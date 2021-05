La vengeance de Jeremy Corbyn: les bâtons d’ex-leader démarrent sur l’infortuné Starmer avec une attaque amère | Politique | Nouvelles

Jeremy Corbyn a demandé si Keir Starmer devrait démissionner

Et M. Corbyn a tordu le couteau en soulignant que, sous lui, le Parti travailliste avait en fait augmenté sa part des voix à Hartlepool en 2017 – contrairement à la raclée qu’il a reçue lors des élections partielles de jeudi. L’évaluation cinglante est la dernière humiliation pour Sir Keir après une performance catastrophique à l’échelle nationale qui a également vu les travaillistes perdre le contrôle de plusieurs autorités locales au profit des conservateurs, tandis qu’en Écosse, le parti a été battu à la troisième place.

Sir Keir a répondu par un remaniement immédiat qui a vu la dirigeante adjointe Angela Rayner démissionnée de son rôle de présidente du parti et Anneliese Dodds limogée en tant que chancelière fantôme, ainsi que d’autres changements de personnel.

Cette décision a suscité des critiques de la part, entre autres, de John McDonnell, qui a lui-même été chancelier de l’ombre sous M. Corbyn, et qui a suggéré plutôt que d’assumer la responsabilité, Sir Keir se passait en fait la balle.

M. Corbyn a adopté une ligne similaire dans un éditorial écrit pour The Independent hier.

Il a écrit: «Alors que la poussière retombe, il est temps de tirer les leçons de cette catastrophe et de développer une vision qui peut réparer un système cassé et se préparer aux autres grands défis auxquels nous sommes confrontés, du changement climatique à l’avenir du travail.

«Les gens votent lorsqu’ils sont inspirés.

«Des millions de personnes ne se présentant tout simplement pas pour voter à ces élections, même dans le contexte de la pandémie, ces résultats montrent une perte d’espoir.»

Ce sont de nouvelles idées provenant de tout notre mouvement – et non des remaniements ou des ajustements cosmétiques – qui ramèneront l’espoir. L’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn

Dans des commentaires visant carrément dans la direction de l’ancien directeur des poursuites pénales et député de Holborn et St Pancras, M. Corbyn a ajouté: «Ce sont de nouvelles idées venant de tout notre mouvement – et non des remaniements ou des ajustements cosmétiques – qui ramèneront l’espoir. Les gens méritent le droit de voter pour un avenir différent.

«Nous méritons, et avons désespérément besoin, des salaires sur lesquels les gens peuvent vivre et des droits au travail, un logement sûr et sécurisé, les transports, le haut débit et l’énergie, des soins de santé et une éducation correctement financés, dans une économie qui place la planète avant le profit, et les besoins de la beaucoup avant la cupidité de quelques-uns.

Abordant la défaite fracassante du Labour dans l’un de ses anciens bastions du nord-est, M. Corbyn est revenu sur un slogan de campagne favori.

Il a déclaré: «Hartlepool, prise par les conservateurs cette semaine à une majorité de 8 000, est le troisième pire domaine de pauvreté infantile dans le nord-est.

«À travers les divisions régionales et culturelles, c’est ce qui unit les villes du monde entier.

«Les gens vivent avec des dommages durables causés par des politiques qui ont pris au plus grand nombre et donné à quelques-uns.»

Il a ajouté: «En 2017, le parti travailliste a inversé une décennie de déclin politique, y compris dans les communautés déchirées par la guerre de Margaret Thatcher contre les travailleurs organisés et l’industrie, augmentant sa part des voix dans des endroits comme Hartlepool et faisant des gains de High Peak à Canterbury. . »

S’exprimant hier, Sir Keir a déclaré: «Le Parti travailliste doit être le parti qui embrasse la demande de changement à travers notre pays.

«Cela exigera des idées audacieuses et une concentration constante sur les priorités du peuple britannique.

“Tout comme la pandémie a changé ce qui est possible et ce qui est nécessaire, les travaillistes doivent également changer.”

Il a ajouté: «Au cours des dernières 24 heures, nous avons vu des résultats fantastiques pour les maires travaillistes du métro, ainsi que pour le gouvernement travailliste au Pays de Galles sous Mark Drakeford.

“Ils ont montré la différence que les travaillistes peuvent faire au pouvoir, en défendant leurs communautés.”

Le remaniement a été coordonné par Sir Keir lui-même, selon Shabana Mahmood, qui s’est vu confier le rôle de coordinateur de la campagne nationale.

Le député de Birmingham Ladywood a déclaré à BBC Breakfast: “Les décisions concernant le personnel sont à Keir Starmer, en tant que chef du parti travailliste, à prendre, et ce sont ses décisions seules.

«Ce que les autres pensent n’a pas d’importance.

“Keir a nommé son équipe, comme il a le droit de le faire, et c’est notre travail à tous de travailler ensemble pour essayer de trouver un moyen de bâtir une coalition électorale gagnante qui peut s’étendre à travers le pays.”