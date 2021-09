La vente Apple Best Buy est lancée pour le week-end de la fête du Travail

Nous nous dirigeons vers le week-end de la fête du Travail avec toutes les meilleures offres Apple, avec en tête d’affiche une vente massive chez Best Buy. C’est à côté d’un rare mini rabais HomePod à 75 $ aux côtés d’une série de bracelets Apple Watch officiels à des niveaux record de 29 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

La vente de Best Buy Apple pour la fête du Travail est lancée

Le week-end de la fête du Travail est arrivé, tout comme la dernière vente Best Buy. En direct jusqu’à lundi, vous trouverez l’une des plus grandes sélections d’offres cette année sur tout, des versions Apple, des téléviseurs 4K, des accessoires pour la maison intelligente, des véhicules électriques, etc. Parmi toutes les remises de la fête du Travail, notre premier choix propose le clavier magique Apple pour iPad Pro 12,9 pouces à 199 $. Cette offre populaire est revenue une dernière fois pour clôturer l’été et correspond désormais au deuxième meilleur prix à ce jour avec 150 $ d’économies attachées. Offrant une conception de charnière flottante unique à votre iPad Pro, le Magic Keyboard d’Apple améliore l’expérience de frappe avec des touches rétroéclairées et un trackpad intégré.

Se connectant magnétiquement à l’arrière de votre appareil, il utilise le connecteur intelligent tout en apportant un port USB-C supplémentaire dans le mix pour alimenter votre appareil. En plus de travailler avec les iPad Pro de la génération précédente, cela fonctionnera également avec le dernier appareil M1. Regardez de plus près dans notre examen pratique.

HomePod mini voit une remise rare jusqu’à 75 $

Sam’s Club propose désormais à ses membres l’Apple HomePod mini dans les deux couleurs pour 75 $. Atteignant généralement 99 $, vous bénéficiez de l’une des meilleures remises à ce jour sur le dernier haut-parleur intelligent d’Apple avec 24% d’économies à réaliser. C’est également 14 $ sous notre mention précédente en magasin seulement.

Arrivant avec le design recouvert de tissu dans les coloris noir ou blanc que vous attendez d’Apple, HomePod mini offre sa dernière expérience de haut-parleur intelligent qui apporte la prise en charge de Siri, Apple Music, Thread dans votre configuration. Il y a un pavé tactile en haut qui indique non seulement quand Siri écoute, mais vous permet également de régler la lecture audio d’un simple toucher. Vous trouverez également la nouvelle puce U1 d’Apple qui permet un transfert rapide de la musique à partir d’un iPhone 12.

Économisez sur les bracelets Apple Watch officiels à partir de 29 $

Avant l’événement Apple de ce mois-ci, Amazon propose désormais une sélection de bracelets Apple Watch officiels, y compris une variété qui est rarement mise en vente en premier lieu. La livraison est gratuite sur toute la ligne. Notre premier choix est le bracelet à boucle moderne Apple Watch pour 99 $. En baisse de 149 $, vous ne regardez que la deuxième remise notable à ce jour avec 33% d’économies attachées et un plus bas historique d’Amazon.

En tant que l’un des bracelets les plus haut de gamme à associer à votre Apple Watch, ce groupe officiel est livré avec une construction en cuir véritable Granada avec une couche intérieure de tissage Vectran. La boucle moderne porte bien son nom avec un système de fermoir magnétique en deux parties qui est tout aussi élégant que le cuir à partir duquel elle a été fabriquée. De plus, achetez des styles supplémentaires de 29 $.

garde également un œil sur toutes les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et plus chaque mois.

