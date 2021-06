La vente au détail de meubles en ligne monte en flèche – The Financial Express

L’adoption croissante en ligne devrait stimuler davantage le marché du meuble en ligne.

Les plateformes de meubles en ligne ont connu une courbe ascendante et ont réussi à se protéger des effets néfastes de la pandémie. En CY20, le marché du mobilier en ligne a atteint 400 millions de dollars, contre 275 millions de dollars en CY19, selon un rapport de RedSeer Management Consulting. Bien que le mobilier soit traditionnellement une catégorie non organisée, l’entrée d’acteurs horizontaux tels que Flipkart et Amazon il y a quatre ans a donné un coup de fouet à l’industrie.

En outre, le marché du meuble en ligne devrait enregistrer une croissance de 40 % au cours des cinq prochaines années, selon Wazir Advisors. Après le verrouillage de l’année dernière, en raison de la demande refoulée, le marché du meuble en ligne a connu une augmentation des ventes de meubles généraux et de travail à domicile (WFH). Cette année aussi, une tendance similaire est attendue. Les marques renforcent désormais leur présence en ligne pour créer une expérience d’achat en temps réel.

Faire fonctionner la FMH

Lokendra Ranawat, co-fondateur et PDG de WoodenStreet, affirme que son entreprise enregistre 80% des ventes de la période pré-Covid. Pour améliorer l’expérience client, l’entreprise a lancé des solutions de réalité virtuelle pour donner aux clients une idée du magasin tout en faisant leurs achats à domicile. Il a introduit une gamme de conceptions hydrauliques, de tables d’étude murales et de canapés-lits extensibles. Conformément à sa stratégie omnicanale, WoodenStreet prévoit également de lancer 20 nouveaux studios d’expérience à travers le pays au cours des six prochains mois, ajoute Ranawat.

Pepperfry, un grand acteur du marché du meuble en ligne, a vu son activité reprendre 50% du niveau d’avant Covid. “Cependant, actuellement, nous constatons une augmentation de 20 à 25 % de notre activité grâce aux consultations vidéo et aux visites virtuelles”, déclare Kashyap Vadapalli, directeur marketing de Pepperfry. L’entreprise prévoit d’étendre ses magasins physiques à 150 emplacements d’ici la fin de l’année.

« Les consommateurs préfèrent le confort au coût et optent pour des meubles ergonomiquement alignés pour offrir un coussin maximal pendant de longues heures de travail », explique Nishant Gupta, directeur principal, BGMH et meubles, Flipkart. « Nous avons constaté une augmentation significative de la demande de meubles WFH tels que des tables d’étude, des chaises et des tables pour ordinateurs portables depuis l’année dernière, et la demande est visible dans les métros et les non-métros. » Des villes telles que Bangalore, Hyderabad et Gurugram, où réside un nombre important de la population active, sont parmi les principales régions connaissant une augmentation de la demande pour les produits essentiels de la FMH.

En mettant l’accent sur l’expérience utilisateur, Godrej Interio a lancé une option de recherche visuelle sur sa plateforme. « Des initiatives telles que les appels vidéo nous ont aidés à faire passer 60 % de nos clients en ligne », déclare Subodh Mehta, vice-président senior (B2C), Godrej Interio. Au cours de l’exercice 22, la société s’attend à une augmentation de 40 à 45 % des revenus des canaux en ligne par rapport à l’exercice 21. « Actuellement, nous livrons dans 50 villes via notre plateforme en ligne. Cette année, nous prévoyons de doubler notre portée grâce au commerce unifié et à une stratégie omnicanale », ajoute-t-il.

Canapé, tout va bien

La pandémie a donné une impulsion aux entreprises de meubles en ligne. Auparavant, le marché était largement dominé par les plates-formes verticales, mais s’est maintenant déplacé en faveur des plates-formes horizontales, observe Chachan de RedSeer. Pendant longtemps, les acteurs verticaux se sont concentrés sur des offres haut de gamme telles que des meubles en teck et en bois de santal, à des prix plus élevés. Cependant, les acteurs horizontaux proposent une large gamme de produits à des prix abordables, notamment des meubles en bois d’ingénierie et en teck de haute qualité.

Les analystes affirment que l’entrée d’acteurs horizontaux a conduit à la démocratisation de la catégorie, avec plusieurs tailles axées sur l’abordabilité, ce que les acteurs verticaux ont peut-être trouvé difficile à faire. Actuellement, les acteurs horizontaux comme Flipkart et Amazon détiennent 60% des parts de marché, les acteurs verticaux Pepperfry, WoodenStreet, entre autres, détiennent 20-30% des parts, tandis que les marques directes aux consommateurs comme Ikea et Godrej Interio contrôlent 10% des parts de marché. marché du meuble en ligne.

L’adoption croissante en ligne devrait stimuler davantage ce marché. “Cependant, avec les magasins de meubles locaux se déplaçant en ligne, indépendamment d’Amazon ou de Flipkart, nous verrons des salles d’exposition de meubles plus grandes mais moins nombreuses, offrant la livraison dans tout le pays”, a déclaré Harminder Sahni, fondateur et directeur général de Wazir Advisors.

L’arrivée de nouveaux utilisateurs, une concentration sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’expansion sur les marchés de niveau II et les dépenses de consommation dans davantage de catégories seront cruciales pour la croissance de cette industrie. À cette fin, Amazon et Flipkart ont déjà mis en place des chaînes d’approvisionnement axées sur les marchés de niveau II.

