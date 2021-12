La vente Amazon d’aujourd’hui pour les aspirateurs robots ECOVACS est sûre de se vendre rapidement

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Gérer les dégâts dans votre maison peut être épuisant. Devoir sortir la pelle à poussière ou le balai et se mettre à quatre pattes pour obtenir un déversement mineur est très ennuyeux. Mais si vous avez un plus gros désordre, vous devez sortir votre aspirateur et le pousser autour de vous. Il existe des moyens d’éviter d’avoir à faire l’un ou l’autre et c’est avec un aspirateur robot. Aspirateurs robots ECOVACS sont actuellement en vente sur Amazon pour une journée seulement et devraient être une priorité si vous voulez un aspirateur robot.

Les aspirateurs robots ECOVACS sont parmi les meilleures options sur le marché aujourd’hui. Parce que non seulement ils peuvent tous gérer les dégâts secs, mais il en existe plusieurs itérations qui nettoient également votre sol. Cela vous évite d’avoir à sortir la vadrouille et le seau ! Mais comme nous l’avons dit, il y a un peu seulement en vente Pour un temps limité. Alors vous feriez mieux de vous dépêcher et de bouger dès aujourd’hui !

Aspirateurs robots ECOVACS avec des remises énormes

L’aspirateur et la vadrouille ECOVACS DEEBOT N8 Pro+ dans une maison. Source de l’image : Zach Epstein pour .

Obtenez une remise énorme et un super aspirateur robot laveur avec le Robot aspirateur laveur ECOVACS DEEBOT N8 Pro+. Cela nettoie plus efficacement avec une aspiration supérieure de 2600 Pa qui attire la saleté et la poussière partout où elles se cachent. Que vous ayez des planchers de bois franc ou de la moquette, cela fonctionnera. Une fois l’aspirateur terminé, il se videra automatiquement, car le sac à poussière peut contenir jusqu’à 30 jours de débris.

Il nettoie plus efficacement, grâce à la navigation LiDAR et à la véritable cartographie. La vadrouille OZMO garde ces sols propres après avoir aspiré la poussière. Vous profiterez d’une précision quatre fois supérieure et d’une portée deux fois supérieure à celle des robots aspirateurs concurrents. C’est une baisse de 310 $ aujourd’hui, une économie de 38 % ! Obtenez-le pour seulement 489,99 $.

Autres aspirateurs robots ECOVACS à considérer

Vous devriez également penser à vérifier les Aspirateur robot ECOVACS Deebot T8 AIVI. Cela va simultanément passer la vadrouille et l’aspirateur, offrant le meilleur nettoyage pour votre maison. Celui-ci dispose d’une reconnaissance d’objets IA intelligente, ce qui lui permet d’identifier, de reconnaître et de décider quoi faire autour des objets. Ainsi, vous n’avez pas à nettoyer vos sols avant que l’aspirateur ne nettoie votre sol. Grâce à l’application pour smartphone, vous pouvez piloter vous-même l’aspirateur, ce qui vous permet de choisir son chemin.

La caméra à la demande vous donne un aperçu en direct de ce qui se passe dans votre maison. Cela vous montrera où se trouvent vos animaux de compagnie et vous permettra de voir d’autres zones de l’appartement ou de la maison. Il fonctionnera jusqu’à trois heures à la fois et nettoiera puissamment pendant ce temps. Personnalisez vos cartes et montrez à votre nettoyeur où aller. C’est à seulement 499,99 $, une économie de près de 250 $.

Restez dans votre budget

Le robot aspirateur laveur ECOVACS Deebot OZMO N7. Source de l’image : ECOVACS/Amazon

Si les autres options sont hors de votre fourchette de prix, le Robot aspirateur et vadrouille ECOVACS Deebot OZMO N7 peut être dedans. Au moins maintenant qu’il est réduit, il pourrait l’être. Il aspire et vadrouille en une seule fois et nettoie efficacement avec Smart Navi 3.0. Doté d’une autonomie de 110 minutes, il reviendra automatiquement à sa base lorsqu’il aura besoin de se recharger.

Vous pouvez créer des zones interdites et des limites virtuelles pour votre nettoyeur. Doté d’une aspiration de 2 300 Pa, il obtiendra la saleté dans les fissures et les crevasses profondes. Vous obtiendrez cinq tampons de nettoyage jetables avec cet achat. Vous pouvez profiter du prix descendant à 279,99 $ contre 500 $, mais seulement pour une courte période de temps.

Ces offres sur les robots aspirateurs ECOVACS ne sont bons que jusqu’à la fin de la journée. Alors tu ferais mieux de te dépêcher !

Voir notre avis sur le ECOVACS Deebot N8 Pro+.

