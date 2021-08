La vente Apple Best Buy est lancée ce week-end, et plus encore

Nous entrons dans le week-end en mettant en évidence toutes les meilleures remises mises en avant par une vente Apple de 3 jours chez Best Buy. C’est à côté de la chance parfaite d’essayer MagSafe à prix réduit, grâce au chargeur officiel d’Apple passant à 29 $, ainsi que ce bracelet Apple Watch de style Nike pour 5 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Best Buy lance une vente Apple pour son anniversaire de 3 jours

Best Buy termine maintenant la semaine avec le lancement d’une nouvelle vente anniversaire de 3 jours, offrant une remise sur une sélection des dernières versions d’Apple aux côtés des téléviseurs 4K, des équipements pour la maison intelligente, etc. En tête d’affiche de toutes les remises, Apple AirPods Max pour 470 $ dans presque tous les styles sur Amazon et Best Buy. En baisse par rapport au taux habituel de 549 $, l’offre d’aujourd’hui est l’une des plus basses que nous ayons vues à ce jour et correspond au deuxième meilleur prix chez l’un ou l’autre détaillant.

Les nouveaux AirPods Max d’Apple apportent de nombreuses fonctionnalités qui ont été des agrafes dans ses véritables écouteurs sans fil à une conception supra-auriculaire soutenue par la puce H1. Outre la suppression active du bruit et la prise en charge de l’audio spatial, vous envisagez également une lecture de 20 heures, la prise en charge de Hey Siri et un design haut de gamme composé d’aluminium, d’un auvent en maille tricotée et de coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme. Nous avons trouvé qu’ils étaient une offre convaincante mais coûteuse dans notre examen pratique, bien que l’accord d’aujourd’hui aide certainement avec ce dernier.

Essayez enfin MagSafe avec le chargeur officiel d’Apple à 29 $

Daily Steals propose désormais le chargeur MagSafe officiel d’Apple pour 29 $. Atteignant normalement 39 $, vous recherchez l’un des prix les plus bas à ce jour sur l’accessoire de première partie, ainsi que 26 % d’économies et la deuxième meilleure remise à ce jour qui se situe à 1 $ du plus bas historique.

MagSafe a été lancé l’automne dernier comme étant sans doute la caractéristique la plus déterminante des appareils de la série iPhone 12 avec la possibilité de recharger votre combiné à 15 W sans avoir à brancher un câble. S’accrochant magnétiquement à l’arrière de votre smartphone, ce chargeur offre tous les avantages d’un câble sans l’inconvénient d’être attaché au chargeur.

Marquez ce bracelet Apple Watch de style Nike très apprécié pour 5 $

Laffav (100% de retours positifs de tous les temps de plus de 3 000) via Amazon propose ce bracelet Nike Sport Apple Watch pour 5 $. La livraison est gratuite pour les membres Prime ou pour les commandes de plus de 25 $. Atteignant généralement 8 $, vous envisagez une économie de 30 %, l’offre d’aujourd’hui surpassant notre mention précédente de 1 $ afin de marquer un nouveau plus bas historique.

Avec un design inspiré du groupe de sport officiel de Nike, cette offre tierce vous offre à peu près le même facteur de forme prêt pour le fitness à moindre coût. Il présente un design coloré fabriqué à partir d’un matériau en silicone souple ainsi que l’avantage d’une respirabilité accrue, grâce à une série de trous moulés par compression partout.

