE PAS MANQUER :

Rappel de Pfizer : l’effet secondaire « inattendu » après la troisième dose [INSIGHT]

Royal Family LIVE: Podcast retardé alors que la BBC craint une réaction royale au doc [REVEAL]

Les craintes que les disputes constantes avec les voisins de l’UE soient «débilitantes»[SPOTLIGHT]

Omicron, qui est censé être plus transmissible que les variantes dominantes du COVID-19 et a le potentiel d’échapper aux vaccins, a été signalé pour la première fois à l’Organisation mondiale de la santé depuis l’Afrique du Sud le 24 novembre.

L’Écosse a maintenu ses règles sur les masques après avoir levé les restrictions en été, avec des couvertures obligatoires dans les magasins et les transports publics ainsi que dans les écoles et lorsqu’il n’est pas assis dans les pubs et les restaurants.

Malgré les règles, le pays a connu une vague d’infections à Covid à l’automne, similaire aux augmentations observées en Angleterre.