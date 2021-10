La vente Amazon d’aujourd’hui sur les aspirateurs robots Roborock a des prix défiant toute concurrence

in

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Gardez toujours votre maison propre. Personne ne veut vivre dans un désordre. Les seules fois où vous nettoyez votre maison ne devraient pas être uniquement lorsque vous attendez de la compagnie. Même si la seule personne qui peut apercevoir votre maison est le livreur, vous devriez vivre dans une maison agréable et propre. Nous n’allons pas énumérer les raisons d’hygiène, mais une partie d’être un adulte est d’avoir un endroit bien rangé. Vous pouvez le faire facilement, mais cela demande juste un peu d’effort. Amazon peut vous aider avec ça. Vous pouvez obtenir un Vadrouille rotative et seau O-Cedar pour votre sol qui est 11% de rabais aujourd’hui. Si vous cherchez quelque chose qui vous demande moins d’efforts à nettoyer, la vente d’Amazon sur Robots aspirateurs Roborock est fait pour vous.

Robots aspirateurs Roborock fera le nettoyage du sol pour vous. Vous pourrez en trouver un pour vous et votre maison. Il existe des options pour toutes sortes de maisons, vous pourrez donc trouver différents niveaux de nettoyage. Mais ils ne sont en vente que pour une journée. Vous devez donc vous dépêcher si vous voulez profiter de bonnes affaires. Vous pouvez économiser jusqu’à 40% dès aujourd’hui !

Jusqu’à 40 % de réduction sur les aspirateurs robots Roborock Prix : 239,99 $ – 399,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tirez le meilleur parti des aspirateurs robots Roborock

Le robot aspirateur Roborock S4 sur un sol. Source de l’image : Roborock/Amazon

Vous pouvez économiser beaucoup sur le Robot aspirateur Roborock S4 Max. Il a une puissante aspiration de 2000 Pa avec un boost automatique de tapis, donc quand il passe sur votre tapis, l’aspiration reprend. Vous pouvez choisir les pièces à nettoyer et vous pouvez enregistrer plusieurs cartes pour mieux agencer votre maison. La navigation LIDAR reste précise. Il est en baisse de 130 $ aujourd’hui, pour seulement 299,99 $.

Aspirateur robot Roborock S4 Max avec navigation Lidar, forte aspiration de 2000 Pa, cartographie à plusieurs niveaux,… Prix catalogue : 429,99 $ Prix : 299,99 $ Vous économisez : 130,00 $ (30 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Si vous aimez ce modèle mais que vous souhaitez le mettre à niveau, le Robot aspirateur et vadrouille Roborock S5 Max est également à prix réduit. Cela va éponger et aspirer votre sol, vous n’avez donc pas à les faire séparément. Cela vous donnera 180 minutes de nettoyage non-stop. La machine incroyablement innovante est à 170 $ de rabais aujourd’hui, à seulement 379,99 $.

Robot aspirateur et nettoyeur de vadrouille Roborock S5 MAX, aspirateur robotique auto-chargé, navigation Lidar, S… Prix catalogue : 549,99 $ Prix : 379,99 $ Vous économisez : 170,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Pour plus de combos aspirateur et vadrouille

Les Robot aspirateur et vadrouille Roborock E4 Mop est également en vente. Cela nettoie méthodiquement dans un itinéraire en forme de Z et utilise des capteurs pour éviter les collisions. Vous pouvez contrôler cela avec une application ou avec votre voix. Il nettoiera jusqu’à 2 152 pieds carrés. C’est seulement 227,99 $ aujourd’hui. Mais nous allons vous dire de ne pas l’obtenir.

C’est parce que la version améliorée, le Robot aspirateur et vadrouille Roborock E5 Mop est également disponible. Cela a une capacité de nettoyage sérieuse et est alimenté par le suivi de mouvement OpticEye. Il y a 2 500 Pa de puissance d’aspiration HyperForce et le système SnapMop est facile à attacher. Vous économiserez 70 $ en l’obtenant pour seulement 239,99 $ aujourd’hui. Vous paierez donc 12 $ pour une meilleure version.

Roborock E4 Mop Robot Aspirateur et Mop Cleaner, Plan de Route Interne avec Aspiration Forte 2000 Pa, 2… Prix catalogue : 379,99 $ Prix : 227,99 $ Vous économisez : 152,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Roborock E5 Mop Robot Aspirateur et Mop, Aspirateur Robotique Auto-Chargeant, 2500 Pa Forte Aspiration Prix : 309,99 $ Prix : 239,99 $ Vous économisez : 70,00 $ (23%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les aspirateurs-balais également marqués

La dernière partie de cette vente n’est pas un aspirateur robot. Mais vous pouvez obtenir un Aspirateur balai sans fil Roborock H7 réduit aujourd’hui. Il a une autonomie de 90 minutes et une aspiration intense. Il existe un système de filtration d’air HEPA en cinq étapes qui empêche la poussière de se répandre. C’est à seulement 399,99 $, une économie de 100 $.

Aspirateur-balai sans fil roborock H7, 3 modes de nettoyage, puissance d’aspiration constante 160AW, lumière… Prix catalogue : 499,99 $ Prix : 399,99 $ Vous économisez : 100,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

