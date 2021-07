La vedette de Suicide Squad met en évidence son équipe pas si héroïque ⋆ 10z viral

Warner Bros. Pictures a publié une autre featurette en coulisses pour le film DC très attendu de James Gunn La brigade suicide, offrant de nouvelles séquences. Le film devrait actuellement arriver dans les salles et sur HBO Max le 6 août.

La vidéo présente des interviews de Gunn et des acteurs principaux, dont Margot Robbie, Idris Elba, John Cena et bien d’autres, alors qu’ils décrivaient chaque membre de l’équipe anti-héros. En plus de souligner ses séquences pleines d’action, Gunn a également parlé de la profondeur émotionnelle du film et des moments spéciaux des personnages. La vidéo taquine également les apparitions d’autres méchants de DC, notamment Calendar Man et Double Down, ainsi que le compagnon rat de Ratcatcher 2.

Découvrez le nouveau La brigade suicide featurette dans le lecteur ci-dessous.

La liste d’ensemble pour James Gunn’s La brigade suicide comprend le retour des anciens du DCEU Margot Robbie, Jai Courtney, Joel Kinnaman et Viola Davis, qui reprennent respectivement leurs rôles de Harley Quinn, Captain Boomerang, Rick Flag et Amanda Waller du film réalisé par David Ayer en 2016.

Bienvenue en enfer – alias Belle Reve, la prison avec le taux de mortalité le plus élevé des États-Unis d’A. Où les pires super-vilains sont gardés et où ils feront tout pour sortir – même rejoindre la tâche super secrète et super louche Force X. La mission d’aujourd’hui ? Assemblez une collection d’inconvénients, y compris Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et le psychopathe préféré de tous, Harley Quinn. Ensuite, armez-les lourdement et déposez-les (littéralement) sur l’île éloignée et imprégnée d’ennemis de Corto Maltese. Parcourant une jungle grouillante d’adversaires militants et de forces de guérilla à chaque tournant, l’escouade est en mission de recherche et de destruction avec seulement le colonel Rick Flag au sol pour les faire se comporter… et les techniciens du gouvernement d’Amanda Waller dans leurs oreilles, traquant leurs chaque mouvement. Et comme toujours, un faux mouvement et ils sont morts (que ce soit aux mains de leurs adversaires, d’un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu’un fait des paris, l’argent intelligent est contre eux, tous.

Rejoindre les personnages de retour sont Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Michael Rooker, Alice Braga, Pete Davidson, Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Nathan Fillion, Sean Gunn, Mayling Ng, Flula Borg , Jennifer Holland, Tinashe Kajese, Sylvester Stallone, Steve Agee et Taika Waititi.

Basé sur des personnages de DC, La brigade suicide est écrit et réalisé par James Gunn. Il est produit par Charles Roven et Peter Safran. Les producteurs exécutifs sont Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda et Richard Suckle.

Gunn travaille également actuellement sur une série dérivée de HBO Max du prochain film, qui sera centrée sur le Pacificateur de John Cena. Production sur le projet récemment terminé.

