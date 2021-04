La vente Apple Watch réduit également les iPhones, à partir de 120 $

Toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en avant par une vente Apple Watch et iPhone d’une journée de 120 $ à Woot. Nous voyons également le premier rabais sur le support de charge PowerWave Sense d’Anker, ainsi qu’un 100 $ réduction sur le SSD Rugged Pro Thunderbolt 3 2 To de LaCie. Frappez le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Woot lance une vente Apple Watch et iPhone d’une journée à partir de 120 $

Aujourd’hui seulement, Woot propose divers modèles d’iPhone et d’Apple Watch remis à neuf de 120 $. Parmi toutes les réductions, notre premier choix est le GPS Apple Watch Series 5 44 mm à 260 $. Atteignant généralement 429 $ à l’état neuf, l’offre d’aujourd’hui représente 40% d’économies et constitue l’un des meilleurs prix à ce jour. Le modèle GPS 40 mm est également en vente pour 250 $, en baisse de 399 $.

Le portable de la génération précédente d’Apple offre de nombreuses fonctionnalités identiques à celles de la nouvelle série 6, comme un affichage permanent et une surveillance ECG, mais à un prix plus abordable accentué par les soldes d’aujourd’hui. En plus de la liste habituelle des fonctionnalités de suivi des exercices et de l’intégration avec Fitness +, il existe un design résistant à la natation pour compléter l’ensemble. Plongez dans notre examen pratique pour un examen plus approfondi.

Le support de charge PowerWave Sense d’Anker bénéficie d’une première remise

La vitrine Amazon officielle d’Anker propose actuellement son support 2-en-1 PowerWave Sense pour 27 $. Atteignant normalement 21 $, l’offre d’aujourd’hui représente 4 $ d’économies et marque la toute première baisse de prix que nous ayons vue sur la dernière version.

En tant que dernier support de charge 2 en 1 d’Anker, son nouveau PowerWave Sense se démarque des versions précédentes et des concurrents par un design gainé de tissu. Son pavé Qi principal peut fournir jusqu’à 10 W de puissance aux appareils Android, ainsi que des vitesses de 7,5 W aux iPhones. Un emplacement intégré pour insérer une rondelle de chargement Apple Watch complète le package pour une mise à niveau de table de chevet bien rangée.

Disque SSD portable LaCie Rugged Pro Thunderbolt 3 2 To 100 $ de rabais

Amazon propose le disque SSD portable LaCie Rugged Pro Thunderbolt 3 2 To pour 600 $. Cette économie de 100 $ est l’une des plus importantes que nous ayons vues et marque un nouveau creux d’Amazon. Disque SSD haut de gamme, le LaCie Rugged Pro exploite les vitesses Thunderbolt 3 pour l’enregistrement et la lecture jusqu’à 2800 Mo / s en qualité vidéo 6k et 8k. Le boîtier pratiquement indestructible gardera vos fichiers en sécurité avec une résistance à l’eau IP67, qui peut résister à des chutes de trois mètres et deux tonnes de poids. Entièrement portable, dans un emballage que vous pourriez tenir dans votre portefeuille.

