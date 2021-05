La vente Anker d’un jour réduit jusqu’à 38% les accessoires de charge essentiels

Que vous ayez ajouté d’autres appareils à votre foyer qui doivent rester chargés ou que vous souhaitiez un moyen de le mettre sous tension en déplacement, la dernière vente d’Anker sur Amazon vous offre la possibilité d’économiser.

La promotion prend jusqu’à 38% de réduction sur les accessoires de charge essentiels, y compris les banques d’alimentation, les câbles de charge, les chargeurs muraux et les multiprises, afin que vous puissiez résoudre tout dilemme de charge auquel vous pourriez être confronté. Les offres se terminent toutes ce soir ou lorsqu’elles sont épuisées.

Stocker

Vente d’accessoires de charge Anker

Les équipements de charge Anker bien évalués sont en vente sur Amazon aujourd’hui uniquement, y compris les incontournables tels que les chargeurs muraux, les barrettes d’alimentation, les câbles USB-C, les chargeurs sans fil, les banques d’alimentation, etc.

Jusqu’à 38% de réduction

La vente propose quelques options pour ceux qui recherchent un peu plus de jus lors de leurs déplacements, dont la plus abordable est la batterie externe PowerCore Slim, qui est réduite de 33%.

Pour seulement 19,99 $, vous vous procurez une banque de batteries d’une capacité de 10000 mAh équipée d’un port USB-A et USB-C afin que vous puissiez alimenter une variété d’appareils. Non seulement cela, mais la sortie USB-C est compatible PD 18 W, ce qui signifie que vous pourrez charger rapidement des appareils compatibles en déplacement. Votre achat comprend également un câble USB-C et une garantie de 18 mois.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Besoin d’encore plus d’autonomie? Vous pouvez doubler la capacité pour seulement 13 $ de plus.

Ceux qui recherchent des moyens de garder les articles sous tension à la maison devraient se procurer cette barrette d’alimentation Anker USB-C en vente pour 26 $. C’est à moins de 1 $ du plus bas que nous ayons jamais vu.

Il comprend deux prises secteur, deux ports USB-A et un port USB-C. La bande offre une puissance de 42 W sur ses ports USB avec son port USB-C fournissant jusqu’à 30 W de charge haute vitesse pour les appareils compatibles. Malgré ses multiples connexions, il est toujours compact, vous pouvez donc le garder sur un bureau ou utiliser les tampons adhésifs inclus pour le fixer dans un endroit pratique.

Assurez-vous de vérifier le reste de la vente aujourd’hui pour économiser de l’argent sur ces articles essentiels et plus encore.

