La vedette ‘Snake Eyes’ explore les origines de nouveaux personnages dans un court métrage Blu-ray 4K

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Snake Eyes: GI Joe Origins est maintenant disponible en 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD, et la version vidéo à domicile présente un court métrage qui détaille certains aspects supplémentaires du guerrier ninja masqué. Alors que Snake Eyes se fraie un chemin à travers la lutte contre un assaut constant d’ennemis, il le fait avec sa fidèle épée, Morning Light. Dans le nouveau Blu-ray, les fans reçoivent une belle leçon d’histoire sur l’ancienne mythologie de l’arme surnaturelle.

Avant d’atterrir entre les mains de Snake Eyes, Morning Light avait été possédée par d’innombrables grands guerriers. Pendant des générations, l’arme a été adoptée par un nouveau guerrier chaque fois que le précédent porteur était abattu. En plus de l’histoire de Morning Light, la featurette propose également un peu plus de détails sur le Joyau du Soleil, principal objet de désir crapuleux dans le film d’action épuré. Les fans qui achèteront le Snake Eyes 4K Ultra HD, Blu-ray ou DVD auront également la chance de découvrir d’autres spéciaux en coulisses, comme celui qui explore les différents personnages de GI Joe qui apparaissent dans le film, et celui qui offre un regard plus profond sur le clan ninja, les Arashikage.

Le guerrier ultime, forgé dans le feu du combat. Regardez Henry Golding dans #SNAKEEYES sur 4K Ultra HD, Blu-ray et numérique maintenant. https://t.co/EtIOlt8YoT pic.twitter.com/xEoOhMc9Fw – Snake Eyes (@SnakeEyesMovie) 19 octobre 2021

Récemment, le scénariste de GI Joe, Larry Hama, qui a écrit un certain nombre de bandes dessinées de GI Joe et créé de nombreux personnages de la franchise, s’est assis pour une interview exclusive avec PopCulture.com pour discuter du film d’action à haute énergie. S’ouvrant sur l’intrigue du film, Hama a expliqué que le thème des « frères de sang » de Snake Eyes (Henry Golding) et de la relation de Storm Shadow (Andrew Koji). Hama a partagé que même dans la mythologie de GI Joe, il y a toujours une « faille » qui « divise » les deux hommes, mais il a expliqué que cela a presque toujours conduit à une « rédemption » et à une « réconciliation ».

Dans le film Snakes Eyes, le scénario traditionnel entre les deux est légèrement « inversé », mais Hama précise que tous les « éléments cruciaux sont toujours là ». Il a ajouté: « C’est ce qui fait que la relation fonctionne. » Le créateur de Snake Eyes a également partagé ses réflexions sur ce qui a rendu le personnage si convaincant au cours des quatre dernières décennies.

« Il y a un certain nombre de facteurs ici. Tout d’abord, quand nous avons commencé », a déclaré Hama, « il avait juste l’air dur à cuire. Des tenues noires, un masque et il était couvert de la tête aux pieds. » L’avantage ici, dit Hama, est que « n’importe quel enfant… pourrait s’imaginer comme Snake Eyes. Il avait donc cette autre universalité d’attrait de cette façon. »