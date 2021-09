La variante Wi-Fi du Samsung Galaxy Tab S7 FE est désormais disponible en Inde

Samsung a annoncé la disponibilité de la variante Wi-Fi Galaxy Tab S7 FE en Inde. Cette nouvelle Fan Edition de la tablette phare est livrée avec une connectivité WiFi uniquement, tandis que celle lancée en juin offrait à la fois une connectivité LTE et Wi-Fi.

Prix ​​et disponibilité du Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S7 FE

La nouvelle variante uniquement Wi-Fi Galaxy Tab S7 FE est disponible à l’achat sur Amazon pour Rs 41 998 bien que le prix indiqué soit Rs 49 999. Nous avons contacté la marque pour obtenir la confirmation des prix officiels et des offres de lancement, le cas échéant.

Il est disponible dans une seule variante de mémoire et de stockage de 4 Go/64 Go et est disponible en quatre options de couleurs différentes – Mystic Pink, Mystic Black, Mystic Silver et Mystic Green.

La variante LTE, cependant, est disponible en quelques variantes de stockage et de mémoire et se vend à un prix de départ de Rs. 46 999. Même celui-ci est disponible dans les mêmes quatre options de couleurs.

Fonctionnalités et spécifications Wi-Fi de la Samsung Galaxy Tab S7 FE

(Crédit image : Aakash Jhaveri)

En termes de spécifications et de fonctionnalités, la variante Wi-Fi Galaxy Tab S7 FE n’est pas trop différente de la version LTE. Il est livré avec un écran de 12,4 pouces avec une résolution de 2560 X 1600 pixels. L’écran offre un format d’image de 16:10.

Il y a un chipset Snapdragon 778G sous le capot alimentant l’appareil couplé à 4 Go de RAM. La tablette dispose de 64 Go de stockage intégré pouvant être étendu jusqu’à 1 To via une carte Micro SD. Samsung livre un stylet S-pen fourni avec la tablette.

En comparaison, la variante LTE est équipée d’un processeur Snapdragon 750G et de quelques options de RAM et de mémoire parmi lesquelles choisir.

L’ardoise Wi-Fi uniquement est livrée avec une batterie de 10 090 mAh prenant en charge une charge de 45 W. On ne sait pas encore si Samsung inclura une charge rapide de 45 W dans la boîte. Samsung affirme que cette batterie peut offrir jusqu’à 13 heures de lecture vidéo. La variante LTE était livrée avec une brique de 15 W qui entraînait des vitesses de charge extrêmement lentes.

La Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi offre également une sortie de son surround stéréo via les deux haut-parleurs présents sur l’appareil. Ces haut-parleurs sont réglés par AKG pour Samsung. En termes d’optique, la tablette est livrée avec une caméra arrière de 8MP et une caméra frontale de 5MP. La tablette fonctionne sur l’interface utilisateur One de Samsung basée sur Android 11 prête à l’emploi.

Analyse : cela vaut-il la peine d’investir dans le Wi-Fi Samsung Galaxy Tab S7 FE ?

Cette nouvelle tablette que Samsung a introduite sur le marché indien peut être considérée comme une tablette phare abordable.

Il se situe en dessous de la gamme phare de tablettes Galaxy Tab S7 qui sont disponibles à un prix de départ de Rs 55 000 environ et allant jusqu’à Rs 79 999 pour l’édition haut de gamme Tab S7 Plus LTE.

Cela dit, ces tablettes ont toujours un prix élevé et rivalisent avec les tablettes d’Apple. Par conséquent, si vous êtes du côté Android du monde et que vous souhaitez une expérience phare à un prix abordable, vous pouvez envisager les variantes FE.

