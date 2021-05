La vente Amazon réduit de 100 $ le cadeau parfait pour la fête des mères pour toute nouvelle maman – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La fête des mères 2021 approche à grands pas et vous manquez de temps pour trouver le cadeau parfait. Heureusement pour vous, il y a une petite chose appelée Amazon Prime. Grâce à l’expédition rapide d’Amazon et à la livraison garantie, attendre la dernière minute pour acheter un cadeau n’est plus une fatalité. En fait, une fois que vous voyez cet accord que nous venons de trouver sur Amazon, vous serez heureux d’avoir attendu.

Si vous avez une nouvelle maman dans votre vie qui s’occupe actuellement d’un nouveau bébé, nous avons ce qu’il vous faut. Ça s’appelle le Moniteur de bébé intelligent Nanit Pro, et vous ne croirez pas à quel point la technologie brillante Nanit a réussi à intégrer ce fantastique babyphone.

Top Deal du jour La plus grande vente d’appareils Amazon de 2021 est ici – vous ne croirez pas ces offres folles! Prix: 14,99 $ – 279,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les moniteurs pour bébé uniquement audio sont essentiellement des reliques anciennes à ce stade. Tout le monde a des moniteurs vidéo pour bébé pour des raisons évidentes, mais tous les moniteurs vidéo pour bébé ne sont pas créés égaux. Vous verrez exactement ce que nous voulons dire quand vous jetez un coup d’œil à la Moniteur de bébé intelligent Nanit Pro.

Cette solution tout-en-un est conçue pour être fixée au mur au-dessus du berceau de votre bébé pour vous donner une vue à vol d’oiseau de votre enfant. Il diffuse une vidéo Full HD 1080p cristalline sur votre appareil iOS ou Android, ou vous pouvez utiliser n’importe quel Echo Show d’Amazon pour regarder le flux vidéo. À quel point cela est cool?! Il convient de noter qu’Amazon propose des offres intéressantes sur divers modèles Echo Show dans son énorme Vente d’appareils Amazon pour la fête des mères 2021, et les prix commencent à seulement 49,99 $.

En plus de vous offrir la meilleure vue possible de votre bébé, le Nanit Pro fournit également une surveillance respiratoire sans capteur en suivant précisément les mouvements. En plus de cela, il s’agit d’un moniteur de sommeil qui vous offre des séquences de mise en évidence en accéléré du sommeil de votre bébé, ainsi que des conseils et des conseils scientifiques sur le sommeil. Le cryptage 256 bits garantit que votre flux vidéo et toutes vos données sont conservés en sécurité et hors de portée des regards indiscrets.

Nanit Pro Smart Baby Monitor & Wall Mount Prix courant: 299,99 $ Prix: 194,34 $ Vous économisez: 105,65 $ (35%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

le Moniteur de bébé intelligent Nanit Pro est en effet le moniteur vidéo ultime pour bébé, mais il est également assez cher à 300 $. Choisissez-en un lors de la grande vente exceptionnelle d’Amazon pour la fête des mères 2021, et vous ne paierez que 194,34 $. C’est le prix le plus bas jamais vu!

Si vous voulez le meilleur des meilleurs, il existe un ensemble spécial appelé le Système de surveillance complet pour bébé Nanit Pro. Il comprend un moniteur de respiration physique ainsi que des «feuilles intelligentes» qui surveillent réellement la croissance de votre bébé, et il coûte 380 $. Achetez-en un lors de cette grande vente et cela vous coûtera 279,99 $ à la place!

Nanit Pro Complete Baby Monitoring System Prix courant: 379,99 $ Prix: 279,99 $ Vous économisez: 100,00 $ (26%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.