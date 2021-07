La vente au détail est tout dans ⋆ 10z viral

in

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds :

Le détenteur de sac idéal est celui qui ajoute plus à chaque baisse (acheter la baisse) et qui refuse de vendre (mains en diamant), s’accrochant à l’inévitable rallye alimenté par la Fed vers de nouveaux sommets.

Les anciens de Wall Street se méfient d’être baissiers pour une raison, et non, ce n’est pas la Réserve fédérale : les anciens attendaient que le commerce de détail – l’investisseur individuel – opte pour des actions all-in. Après 13 longues années, ce moment est enfin arrivé : la vente au détail est au rendez-vous.

Si vous en doutez, il suffit de regarder les niveaux record du sentiment des investisseurs, de la dette sur marge et de l’indicateur Buffett (voir tableau ci-dessous). Les valorisations actuelles sont si extrêmes que l’extrême précédent de la bulle Internet de 2000 semble désormais modeste en comparaison.

J’ai mes propres indicateurs infaillibles lorsque la vente au détail est all-in. L’un est que le conseiller financier de ma mère recommande de déplacer son modeste pécule des obligations sûres vers les actions go-go qui plafonnent. À la fin de 1999, c’était Cisco Systems et les autres leaders des dot-com, aujourd’hui ce sont les actions FANGMAN. Effectivement, ma mère vient de m’informer que son conseiller a recommandé de transférer de l’argent des obligations vers un fonds d’actions dominé par les FANG. Bingo, nous avons un gagnant.

Deuxième indicateur : les gens moyens qui n’ont jamais négocié d’actions sont all-in et extrêmement confiants qu’ils ne peuvent pas perdre. Lorsque des étudiants universitaires de 20 ans négocient sur la base des conseils d’un ami «génial» de 22 ans, la vente au détail est tout-en-un. Lorsqu’un travailleur qui nettoie une terrasse en bois s’arrête pour investir 100 000 $ dans une entreprise dont il ne sait rien (oui, une histoire vraie), le commerce de détail est tout compris.

On parle beaucoup de stocks de mèmes, mais le véritable moteur de la vente au détail est l’effondrement complet du risque/aléa moral : la Fed ne laissera jamais le marché baisser n’est pas un mème, c’est un article de foi laïque, soutenu par 13 longues années d’intervention/stimulation incessante de la Fed, le tout au service de l’élévation du marché boursier.

Étant donné que toutes les preuves soutiennent cette religion laïque – les actions ne baissent jamais parce que la Fed ne les laissera jamais baisser – l’astuce consiste à passer au prochain vainqueur de l’explosion. ou achetez le plongeon dans Big Tech ou un stock meme. Et puisque quelque chose monte toujours comme une fusée, la façon de devenir millionnaire est simplement d’acheter ce qui est chaud et d’acheter la trempette.

Dans cette religion laïque, rien d’autre n’a d’importance, tous les vieux trucs ne sont qu’une distraction : ratios cours-bénéfice, valorisation, flux de trésorerie, bénéfices futurs, rien de tout cela n’a d’importance. L’analyse technique est également une perte de temps : il suffit d’acheter la trempette et de passer à ce qui est chaud, et les millions s’accumulent tout seuls.

Chaque génération qui connaît une manie spéculative se sent unique. C’est le schéma qui se répète. La confluence des forces qui poussent la manie à des sommets sans précédent est si évidemment unique et particulièrement puissante qu’il est littéralement fou de ne pas attraper une planche et de surfer sur la vague vers la richesse.

Ce que les millionnaires nouvellement créés ne comprennent pas, c’est qu’ils sont les marques et les détenteurs de sacs. Wall Street attendait patiemment que le commerce de détail fasse tout pour que les pros puissent vendre toutes les actions surévaluées aux commerçants de détail euphoriques et confiants, qui continueront d’acheter la baisse et de passer au prochain stock mème chaud jusqu’à ce que leur les fortunes ont diminué pour épargner la monnaie.

L’escroquerie nécessite une confiance euphorique que les actions ne font qu’augmenter pour toujours, et chaque commerçant de détail est confiant dans sa capacité à surfer sur la vague de la richesse. Nous sommes enfin à ce sommet de confiance euphorique, où la foi dans la Réserve fédérale est littéralement une expérience religieuse.

L’entrée en bourse de Robbing Hoods est une touche de scénariste. (Pardonnez-moi si je me suis trompé de nom, je travaille de mémoire.) Les actions ne baissent jamais, c’est absolument vrai, apportez-le à la banque, jusqu’à ce qu’ils le fassent. Chaque action finit dans le compte de quelqu’un, et le détenteur de sac idéal est celui qui ajoute plus à chaque baisse (acheter la baisse) et qui refuse de vendre (mains en diamant), s’accrochant à l’inévitable rallye alimenté par la Fed vers de nouveaux sommets.

C’est ainsi que les comptes sont détruits, et l’épave n’est pas seulement financière. Les cicatrices d’être un porte-sac peuvent durer longtemps. Mais Wall Street est patient, et une nouvelle génération de bagholders finit par attraper Fed Fever, et le transfert d’actions surévaluées vers une nouvelle génération de bagholders se déroulera selon le même scénario.

