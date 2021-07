la ‘vendetta’ dans la Ligue des Nations

in

07/07/2021 à 00h50 CEST

L’Espagne aura l’occasion de se venger de l’Italie dans un autre tournoi officiel beaucoup plus tôt que prévu, la Ligue des Nations qui Elle se tiendra précisément en terres transalpines à la mi-octobre.

Il le fera au format « quatre finals » avec l’Italie, la Belgique et la France. jetalia et l’Espagne se rencontreront lors de la première demi-finale, prévue le 6 octobre, tandis que la France et la Belgique joueront le lendemain.

Milan et Turin, les lieux

Les matchs se joueront dans les deux stades les plus importants d’Italie, San Siro (Milan) et le Juventus Stadium de Turin. L’Espagne aspire à être proclamée championne du tournoi semestriel de l’UEFA, qui dans sa première édition a conquis le Portugal après avoir battu les Pays-Bas en finale.

Ainsi, les hommes de Luis Enrique reverront les cartes avec un rival qui est déjà une « vieille connaissance » et qui les quatre dernières Coupes d’Europe ont croisé la route de La Roja, avec un bilan réparti de deux victoires chacun, dont deux sur penalty. Le match le plus décisif, la finale 2012, était pour l’Espagne et avec un 4-0 écrasant.