La veille de Noël et NYE ne sont pas des jours fériés fédéraux, mais en auront l’impression en 2021

2021 a été une autre année épuisante alors que la pandémie de COVID continue de perturber la vie dans le monde. Juste au moment où il semblait que nous pourrions avoir une saison des vacances relativement normale, la variante Omicron est apparue. Maintenant, nous prenons tous des décisions difficiles sur où aller et quoi faire à Noël et au Nouvel An. Pour compliquer davantage les choses, le jour de Noël et le jour de l’An tombent un samedi cette année. Par conséquent, la plupart des entreprises et des bureaux fédéraux observeront les vacances la veille de Noël et la veille du jour de l’An, respectivement. Mais ce ne sont pas non plus les vrais jours fériés fédéraux.

La veille de Noël est essentiellement un jour férié cette année

Comme le note USA Today, l’Office of Personnel Management des États-Unis répertorie dix jours fériés fédéraux qui ont été établis par la loi. De plus, le gouvernement a fait de Juneteenth un jour férié fédéral plus tôt cette année, portant le nombre à onze. Voici la liste complète des jours fériés fédéraux aux États-Unis :

Jour de l’An (1er janvier) Anniversaire de Martin Luther King, Jr. (troisième lundi de janvier) Anniversaire de Washington (troisième lundi de février) Memorial Day (dernier lundi de mai) 19 juin Jour de l’indépendance (18 juin) Jour de l’indépendance (4 juillet) Fête du Travail (premier lundi de septembre) Columbus Day (deuxième lundi d’octobre) Journée des anciens combattants (11 novembre) Thanksgiving (quatrième jeudi de novembre) Jour de Noël (25 décembre)

Ce sont les jours qui sont légalement désignés comme jours fériés fédéraux. Mais quand ils tombent le week-end, le jour où nous observons les vacances change. Lorsqu’elles tombent le samedi, nous les observons le vendredi. Lorsqu’elles tombent le dimanche, nous les observons le lundi. Plus tôt cette année, le 4 juillet tombait un dimanche, ce qui signifie que de nombreux Américains ne sont pas allés travailler le lundi 5 juillet. De même, beaucoup d’entre nous dormiront le vendredi 24 décembre de cette année puisque Noël est un samedi.

Il en est de même pour le jour de l’an. Tout comme le réveillon de Noël, le réveillon du Nouvel An n’est pas un jour férié fédéral. Mais comme le jour de l’an est un samedi, nous observerons la fête le jour de l’an.

Comment cela pourrait affecter vos plans

Lettres sur un cadre de tri, une table et des étagères dans un centre de tri de distribution de courrier. Source de l’image : salarko/Adobe

Entre Noël dans moins d’une semaine et les pénuries d’approvisionnement qui continuent d’affecter les entreprises du monde entier, vous allez avoir du mal à faire vos achats de dernière minute avant samedi. Cela pourrait être rendu encore plus difficile lorsque les entreprises fermeront leurs portes le 24 décembre. De plus, comme le mentionne USA Today, certains bureaux de poste auront des heures limitées la veille de Noël.

Voici quelques avertissements importants du service postal américain concernant la livraison la veille de Noël :

Les heures de Noël sont affichées dans chaque bureau de poste. Certains emplacements peuvent avoir des heures prolongées avant les vacances, tandis que d’autres peuvent avoir des heures limitées la veille de Noël, le vendredi 24 décembre. Le courrier sera récupéré dans les boîtes de collecte bleues la veille de Noël. Assurez-vous de déposer votre courrier dans la boîte de collecte avant 12 h (midi) le 24 décembre (même si l’heure de collecte finale indiquée sur la boîte est plus tardive, car le courrier peut être ramassé plus tôt). Les clients qui ont besoin de ramasser leur courrier plus tard le 24 décembre doivent se rendre à leur bureau de poste local.

Pendant ce temps, comme toujours, le jour de Noël est un jour férié postal. N’espérez pas envoyer de courrier le 25 décembre. En ce qui concerne le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An, l’USPS fonctionnera normalement le vendredi 31 décembre, mais tous les bureaux de poste seront fermés le samedi 1er janvier.