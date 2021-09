La variante Realme GT Master Edition 6 Go est en vente aujourd’hui avec une grande remise

La Realme GT Master Edition est la dernière offre milieu de gamme de la marque en Inde. Lancée il y a quelques semaines en Inde, la variante de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sera mise en vente pour la première fois aujourd’hui.

Le Realme GT Master Edition a été lancé avec les ordinateurs portables phares Realme GT et Realme Book. Le Realme GT Master Edition est l’un des premiers smartphones indiens alimentés par Snapdragon 778G.

Le Realme GT Master Edition est au prix de Rs 25 999 pour la variante 6 Go + 128 Go, Rs 27 999 pour la variante 8 Go + 128 Go et le haut de gamme, la variante 8 Go + 256 Go coûte Rs 29 999. Le téléphone est disponible en Voyager Grey, Luna White et Cosmos Black.

En termes d’offres, vous pouvez obtenir une remise instantanée forfaitaire de Rs 2 000 avec les transactions prépayées par carte bancaire. L’offre est valable pour les trois variantes et sur plusieurs cartes de débit et de crédit. En outre, vous pouvez profiter d’offres EMI gratuites jusqu’à six mois et de 5% de remise en argent illimitée avec la carte de crédit Flipkart Axis Bank.

Realme GT Master EditionPrixAvec carte offre6GB+128GBRs 25.999Rs 23.9998GB+128GBRs 27.999Rs 25.9998GB+256GBRs 29.999Rs 27.999

Spécifications et fonctionnalités de Realme GT

(Crédit image : Srivatsa Ramesh)

La Realme GT Master Edition est disponible en trois options de couleur et la vedette du spectacle ici est l’option de couleur Voyager Grey qui est livrée avec un design inspiré d’une valise de voyage créé par Naoto Fukasawa. La grille horizontale de la valise reproduit une véritable valise de voyage. L’édition spéciale avec finition en cuir pèse 178 g et mesure 8,7 mm tandis que les couleurs régulières pèsent 178 g et ne mesurent que 8 mm.

Le chipset Snapdragon 778G 5G gère les performances tandis que le GPU Adreno 642L gère les jeux et les graphiques. Le Realme GT Master Edition offre jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ainsi qu’une extension de RAM dynamique jusqu’à 5 Go.

Il arbore un écran Super AMOLED de 6,43 pouces fabriqué par Samsung avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a également une luminosité maximale de 1 000 nits et une couverture DCI-P3 à 100 %.

Dans le département de l’appareil photo, le téléphone apporte une configuration de caméra arrière triple avec un appareil photo principal 64MP f/1.8, un appareil photo ultra grand-angle 8MP et un appareil de prise de vue macro 2MP. Pour les selfies, il existe un vivaneau Sony IMX615 32MP. Il fonctionne avec une batterie de 4 300 mAh appuyée par un chargeur rapide de 65 W dans la boîte, passant de 0 à 100 % en seulement 35 minutes.

Les autres fonctionnalités incluent un scanner d’empreintes digitales intégré, Realme UI 2.0 basé sur Android 1, haut-parleur superlinéaire, mode GT qui apporte des performances extrêmes et active les vibrations du jeu 4D.

Realme GT bénéficie également d’une grosse remise

Semblable à la Realme GT Master Edition, le produit phare Realme GT est également éligible à une remise par carte bancaire. Le Realme GT qui est actuellement au prix de Rs 37 999 peut être acheté pour Rs 34 999 – grâce à une remise forfaitaire de Rs 3 000 avec toute transaction par carte de crédit/carte de débit.

