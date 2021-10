La vente aux enchères d’un ‘Jordan’ qui a battu tous les records

Le collectionneur haut de gamme Nick Fiorella a vendu une paire de baskets portée par Michael Jordan lors de sa saison recrue pour 1,472 million de dollars, environ 1,3 M€, lors de la vente aux enchères Sotheby’s Icons of Excellence & Haute Luxury à Las Vegas, battre le record de chaussures, portées en match, plus chères.

Ce sont des Nike Air Ships, conçus par Bruce Kilgore, créateur de la Nike Air Force 1 et de la Air Jordan II. Lorsque Nike a conclu un accord avec Jordan en 1984, sa première sneaker signature, la Air Jordan 1, n’était pas prête. Pendant ce temps, Nike a fourni à Jordan des Air Ships, mais Les Jordan étaient si colorés que la NBA l’a informé qu’ils avaient violé la clause uniforme.

La légende a porté les chaussures lors de son cinquième match NBA., dans lequel il avait 17 points, 5 rebonds et 5 passes décisives contre les Denver Nuggets, bien qu’il y ait des photos qui indiquent que les chaussons auraient pu être portés encore plus tôt. Cette paire a été signée par Jordan, ainsi que offerte, conservée et maintenant vendue par l’ancien ramasseur de balles des Nuggets, TJ Lewis.

« A partir du moment où la nouvelle de ces chaussures a été connue, une énorme attente a été générée. Ce résultat exceptionnel pour les Jordan Nike Air Ships témoigne non seulement de la force du marché des objets de collection, mais également de l’estime dans laquelle les articles Michael Jordan et la franchise Jordan sont tenus », a déclaré Brahm Wachter, membre de Sotheby’s.

Le précédent record de baskets portées lors d’un match était également une paire de Jordans. Lors d’une exposition de pré-saison en Italie en 1985, Jordan a brisé une planche avec un dunk. Les Air Jordan 1 portées par ce match, toujours avec un morceau de verre sur la semelle de la chaussure gauche, se sont vendues aux enchères pour 615 000 $.. Les baskets de Jordan sont la deuxième chaussure la plus chère jamais vendue aux enchères. Les prototypes Yeezy 1 que Kanye West a publiquement révélés et portés aux Grammys se sont vendus 1,8 million de dollars.