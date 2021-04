La vente Amazon réduit la caméra folle qui permet à votre téléphone de voir n’importe où à 29 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

S’il y a un gadget quelque peu obscur que nos lecteurs adorent, ce sont les caméras endoscopes sans fil Depstech qui permettent à votre smartphone de voir à l’intérieur de presque tout. Ces super petits appareils photo sont en fait des best-sellers parmi les lecteurs de . Deals à peu près chaque fois qu’ils sont mis en vente avec des remises. Chaque modèle différent offre de superbes fonctionnalités et des modules complémentaires astucieux, et vous pouvez les glisser à l’intérieur de pratiquement n’importe quoi pour voir où aucune autre caméra ne le peut. Cette semaine, Amazon propose des offres fantastiques sur trois modèles différents qui ont été très populaires auprès de nos lecteurs dans le passé.

Vous vous demandez à quel point les offres de cette semaine sont bonnes? Eh bien, les prix commencent à seulement 28,85 $ pour le best-seller n ° 1 Endoscope Depstech WF010. C’est à quelques centimes du prix bas de tous les temps de cet endoscope, c’est donc une offre à ne pas manquer!

Endoscope WF010 de Depstech est une «caméra serpent» très populaire qui se connecte sans fil à votre iPhone ou à votre téléphone Android afin de pouvoir voir à l’intérieur à peu près tout. Enroulez simplement le tube semi-rigide dans n’importe quel espace restreint et le WF010 renvoie la vidéo en direct sur votre téléphone. Vous pouvez enregistrer des vidéos ou capturer des photos si vous le souhaitez, et vous pouvez même utiliser des pièces jointes comme un petit crochet pour aider à pêcher des bijoux ou des clés dans des espaces restreints.

C’est un accessoire génial à avoir sous la main et c’était un best-seller avant les vacances de l’année dernière lorsque le prix est tombé à seulement 28,79 $ pour le Black Friday. Maintenant, vous pouvez obtenir ce best-seller éternel pour seulement 6 ¢ de plus que ce qu’il coûtait avant les vacances de l’année dernière.

Il existe également deux autres offres d’endoscope Depstech en cours sur Amazon, et la première concerne un type de configuration différent. Au lieu de se connecter sans fil à votre smartphone, ce modèle a ses propres écrans intégrés. Endoscope Depstech DS450 est tombé à seulement 69,99 $ lorsque vous coupez le coupon de 30% sur la page Amazon, et c’est le modèle le plus populaire parmi nos lecteurs qui choisissent un endoscope avec un écran intégré. Et enfin, si vous souhaitez toujours utiliser votre téléphone au lieu d’un écran intégré mais que vous souhaitez également une mise à niveau importante par rapport au modèle d’entrée de gamme WF010, le Endoscope Depstech WF028 qui se vend normalement à 50 $ est en baisse à 39,99 $ en ce moment.

Toutes ces ventes devraient se terminer le 18 avril, mais il y a de fortes chances qu’une ou deux offres se vendent encore plus tôt. Ne ratez rien!

Endoscope Depstech WF020 – 28,85 $ (rég. 37 $)

Cet endoscope WiFi sans fil peut fonctionner avec un smartphone Android 5.0+ et un iPhone avec le système iOS 9+. Armé d’un câble Snake semi-rigide pliable de 11,5 pieds, il peut s’étendre à tous les coins de votre maison. Parfait pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent effectuer des travaux d’inspection. Connexion WiFi, facile à utiliser: téléchargez et installez l’application compatible sur votre appareil. Pas besoin d’adaptateur ou de câble supplémentaire, connectez-vous simplement avec votre smartphone via WiFi. Ensuite, lancez l’application pour commencer votre inspection. Caméra d’inspection HD: L’endoscope 2.0MP vous offre une merveilleuse expérience de capture d’une vidéo HD claire et rapprochée au format AVI et d’une image au format JPG avec des résolutions réglables 640 × 480, 1280 x 720, 1600 x1200 et 1920 x 1080.

DEPSTECH Endoscope sans fil, IP67 Inspection d’endoscope WiFi étanche 2.0 mégapixels HD Snake… Prix courant: 36,99 $ Prix: 28,85 $ Vous économisez: 8,14 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Endoscope Depstech WF028 – 39,99 $ (rég. 50 $)

L’endoscope révolutionnaire HD 5.0MP voit partout: puce de troisième génération haute efficacité, résolution 2592 × 1944, noyau en cuivre pour câble semi-strié, le superbe endoscope WiFi DEPSTECH de 8,5 mm envisage clairement les endroits difficiles à atteindre. Bluart & Camtele, dernières technologies de pointe pour les caméras d’inspection: 6 lumières LED réglables avec technologie Bluart, éclairent l’obscurité et réduisent la surexposition, capturant des images et des vidéos plus nettement dans les meilleures conditions optiques. Camtele étend la distance focale habituelle de 3 pouces à 16 pouces, une plus grande portée d’observation générée, moins d’inconvénients lors de l’utilisation. Batterie 2200 mAh, temps d’utilisation plus long: capacité de batterie plus grande pour le boîtier WiFi, le temps d’inspection sera prolongé. Pour une meilleure expérience de nos clients, nous concevons en particulier le module d’alimentation atteignant 2200 mAh, réduisant ainsi la gêne d’une période de travail insuffisante.

Endoscope sans fil, caméra d’inspection HD 5.0MP mise à niveau DEPSTECH, caméra de portée avec lumière, 16 po… Prix courant: 49,99 $ Prix: 39,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Endoscope Depstech DS450 – 66,21 $ (rég. 100 $)

[1080P Dual Lens]: L’endoscope à double lentille peut inspecter la plage de 80 ° à l’avant et sur le côté avec la conception ergonomique, vous permettant d’observer plus facilement la situation interne du pipeline.

[Updated 4.5in IPS Screen]: Cet endoscope portable est prêt à être utilisé après la mise sous tension, affichant l’image en temps réel directement sur son écran couleur de 4,5 pouces; La grande capacité de 3300 mAh offre 5 heures de travail continu.

[Torch Light & 7 Adjustable Lights]: Dotée de 7 lumières LED réglables sur la pointe de la caméra, cette caméra d’inspection vous aide à voir clairement même lors de l’inspection dans un endroit sombre. Derrière l’endoscope, il y a une lampe torche intégrée pour l’inspection de nuit.

DEPSTECH Endoscope industriel à double objectif, caméra d’inspection HD 1080P avec écran IPS de 4,5 “, 0,31… Prix courant: 85,99 $ Prix: 66,21 $ Vous économisez: 19,78 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

